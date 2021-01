Klaus ml.: Očkování není politika! Jsme už jen gubernie? Co má společného vakcína, Kalašnikov a ruský plyn?

Předseda Trikolóry poslanec Václav Klaus ml. si posvítil na očkování proti Covid-19. K němu od konce minulého roku vzhlíží nejen České republiky jako k cestě, jak porazit pandemii. Předseda Trikolóry však upozornil na to, že na rozdíl např. od Maďarska nemá Česká republika svoji vlastní strategii, jak zajistit pro své občany dostatečném množství vakcíny. Podle jeho slov to měl již před rokem dostat za úkol Státní ústav pro kontrolu léčiv a neměla se ve vakcinaci hledat politika. Podle Klause, ml. totiž nebudete přemýšlet o tom, jestli je Kalašnikov ruský nebo evropský v případě, že vám může zachránit život. A pokud vakcíny z Číny či Ruska dokáží zachránit životy a splní české předpisy, proč bychom jejich použití měli zakazovat.

Václav Klaus ml. obvinil Evropskou unii a její celoevropskou strategii a centrální nákup z toho, že vakcíny je nedostatek. „Mezitím umírají lidé, zejména staří lidé a denně ztrácíme přes miliardu korun díky zavřené zemi a paralýze ekonomiky a života. To je ale jen miliarda a čtvrt, o kterou chudne stát, tam nejsou započteny mnohem vyšší náklady všech soukromých subjektů dohromady, tam nejsou spočteny ztráty z toho, že třeťáci nebyli rok ve škole – že se osamělý třicetiletý mladý muž nebo mladá žena nemohli seznámit někde venku na horách, na lyžích, v baru, při tanci nebo (nejčastější) v práci a smutně doma jen home-office-ují.,“ napsal Klaus ml. v komentáři pro Echo24.cz s tím, že reálné ztráty odhaduje na 3 miliardy denně.

„Souhlasím s tím, že každý, kdo se cítí ohrožen, by měl mít možnost být očkován. Ale na nejbližší tři měsíce na to můžeme zapomenout,“ vyjádřil své zklamání Václav Klaus ml. s tím, že ho mrzí, že Česká republika neměla ambici se již před rokem vrhnout do výroby vakcíny, a to i přesto, že jsme zemí nositelů Nobelových cen a významných biochemiků světové úrovně. „Určitě to není jednoduché. Ale nemáme už rok výjimečný stav? Když můžeme desítky miliard odebrat hospodským, nemůžeme desítky miliard přesunout do pár špičkových institucí a zkusit to?“ zamýšlel se Klaus ml.

Pokud to nejde a nešlo, tak jsme měli mít podle předsedy Trikolóry alespoň vlastní nákupní politiku. „Proč máme nula procentní soběstačnost ve vakcíně? Jsme již jen gubernie?“ ptá se Václav Klaus ml. a poukazuje na to, že také v naší zemi způsobí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL), který povoluje léčiva používaná českými lékaři a lékárnami a nepovoluje věci neodpovídající našim standardům. Ten má podle něj zcela apolitiky zajistit, abychom nepoužívali „nebezpečná svinstva“, ale naopak, aby kvalitní léky měly co nejhladší a nejrychlejší vstup na náš trh.

„Už rok je krize jako blázen. Čekal bych, že stát z těch 500 miliard, co rozházel napříč republikou, dá 1 miliardu SUKLu, aby byl činný a stokrát efektivnější než v dobách klidných. A nyní bych upřímně čekal, neboť jde o životy a o obrovské škody na majetku, že už budeme sami vyhodnocovat všechny vakcíny, abychom měli vakcíny dost pro všechny občany, kteří se cítí ohroženi. Pokud tedy splní naše standardy, a já našim standardům věřím,“ pustil se do kritiky státního úřadu Klaus ml., podle kterého se namísto toho celá věc politizuje a srovnává situaci v ČR s Maďarskem, která schválilo již pět vakcín včetně čínské a ruské. „Nevolám po tom, aby nám vakcíny schvalovali Maďaři. Jen to máme dělat my. Pokud je vakcína špatná – nepovolit. Pokud plní naše normy – povolit,“ řekl.

„Dělat z toho politiku, že někdo nemá rád Čínu a někdo Rusko, je přece nesmysl. Vždyť možná i šéfredaktor Šafr a poslanec Žáček topí doma ruským plynem, aby jim nebyla zima. Co je v tom za politiku? Čínských výrobků používá každý mraky, jsou v autech a počítačích a všude. U vakcíny je to spíš tak – jako byste měli v domě zločince a taky náhodou samopal Kalašnikov. Tak ho nepoužijete, protože je ruskej? Nebo bude jediná starost, zda je funkční jak uvádí výrobce a nevybuchne vám v ruce a nezpůsobí větší škody. Asi za b, že?“ vysvětlil na několika příkladech poslanec s tím, že stále nám chybí dostatek relevantních informací.

Na základě konzultací s lékaři pak také upozornil na to, že existují zásadní rozdíly mezi vakcínami. U těch od společnosti Pfizer a Moderna jde spíše o průkopnickou genovou léčbu, která doposud probíhala jen několik let u onkologických pacientů. Zatímco vakcíny Astra Moderna a ty, které vznikly v Číně či Rusku, mají zřejmě nižší účinnost, na druhou stranu jsou vytvořeny na bázi vyzkoušených vakcín proti ebole nebo obdobným virům.

„Čekal bych rozsáhlou debatu i v televizích skutečných odborníků – co je lepší. Účinnost vs. jistota a já nevím co všechno možné. Rád bych se díval, abych si tříbil vlastní názor. Protože vakcína má být dobrovolná – ideálně by si člověk měl i vybrat jakou chce a má mít co nejvíce odborných informací k dispozici. Ještě do včera kdybych se rozhodoval – tak bych čistě pocitově nechtěl čínskou – a obával bych se nižších bezpečnostních standardů nebo menší zřetel vůči nežádoucím vedlejším účinkům. Poté co jsem prostudoval elaborát pana primáře – bych dnes chtěl Astra Zeneca,“ napsal Václav Klaus ml. s tím, že „naštěstí“ se tím nemusí vzrušovat, protože vakcíny prostě nejsou. „A v mé věkové skupině určitě do podzimu nebudou. A pak se začnou přeočkovávat zase ti nejrizikovější, kteří již měli být naočkovaní. Ale to, že nemáme žádnou vlastní nákupní politiku a jen čekáme jako u lockdownu – to nás vzrušovat podle mě musí,“ dodal.

