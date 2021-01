Klaune, chceš se zviditelnit. Dan Landa vyhrotil výstup na Nově. Policie měla práci

V neděli proběhla na Staroměstském náměstí demonstrace proti vládním opatřením, jejíž hvězdou byl Daniel Landa. Ale není to poprvé, co zpěvák smočil zobák v aktivismu. V roce 2012 při udělování Českého slavíka jako kouzelník Žito bránil miliardáře Karla Janečka a těm, co ho budou „zlobit“ slíbil, že jim ublíží. A těm, co o něm budou psát něco nepěkného, vzkázal: „Nedivte se, že když budete psát o Žitovi tak, jak byste mi neřekli do ksichtu, tak přijdu a do toho ksichtu vám naplivu, to si pište.“ Za jeho slova na něj pak advokát Jiří Vyvadil podal žalobu a zpěvák se mu v přímém přenosu vysmál.

Landa tehdy jako kouzelník Žito přinesl do sálu živého kohouta a držel proslov, proč už má všeho dost a proč se stal Žitem. „Člověk dělá desky, vy si je pálíte, budiž, to je váš problém. To, jak o nás píšete, to je na poblití, to je taky váš problém. Nedivte se, že když budete psát o Žitovi tak, jak byste mi neřekli do ksichtu, tak přijdu a do toho ksichtu vám naplivu, to si pište. Nejsem veřejný majetek," varoval Landa a přidal i varování ohledně toho, když by ho někdo fotil.

Prohlásil, že končí s hudbou. „Já už jsem toho napsal dost, 400 nebo 300 písniček, to stačí, už toho mám po krk všeho. Opera. Když jsem se rozhodl, tak koukám na ty lidi po té opeře, jak tleskaj a říkám si, já myslel, že tou operou změním svět. Každej umělec si musí myslet, že písní změní svět. Takže jsem psal operu Klíč králů, pak jsem koukal na to publikum a došlo mi, že vůbec nic se zase nestane. Že vůbec nic nezměním. Tak jsem seděl v Itálii a ptal jsem se, má to smysl, do prdele? 20 let dělám hudbu a stejně se tady volej komunisti. K čemu to je? Akorát pro mě přijdou dva pánové v koženejch kabátech. Na to se můžu vysrat.“

A na závěr se Landa dotkl iniciativy Karla Janečka, tedy Nadačního fondu proti korupci. „Ve vodách showbyznysu jsou lidé příjemní, roztomilí, baví, a je to v pořádku. To znamená, nepatřím sem. Nepatřím sem, protože bych chtěl říct: Zloději, jste zmetci, jsem na vás strašně nasrán,“ prohlašoval zpěvák a ohlásil jednoroční pauzu. A vyzval, aby poté lidé spolupracovali s jeho „králi“, moudrostí, spravedlností. „A král králů, můj král králů je Karel. Karel Janeček. Šéf protikorupčního fondu nebo co to je. Takže vám říkám, jestli někdo budete zlobit krále Karla a budete mu vyhrožovat, tak vám ublížím,“ rozloučil se Landa v osobě kouzelníka Žita.

Za to, co řekl a jak se choval (Landa prý tehdy vyhrožoval opilým mužům nožem) na něj tehdy advokát Jiří Vyvadil podal trestní oznámení za výtržnictví. „Jednání podezřelého je mimořádně nebezpečné právě proto, že působí návodně a může vést u části radikálních pravicově extremistických stoupenců k obdobnému jednání, zaštítěného faktem, že se jedná o známého zpěváka,“ tvrdil advokát a stěžoval si, že státní zástupci neplní řádně své povinnosti.

Landa podle očekávání potěšen nebyl, když byl tázán, zda se bude bránit. „Čemu se mám bránit, jeho blbosti? To se bránit nebudu a jestli budu muset běhat po soudech kvůli tomuhle idiotovi, to samozřejmě nebudu rád,“ řekl. „Ti lidé jsou takoví všímaví, když je potřeba. A bojují proti zlu, ale samozřejmě to chápu. Už jeho jméno navádí k tomu, že to bude konfliktní člověk, takže já se nedivím, že podal trestní oznámení, přestože u toho nebyl. Já to neřeším, společnost je legrační v některých ohledech,“ řekl Landa.

Žalující i žalovaný se potkali na obrazovce TV Nova. „Pan Landa je pro mě taková poslední kapička, která přetekla. V této zemi Kalouska nikdo nestíhá za jeho výroky při vydání Parkanové, Dalík není vzat do vazby...“ řekl Vyvadil a dodal, že neexistuje rovnost spravedlnosti. „On se může chovat jakýmkoliv způsobem, může říct cokoliv a nevadí to. Ale dobře, když jsem si poslechl ten proslov, tak jsem si řekl, že je to špatné. Ale vzápětí on vyjede, vyjede ve svém autě, lidé se neusmívají, on vyjde z automobilu a napadá je...“ odůvodňoval advokát a Landa se začal smát. Vyvadil ještě tvrdil, že to není možné nebo by to nemělo být možné.

Landa prohlásil, že Vyvadil je klaun. „Ta historka, kterou vyprávíte, to se asi stalo vám, ale já že bych jezdil po ulici a vystupoval na skupinku tří mužů a jedné ženy, to mě asi neznáte dobře, to já takhle nedělám v noci,“ okomentoval incident a prohlásil, že se Vyvadil chce zviditelnit. A „chyťte zloděje“ prý bude volat dál.

Zmíněný incident se odehrál před Landovým domem. Tři muži a jedna žena podle časopisu Respekt vstoupili z chodníku do vozovky přímo před Landovo porsche. „Zeptal jsem se jich, jestli jdou v míru a v lásce. Po tom, co jsem byl třikrát poslán do prdele a k odchodu se nijak neměli, tak jsem raději proti přesile zaútočil,“ přiznal se zpěvák na facebooku. „Největšího jsem poslal na zem drobným šťouchnutím do brady a na další tři, zejména muže s batohem, jsem vytáhl nůž se slovy, ať nechá batoh na zádech. Zkontroloval jsem, zda nemají zbraň a nůž jsem zastrčil,“ popsal konflikt.

