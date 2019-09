Klaus ml. a novinářka Uhlová u jednoho stolu. Jiskřilo to: Já patřím k elitám... To já narozdíl tady od paní k elitám nepatřím

„Tak upřímně, v programu Trikolóry to nemáme, myslíme si, že jsou daleko závažnější problémy české vzdělávací soustavy. Taky by se mi to špatně říkalo, já jsem vedl tři víceletá gymnázia, takže by mi to šlo špatně z pusy, ale na druhou stranu to jejich zavedení moc systémové nebylo,“ zaznělo na úvod z úst Václava Klause. Zdůraznil však také, že oněch osm let je opravdu dlouhých. Přirozenější by se mu zdálo, aby děti chodily devět let společně na základní školu v místě bydliště a poté ty nadanější vyrazily na čtyři roky na gymnázium a na vysokou školu.

Saša Uhlová dala Klausovi za pravdu a poslanec se pousmál. „Aby vás nevyloučili z A2larmu kvůli tomu.“

Po chvilce novinářka dodala, že české školství je podfinancované a neumí příliš pracovat s talentovanými dětmi. Z rozhovorů se svým synem, který nechodil na víceleté gymnázium, se dozvěděla, že se k dětem učitelé na druhém stupni nechovali dobře, prý je brali, jako že „jsou k ničemu“.

České školství podle jejího názoru potřebuje více peněz. Ty peníze by měly jít i do regionů, jako je Ústecký kraj.

Klaus konstatoval, že on k elitám nepatří. „Já na rozdíl od paní nepatřím k elitám, já jsem byl učitel a pak ředitel školy,“ zdůraznil. Umí však pochopit rodiče, kteří chtějí dostat své dítě na víceleté gymnázium, protože je tam kvalitnější výuka než na školách základních. „Ouřada či novinář“ by to prý neměl občanům zakazovat. S Uhlovou však souhlasí v tom, že by děti měly chodit spíše na čtyřletá gymnázia a stát by měl dbát o to, aby se maximálním možným způsobem zlepšila úroveň základních škol.

Uhlová v tom dala Klausovi za pravdu. Pokud spolu budou devět let chodit do školy dva žáci, z nichž se jeden stane třeba svářečem a druhý právníkem, pak by jednoho dne svářeč měl sociální kontakty i na bývalého spolužáka právníka, který by mu mohl poradit, kdyby se svářeč dostal do obtížné životní situace, což by rozhodně bylo pro společnost jako celek pozitivní.

Česká společnost je podle Klause poměrně rovnostářská, ale konkrétně u školství to tak docela neplatí, což Klausovi přijde zvláštní. Je to podle něj dáno i tím, že máme v republice příliš mnoho středních škol. Na střední školu s maturitou se pak dostanou i děti, které by za jiných okolností neodmaturovaly.

