Klaus mladší představil bouřlivě své hnutí. A na internetu to už vře

Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 6609 lidí

Tomáš Lysý ve zmiňovaném příspěvku narážel na Klausova slova z dnešní tiskové konference a píše: „Jsem z Pelhřimova a lachtan v Arktidě mě teda zajímá. Protože ze stejného důvodu jako on nemá led, tak já nemám vodu ve studni, ty inteligente.“

Pelhřimov nebo Antarktida, furt stejná planeta, zdá se... pic.twitter.com/Uo4ebkUQtN — Petr Ježek (@JezekCZ) June 10, 2019

Klaus právě na této konferenci zdůrazňoval, že na první místo bude stavět Česko a vždy se bude víc zajímat o Jaroslava Nováka z Pelhřimova než o lachtana kdesi v Arktidě. „Řešme české problémy, ne problémy a přání někoho jiného,“ volal Klaus.

„Nemyslíme si, že má evropskou politiku určovat šestnáctiletá puberťačka s nějakými diagnostikovanými poruchami,“ rýpl si dnes Klaus i do švédské aktivistky Grety Thunbergové, která volá po záchraně klimatu, a v jejím jméně se na různých místech světa konají demonstrace za zlepšení klimatu.

A Ježek Klause mladšího a jeho nové hnutí nešetřil ani v dalších tweetech. „Klausova Trikolóra si na představení a TK mohla ušetřit mnoho slovíček o tom, co chce u nás dosáhnout. Stačilo říct Orbánovo Maďarsko,“ poznamenal pichlavě.

Klausova Trikolóra si na představení a TK mohla ušetřit mnoho slovíček o tom, co chce u nás dosáhnout. Stačilo říct Orbánovo Maďarsko. — Petr Ježek (@JezekCZ) June 10, 2019

A Ježek neopomněl ani poznámku k tomu, co nové hnutí vytvoří v příštích volbách s rozložením hnutí. Premiérovi Andreji Babišovi vzkazuje, že se nemusí obávat: „Trikolóru si předseda ANO snad vymodlil. Sice ho připraví o nějaké hlasy, ale nemusí se bát, že v příštích volbách se ČSSD nedostane do Sněmovny a on skončí v objetí s Okamurou (komunisti nezklamou).“ napsal.

Trikolóru si předseda ANO snad vymodlil. Sice ho připraví o nějaké hlasy, ale nemusí se bát, že v příštích volbách se ČSSD nedostane do Sněmovny a on skončí v objetí s Okamurou. (Komunisti nezklamou.) — Petr Ježek (@JezekCZ) June 10, 2019

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk zase poznamenává: „Už se těším na ten trolling. Trikolóra – hnití občanů.“ A v jeho sarkastické poznámce ho podpořil uživatel Johny Palička, jenž se chopil iniciativy a přidal i upravené logo hnutí Trikolóra, které by se zřejmě Klausovi mladšímu příliš nepozdávalo.

Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Petr Ježek



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Klaus ml. představil svoji novou stranu Trikolóra. Zazněla i slova o hodnotě tradiční rodiny. Neví někdo, zda alespoň jedna z dosavadních tradičních rodin Klause ml. přišla vznik projektu podpořit?“ neodolal vyjádřit své pocity na Twitteru politolog a politický komentátor Jiří Pehe v návaznosti na Klausův program hnutí, které příliš nezapadá do jeho skutečného osobního života.

Klaus ml. Představil svojí novou stranu Trikolora. Zazněla i slova o hodnotě tradični rodiny.



Neví někdo, zda alespoň jedna z dosavadních tradičních rodin Klause ml. přišla vznik projektu podpořit? — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 10, 2019

Předseda ODS Petr Fiala se své emoce spolu s ostatními spolustraníky snaží nedávat na odiv a na jeho Twitteru tak místo jakéhokoli vyjádření najdeme akorát jeho vyjádření k regionálnímu sněmu olomoucké ODS, kde přítomným členům řekl: „Ve volbách do EP jsme uspěli. Není však čas slavit. Všechno musíme přizpůsobit úspěchu v krajských a senátních volbách a ve volbách do PS. Nic podstatnějšího před námi není. Je čas na změnu. Česko si zaslouží lepší vládu.“

Fotogalerie: - Trikolora

Na regionálním sněmu olomoucké ODS jsem našim členům řekl: “Ve volbách do EP jsme uspěli. Není však čas slavit. Všechno musíme přizpůsobit úspěchu v krajských a senát. volbách a ve volbách do PS. Nic podstatnějšího před námi není. Je čas na změnu. Česko si zaslouží lepší vládu.” pic.twitter.com/n0cw1QvhuH — Petr Fiala (@P_Fiala) June 10, 2019

V komentářích však dnes Fiala schytával vesměs od podporovatelů nového hnutí kritiku. „Hlavně pozor, ať ti všichni neodejdou do Trikolóry, tebe tam Václav Klaus mladší ale nevezme, za to, že si ho vykopnul,“ poznamenal například uživatel honzik pod Fialovým příspěvkem o jeho řeči v Olomouci.

Mlčení nakonec Fiala proťal a pro server Novinky.cz se vyjádřil: „Tiskovou konferenci jsem nesledoval, žádnou konkurenci nepodceňuji, ale současně říkám, že podobných projektů tu již v minulosti bylo několik a skončily, jak skončily. Neříkám na to proto nic. Naším soupeřem je vláda Andreje Babiše, to je náš prvořadý cíl.“

Celou dnešní tiskovou konferenci ohledně vzniku hnutí Trikolóra můžete zhlédnout zde:

Konferenci prý nesledovala ani první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Nevím, co tam říkal, jsem na jednání zastupitelstva,“ reagovala pro Novinky. A na otázku, zda by ODS mohla v budoucnu s Trikolórou spolupracovat, se Marek Benda vyjádřil: „Nesledoval jsem to. Každá strana na politické scéně je konkurencí a skoro s každou musím být připraven spolupracovat. To je logika politiky. Trikolóra toho ovšem zatím moc neslibuje,“ reagoval na otázku, zda by ODS mohla v budoucnu s Trikolórou spolupracovat.

Psali jsme: „Nějaká postižená puberťačka“. Klaus ml. rozjel stranu zostra. Mnohé naštve Klaus ml. utřel Bakalu. A řekl: Klaus st. bude jezdit za Orbánem a Faragem. Sál jásal Miroslav Macek: Lídr se nevolí, nehledá, nehlasuje se o něm. Buď je, nebo není Cože? Klaus ml. uzemnil umělce, je zde FOTO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak