Klaus st. ke zmlácení Jakla: Skončí to jak za Hitlera! Vy, co jste prohráli volby... Toto nedovolíme

„Hulákání útočníka, kterým svůj útok doprovázel, jednoznačně potvrzuje, že šlo o politicky motivovaný čin s cílem napadnout, zastrašit a zranit člověka s odlišnými politickými názory,“ píše se v prohlášení, pod nímž je podepsán i exprezident Václav Klaus.

„Jde o čin s mimořádnou společenskou závažností! Naprosto zásadně a se vší rozhodností takové počínání odsuzujeme a věříme, že okolnosti tohoto činu budou důsledně vyšetřeny, pachatel (nebo pachatelé) tohoto odporného útoku budou urychleně dopadeni a s vědomím závažnosti činu i odpovídajícím způsobem potrestáni,“ dodávají dále autoři prohlášení.

„Tak ohavný čin by se nestal, kdyby v České republice nebylo soustavně a cíleně zvyšováno politické napětí těmi, kteří si jiný než svůj vlastní názor neumí představit, těmi, kteří každého člověka s odlišným politickým názorem veřejně urážejí, ostouzejí a dlouhodobě beztrestně brutálně verbálně napadají. Tak ohavný čin by se nestal, kdyby proti zvolení Ladislava Jakla členem RRTV nebyla vedena tak nesmiřitelná a útočná politická kampaň. Viníme ty, kteří po léta nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií. V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno – včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem. O tom, kam taková doba vedla a v co vyústila, nás dostatečně trpce poučila historie 30. let minulého století v Německu,“ je zostra napsáno v prohlášení.

Zde se také pisatelé pozastavují nad tím, že se o brutální události v českých médiích, až na pár výjimek, mlčí. „Napadení našeho spolupracovníka Ladislava Jakla nedovolíme zlehčovat. Útok na něho, stejně jako na kohokoliv jiného pro jejich odlišné politické názory, je překročením všech myslitelných, představitelných a tolerovatelných mezí v demokratické společnosti,“ sdělují pisatelé.

„Ohrožením demokracie v naší zemi nejsou ve svobodných volbách zvolení politikové Andrej Babiš a Miloš Zeman, jak bez ustání tvrdí ti, kteří ve volbách opakovaně neuspěli. Přímým ohrožením demokracie je nerespektování odlišných názorů, které ústí v takové brutální fyzické napadení názorových oponentů, jehož jednou z obětí se Ladislav Jakl stal. A právě toto jsou chvíle, kdy má svobodná společnost dát najevo, že svobody, mezi které patří i právo na neomezenou obhajobu různých názorů, bude rozhodně bránit,“ uzavírají Václav Klaus, Ivo Strejček, Jiří Weigl, Hana Lipovská, Filip Šebesta a Petr Macinka.