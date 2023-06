Klaus: Havel vyhrál, politika je teď o ničem. „Ve své hlouposti si to prostě zasloužíme.“

MONITORING Bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru pro Rádio Universum hovořil o tom, co je pro naši společnost nejnebezpečnější, a to je totální vyprázdnění politiky. „Žádná země asi nesklouzla do takové politické hysterie a prázdnoty, aby celou dekádu žila heslem ‚Antizeman‘ a potom druhou půlku dekády heslem ‚Antibabiš‘,“ říká. Sám ale podle svých slov nevidí šanci udělat zásadní změnu bez totální renesance politiky.

Svoboda a demokracie se v naší společnosti postupem doby proměňuje a podle prezidenta Václava Klause jsou obavy o tyto hodnoty namístě. „Samozřejmě že jsme se posunuli někam úplně jinam, než kde jsme začínali před třiceti lety, kdy jsme skutečně v tato dvě slova věřili a všechno jsme konali v tomto směru, aby byla svoboda a demokracie. Že jsou teď ze spousty stran ohrožovány, oslabovány? To určitě ano. Ale dejme si pozor na silné výroky v tomto smyslu,“ uvádí v rozhovoru pro Rádio Universum.

„Když se založil Římský klub a jejich hlavní kniha ‚Limity růstu‘. Tak to jsem věděl, kolik uhodilo. Že to dosáhne absurdity dnešního ‚zeleného údělu‘ a vůbec všeho, co se s tím děje, to jsem sice tušit nemohl, ale samu o sobě jsem tuto hrozbu viděl,“ pokračuje exprezident.

V rámci vracejících se tendencí totalitních režimů Klaus usoudil, že naše „očkování proti totalitě“ je dnes už tak vyvanuté a neúčinné, jako byla všechna hloupá očkování proti covidu. A z druhé strany běží antiočkování lidí, aby nedemokratickou a nesvobodnou společnost milovali. „Já myslím, že naše děti jsou už očkovány směrem, aby toho ‚velkého bratra‘ měly rády a ‚velký bratr‘ je u nás v podobě Fialy, Rakušana a Černochových. Tak ony je budou určitě milovat,“ podotýká bývalá hlava státu.

„Myslím, že přeočkování, v uvozovkách, ke kterému teď dochází, a myslím tím, jak jsou zglajchšaltovány naše děti a vnoučata v dnešních školách a jak glajchšaltuje Česká televize, pan Moravec a další, tak to je přeočkování druhým směrem. To je antiočkování. To je naopak očkování lidí k tomu, aby něco jako nedemokratickou a nesvobodnou společnost milovali, aby se z ní radovali,“ říká Klaus.

Hovořil o tom, že už na začátku 90. let svobodu a demokracii hájil málokdo. „My jsme prostě chtěli dát šanci. Chtěli dát šanci každému, aby realizoval své sny. Aby usiloval o to, co je v jeho zájmu a v souladu s jeho myšlenkami. No, ukazuje se, že více a více síly získávali ti lidé, kteří měli zájmy jiné, myšlenky jiné a ideje jiné a sny jiné a vize jiné a tak dále. Nicméně ten souboj o to, od počátku, s Václavem Havlem byl absolutní. Tam přece šlo o totálně jiné vidění světa, a my jsme ho nevyhráli,“ pokračuje bývalý prezident.

„Jestli si někdo myslí dnes, s odstupem už pomalu 35 let, že transformace této země, nejen ekonomicky, ale i politicky, že byla samozřejmá, jasná a automatická? No, to vůbec ne. Tam byla rvačka o každou větu, o každý krůček. A každým dnem to mohlo dopadnout úplně opačně,“ uvádí, že to, co prováděli různí lidé uvnitř Občanského fóra hned od počátku, tak to bylo úplně jiné vidění než ve prospěch svobody a demokracie v našem slova smyslu.

Když se podívá na současnou situaci, za nejnebezpečnější věc v Česku kromě toho, že se řídíme diktátem z Bruselu, považuje Klaus vyprázdnění politiky. „Za nejnebezpečnější považuji totální vyprázdnění politiky. To není něčím, co se dá zítra změnit, samozřejmě. Prostě absence politických stran, vítězství Václava Havla v tom, že strany jsou pro straníky a Občanské fórum je pro lidi. Takže teď je sen o tom, aby znovu vznikla občanská fóra všeho druhu – a politické strany se taky v občanská fóra v podstatě transformovaly a přeměnily,“ říká.

Systémová nespokojenost se podle něj ale nedá demonstrovat na Václavském náměstí. „Já nevidím šanci udělat zásadní změnu bez totální renesance politiky, politického stranictví. Bez toho to v žádném případě nejde. Vidím, že u nás je spousta lidí, kteří jsou tak nešťastní a tak nespokojení s tím, co se děje, že přijedou z druhého konce republiky na jakousi demonstraci na Václavské náměstí v naivní, ale dobré víře, že to může něco změnit. Všichni víme dobře, že to nic změnit nemůže,“ říká Klaus.

„Myslím, že ti Rakušané, Fialové, Stanjurové a Černochové se jen ušklíbají a říkají si: ‚Jen ať si demonstrují.‘ Takže si myslím, že tudy cesta v podstatě nevede. Ta cesta vede přes politiku. Ten systém není na zhroucení typu, jak se zhroutil komunismus,“ míní exprezident.

Politická reprezentace dnešní doby je pro Klause přímo děsivá. „Žádná země asi nesklouzla do takové politické hysterie a prázdnoty, aby celou dekádu žila heslem ‚Antizeman‘ a potom druhou půlku dekády heslem ‚Antibabiš‘. To si nejsem vědom, že bych viděl v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku. To je prostě naše unikátní specifikum, které si asi ve své hlouposti prostě zasloužíme,“ podotýká někdejší prezident. „Není žádná země na světě, která má vedle sebe antistrany typu TOP 09, antistranu typu STAN, antistranu typu Piráti, Fialovu antistranu zvanou pořád ještě mylně ODS a tak dále. Lidovce mají všechny tyto země, a to prostě je realita. Takže to je taková věc, která je naše specifická, konkrétní a k tomu všemu vede,“ říká Klaus.

Kritizoval také obrannou smlouvu s USA, a i když tato smlouva není nová, podle Klause žádná z předchozích vlád do roku 2023, do paní Černochové, by takovou smlouvu nedojednala a nepodepsala: „Ta smlouva je smlouvou, jejíž znění diktuje Amerika na 101 procento. Já jsem zásadně proti té smlouvě. A prosím vás, všem občanům České republiky bych chtěl říct: vojenská smlouva se Spojenými státy pořád byla ve vzduchu. Žádná z těch předchozích vlád do roku 2023, do paní Černochové, neudělala krok, že by takovou smlouvu chtěla podepsat a dojednat. To by mělo být slyšeno nahlas všemi lidmi.

Není náhodou, že žádná z vlád do Fialovy a Černochové vlády nic takového neudělala. To myslím, že do dnešního dne takhle nahlas české veřejnosti nikdo nevypointoval,“ říká Klaus, kterého by velmi zajímalo, jestli ta smlouva nemá také nějaké přílohy. Jestli nemá nějaké masivní přílohy napsané tak drobným písmem asi jako na některých varováních na léku.

