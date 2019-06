Klausi ml., kde je slovo „národ“? Analytik Pečinka má obavu o Trikolóru

„Mnozí renomovaní novináři a influenceři používali tak nepřiměřený tón v popisu nové formace a osobnosti Klause mladšího, že měl člověk dojem, že přichází nový Hitler a hnutí má podporu třetiny společnosti. Pravý opak je pravdou. Pokusme se Trikolóru zařadit do méně dramatického rámce,“ poznamenal Pečinka. Podle jeho slov z pondělního představení hnutí vyplývá, že klausovci chtějí být něčím jako lepší ODS.

„To je ovšem pro novou stranu slepá ulička. Minulí, současní a budoucí voliči ODS jsou dnes jinde než před dvaceti lety. Přesněji rozděleni mezi TOP 09, ODS a Piráty. Uvědomují si omezení Evropské unie, ale současně je to pro ně stále dobrý civilizační rámec pro život. A hlavně: v drtivé většině jsou hlavní součástí protibabišovského světa. Žádnou z těchto charakteristik s nimi nesdílí zakladatel hnutí Klaus mladší,“ podotkl dále Pečinka a poukázal na to, že s Klausem do Trikolóry neodešla žádná vlivná skupina.

Trikolóra si tak podle jeho slov bude muset projít fází podobnou příběhu německé AfD. Ta, jak píše Pečinka, začala intelektuálně pravicovou kritikou eura a ucházela se o německé střední vrstvy volící CDU/CSU. Pro nedostatek voličů nakonec zakormidlovala k populismu a levicovému konzervatismu.

Následně si Pečinka také všiml toho, že Klaus mladší před nedávnem hovořil o snaze vytvořit „národně konzervativní hnutí“. „Otázkou jen je, proč Trikolóra nevypálila s tímto programem už nyní a stále se tváří jako klasická pravice? Jedním z důvodů může být poslední snaha utrhnout hlasy od ODS a jiných stran a teprve později změnit kurz. Takové situační taktizování, které ale musí narazit na politické uspořádání české společnosti. Typické kolísání mezi liberální pravicí a národním konzervatismem bylo patrné už během úvodních prohlášení představitelů Trikolóry. Úzkostlivě se vyhýbali vyjádřením k záležitostem symbolizovaným slovy národ, Babiš a Zeman. To je dlouhodobě neudržitelné,“ uzavřel Pečinka se slovy, že úspěch Trikolóry bude hodně záviset na oslabení fenoménů Babiš a Okamura.

