Klus si po sodě sype popel na hlavu: Odsuzuji útok Hamásu

Zpěvák ve svém čtvrtečním videu na sociálních sítích uvedl, že chce reagovat na konfrontace, jimž má podle svých slov čelit, a ptá se svých kritiků na to, zdali jim například nepřipadá to, „jak působí Izrael v Pásmu Gazy, jako definice přinejmenším etnické čistky“?



„Také bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše média informují objektivně?“ pokračoval Klus, jenž v posledních dnech sdílel několik příspěvků na podporu Palestinců, ale též vyjádřil svou podporu Tibetu či se v příspěvku z počátku měsíce mimo jiné identifikoval jako „občan planety Země“.

Za svá slova sklidil v českém internetovém prostoru obrovskou vlnu kritiky i od svých fanoušků. Vadilo jim, že o zrůdných činech Hamásu nepadla v jeho vyjádření ani zmínka.

O pár dní později se rozhodl své původní vyjádření uvádět na pravou míru a tentokrát neopomněl oběti na straně Izraele. „Odsuzuji útok Hamásu ze 7. října 2023 se vší jeho brutalitou a soucítím s izraelskými oběťmi, nikdy tomu nebylo a nebude jinak. Násilí v jakékoliv formě vnímám jako tu největší slabost. Že jsem se k tomu nevyjádřil v třaskavém videu, je proto, že to vzhledem ke svým konzistentním postojům k principu nenásilí považuji za samozřejmé. Moje chyba, omlouvám se,“ napsal Klus na Instagramu.

A doplnil, že mu ohledně konfliktu na Blízkém východě však chybí diskuse v širším kontextu: „Možná jsem příliš emotivní, ale s vědomím, jaké utrpení v Gaze je, a že jsou Palestinci vnímáni jako někdo, kdo si to vlastně trochu zaslouží, mi to nějak bez emocí nejde. Znova opakuji, že mi není lhostejné utrpení obětí Izraele, ale to je zde skloňováno tak silně, že druhá strana mince leží rubem v prachu,“ napsal s tím, že mu jde o to, poukázat na neschopnost politických elit efektivně a rychle řešit současné dění v Gaze. Doplnil také, že nejasná doba potřebuje jasná stanoviska.

Lidé pod jeho příspěvkem zalitovali, že podobné vyjádření nepřišlo hned napoprvé. „Škoda že tohle vyjádření přišlo až potom, co jste se vyjádřil tak jednostranně a dostal brutální bídu,“ napsala diskutérka.

„Nemusíte se omlouvat, Tomáši, myslel jste to dobře, jenom rasistický debilové na vás budou útočit,“ zněla reakce dalšího komentujícího. Další také podpořil postoj Tomáše Kluse s tím, že je to právě Izrael, kdo je hlavním agresorem.

