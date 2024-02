Koho Trump ošidil o miliony? Peníze splatil, banka si nestěžuje. Detaily, o kterých se nemluví

Jak v polovině února informovala média, Donald Trump byl v New Yorku shledán vinným ze zveličování svého majetku. Odsouzen byl soudcem Arthurem Engoronem, žalobu proti němu vedla Letitia Jamesová. Trump by měl zaplatit celkem 355 milionů dolarů a na tři roky by mu bylo zakázáno v New Yorku podnikat. V pondělí se Donald Trump proti rozsudku odvolal. Podle něho a jeho právních zástupců je soudce podjatý.

Proces ovšem skutečně vzbuzuje pochyby. Například v bývalém protikandidátovi proti Trumpovi, Jebu Bushovi (jedná se o bratra bývalého prezidenta, George Bushe mladšího – pozn. red.). Ten míní, že rozsudek nad Trumpem v New Yorku a nad Elonem Muskem v Delaware ohrožuje vládu práva. V obou případech podle Bushe soudci dali drakonické tresty v zájmu pochybných nebo úplně neexistujících obětí.

Bush říká, že na kritiku Donalda Trumpa má každý právo, ale rovnost před zákonem je důležitější a rozsudky ohrožují nejen pověst amerických soudů, ale také podnikatelské prostředí v USA. Pokud Trump skutečně potrestán bude, může se strach ze soudní zvůle a trestů rozšířit mezi podnikateli, kteří budou někam kandidovat nebo se budou jen veřejně projevovat.

„Bankéři z Deutsche Bank, která panu Trumpovi půjčila, dosvědčili, že byli spokojení, vzhledem k tomu, že půjčka byla splacena s úroky a včas. A také dosvědčili, že si nejsou jisti, že nadhodnocení ceny majetku Trumpem by hrálo roli v poskytnutí půjčky, což ale byla klíčová součást obžaloby od paní Jamesové,“ uvádí Jeb Bush s tím, že bez obětí to bude stát, který by inkasoval několikasetmilionovou pokutu. Varuje, že řada společností je registrována právě v Delaware a New York je centrem bankovnictví.

„Odvolací soudy v těchto státech teď mají možnost přehodnotit tato nebezpečná soudní rozhodnutí a omezit další škody na pověsti. Pokud tak neučiní, tak sice politici z demokraty ovládaných států budou spokojení, jak to Trumpovi a Muskovi ‚nandali‘, ale ztráty pro tyto státy budou značné. A poškození zákonného přediva této země bude ještě horší,“ varuje.

Není to jen Jeb Bush, kterého rozsudek pobuřuje. Bývalý šampion v zápasech MMA Jake Shields se také zaměřil na detaily případu a přijdou mu přitažené za vlasy. „Není žádný poškozený a banka řekla, že s ním bude ráda znovu spolupracovat. Trump chtěl půjčku a šel do banky a řekl, že jeho hodnota je 4,9 miliardy dolarů. Banka poslala experty a ti řekli, že spokojení by byli s oceněním na 2,6 miliardy dolarů. Experti nikdy neřekli, že nemá hodnotu 4,9 miliardy, jen si nebyli jisti tím číslem. Trump dostal pokutu přes 350 milionů za podvod. Kde byl podvod? Jak to může soudce udělat, když nikdo nebyl podveden?“ ptá se.

I know I’m late but I finally looked over the details of the Trump case and it is bananas



There is no victim and the bank said they would be happy to work with him again



Trump wanted a loan and went to a bank and said he’s worth $4.9 billion



The bank sent experts and they…