Klaus junior se ve sněmovně dal do díla. Pro začátek navrhuje zrušit povinnou školku

Občanští demokraté navrhli zrušit povinnou mateřskou školu pro pětileté děti. Ze školského zákona chtějí novelou vyřadit také povinnost školek přijímat už dvouleté děti, která by podle platné normy nastala za dva roky. Předlohu nejprve posoudí vláda.

Rozhodnou o ní zákonodárci. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ji nezavrhuje.

„V případě povinnosti přijímat od roku 2020 děti mladší dvou let do mateřských škol se přikláním k tomu, otevřít debatu o tom, zda je nutné zřizovatelům direktivně určovat další povinnosti,“ sdělil ČTK Plaga. V současnosti podle něho navštěvuje mateřské školy necelá polovina z celkového počtu dětí mladších tří let.

Zavedení povinnosti mělo podle Plagy pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji zpět do práce. „Nechme to ale na zřizovateli a iniciativě rodičů,“ uvedl.

Obě novinky zavedla školská novela, která byla schválena v minulém volebním období. „Jejich (navrhované) zrušení je jen laciné gesto, které nic a nikomu nepřináší. Hází přes palubu rodiče, děti a učitele,“ napsala ČTK tehdejší ministryně školství a nynější poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. Novela ODS podle ní neřeší skutečné problémy, například otázky, kam dát dítě do školky, jak je co nejlépe připravit na start v první třídě základní školy a jak zlepšit podmínky učitelům. Z průzkumů vyplývá, že se obě opatření těší většinové podpoře veřejnosti, dodala.

Předkladatelé novely v čele s předsedou školského výboru Václavem Klausem mladším tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by podle nich šlo o babysitting organizovaný státem. „Přinese také obrovský tlak na rozpočty obcí, neboť může navýšit požadovanou kapacitu školek o čtvrtinu,“ napsali v důvodové zprávě novely, kterou podpořil podpisem také předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Pro povinnou docházku pětiletých dětí podle autorů neexistuje žádný rozumný důvod. Nynější situace podle nich zvyšuje byrokracii školek i rodičů a náklady, které odhadli na miliardu korun ročně. „Veřejný zájem nyní panující novely byl snad opřen o integraci romských dětí a jejich přípravu na školní docházku, ale zde bohatě stačí osvědčené takzvané přípravné třídy,“ stojí ve zdůvodnění.

Veřejné mateřské školy by také mohly podle novely zpoplatnit nyní bezplatnou docházku pětiletých dětí. Pokud by ředitel základní školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky, mohl by rodičům doporučit vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Psali jsme: Ropková (ČSSD): Stovky pražských učitelů vyjedou do zahraničí S podporou ÚZSVM v Plzni absolvuje český student univerzity v Glasgow odbornou praxi „na dálku" V Akademii věd letos absolvuje stáž 169 středoškoláků Nakladatelství Univerzity Karlovy nabízí studentům již více než 500 elektronických knih zdarma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp