Kocáb: O Pavlovi nic nevíme. Rozdělí společnost. Že je Havel? Blázinec

reklama

Nového prezidenta Petra Pavla vnímá ze dvou hledisek. Nemíní mu odpouštět komunistickou minulost, jak někteří učinili, ale vnímá to tak, že ve druhém kole prezidentské volby mu bylo úplně jedno, který ze dvou bývalých komunistů Pavel – Babiš se na Hrad dostane.

„Letité tabu, že normalizační komunista by neměl reprezentovat zemi navenek, navíc v pozici prezidenta, bylo odbouráno,“ mrzí hudebníka.

Pokud však byl Petr Pavel zvolen, nechce už mu okopávat kotníky. „Já si musím vážit názoru našich občanů, i když s nimi nesouhlasím,“ dodal.

Moderátorka Helena Šulcová jej dál tlačila do komentování minulosti a chtěla vědět, zda Pavlovou volbou padnou otázky, co kdo dělal před rokem 1989.

Kocáb litoval, že v prvním kole neuspěl Pavel Fischer, který by podle něj byl ideálním kandidátem. Nastoupil ale pozdě a neměl pořádnou kampaň, takže získal jenom šest procent. „Je to věc těch voličů, vědomí souvislostí,“ dodal.

Tady byla strana, která zabíjela lidi a posílala je do kriminálu. A jestliže to lidem nevadí, tak se rozhodují podle jiných aspektů. A ocení třeba vznosné chování generála. „A taky takový ten jeho klid a neproniknutelnost. Protože on přichází z vojenských struktur, které jsou pro nás neproniknutelné. Takže my jsme volili člověka, o kterém nic nevíme,“ obává se Kocáb. Jen to, co o sobě sám řekne.

Moderátorka namítala, že své hříchy už odčinil skvělou kariérou v NATO. To Kocáb nezpochybňuje.

„My si z komunistů nesmíme vybírat,“ nesouhlasil Kocáb. Vzpomínal, jak se v roce 1989 řeklo „nejsme jako oni“, ani komunistická strana se nezakázala. A byla to prý chyba. Kocáb vzpomínal, že o to tehdy usiloval a téměř se to povedlo.

Čekal by ale, že takoví lidé budou mít tolik pokory, že se alespoň při kandidatuře na nejvyšší úřad upozadí. „Takže můžeme očekávat, že příště se přihlásí nějaký bývalý člen ÚV KSČ, pokud ještě nějaký takový žije,“ obává se. Mírnost na začátku způsobila, že se komunisté celou dobu vyskytovali v Parlamentu a teď to dopadlo takto.

Kocáb se obává, že prezident Pavel nakonec společnost rozdělí víc než Klaus i Zeman.

„Jestliže se naše školství nezabývá tím, aby učilo, jak zločinný systém jsme v roce 1989 vyvrátili, tak mladá generace si řekne, no jo, nějakej komunismus, ten generál je pěknej chlap,“ lituje. A spousta takových lidí Pavla skutečně volilo. Kromě bývalých komunistů a jejich potomků.

„Komunisti si určitě bouchali šampaňský, že jim ho zvolili,“ tuší.

Moderátorka ale namítala, že Petra Pavla podporovalo i množství umělců. „Tady se rozjelo něco jako davová psychóza,“ vysvětluje tento fenomén Kocáb a odkázal na svou píseň Jak slepice po flusu, která tento fenomén vysvětluje. „Všechny kachny se rozkvákaj. A tady se to objevilo taky, já jsem se tomu i smál. Dokonce se tu objevilo to heslo Havel – Pavel. A to už jsme úplně v blázinci.“

Teď však Pavlovi přeje, aby dělal dobré kroky. Chápe, že Pavel je daň, aby nebyl zvolen Babiš, a někteří jsou tomuto ochotni obětovat úplně všechno.

Nyní Pavel udělal dva kroky, kterým tleská. Jedním je telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu, kterým jasně ukázal, kde stojí. To Kocáb oceňuje jako ministr pro lidská práva. K tomu vzpomínal, jak úřad převzal od Džamily Stehlíkové, ale pak ho Petr Nečas zrušil.

Pak vysvětloval, proč je důležité se postavit Číně.

Druhou věcí, za kterou generála – prezidenta pochválil, je jmenování šéfa BIS Koudelky generálem. „To je důležité z toho hlediska, že kolem toho byl šrumec,“ myslí si. Moderátorka se smála, že se u této kauzy Miloš Zeman „zabejčil“, a Kocáb považuje za správné, že to Pavel změnil.

Soudí, že Pavla vezme na milost v rámci reálpolitiky. „Ale to jsem nikdy nechtěl, já jsem zastánce té hodnotové politiky,“ dodal s politováním.

O Miloši Zemanovi v pořadu překvapivě řekl, že v závěru svého prezidentství se v určitých okamžicích vrátil k tomu Miloši Zemanovi, kterého znal z Federálního shromáždění, tykal si s ním a byl v podstatě jeho kamarádem.

Psali jsme: „Havel-Pavel? Aplauduje se lidem, kteří stáli proti Havlovi!“ Hořký vzkaz voličům generála. Podepsána Natálie Kocábová „Nechte už tátu být!“ „Kavárna“ drtí Kocába, odmítl Pavla za prezidenta. Dcera Natálie povstala Dva komunisti, plivnutí do tváře. Kocáb zuří, zato Horáček hájí generála Rusům nevěřte nic, vzkázal Kocáb. Jejich chování se prý blíží holocaustu



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.