Kokokoko… tak nějak začne novinář Šídlo koktat, až si přečte, jak ho zesměšnili. Právem

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo poskytl serveru Mediator 1 rozhovor. V něm se rozhodně nebál kritizovat, schytala to Rada Českého rozhlasu, speciálně její člen Tomáš Kňourek, kterého nazval kreaturou. Problém je v tom, že Šídlo zjevně a úmyslně zapomněl na fakta, která se mu pro verbální útoky nehodila.

Ten chtěl zřejmě navázat na hudebního publicistu Jiřího Černého, který v rozhovoru pro DeníkN.cz nazval kreaturou dalšího radního Českého rozhlasu, v tomto případě Vítězslava Jandáka. „Rozhlasová rada, ve které je Vítězslav Jandák a podobné kreatury?“ rozhorlil se v rozhovoru Černý.

Na zmíněnou kritiku Jandák na zasedání Rady velmi rychle zareagoval. „Já jsem v životě pana Černého neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu,“ prohlásil Jandák, a následně se vyjádřil i o novináři Šídlovi, toho nazval „odpadem“.

Jindřich Šídlo byl v rozhovoru pro Mediator 1 dotázán, zda Česká televize ustojí mediální nátlak, který je proti ní nyní veden. „Nápor teď poroste, protože na jaře budou poslanci volit nové členy její mediální rady. Pod velkým tlakem se ČT chová defenzivně. Tato podoba veřejné instituce v postkomunistickém státě není samozřejmá. Podívejte se, jak vypadají televize v sousedních státech, ČT je v relativně slušném stavu, který je ale trochu nalomený,“ odpověděl Šídlo a v další odpovědi se opřel do mediálních rad.

„Některé kreatury, co tam jsou, nepochopím. Třeba Tomáš Kňourek, člen Rady Českého rozhlasu. Ten nejvýš, kam přispíval, byl časopis na Praze 8. Nic proti tomu, já také přispívám do časopisu v naší čtvrti, ale aby byl jedním z těch devíti lidí, co nejlépe rozumí veřejnoprávnímu rozhlasu v republice? V radě ČTK Žantovský, tam zřejmě začala devalvace. Méně mi vadí Jakl, alespoň něco ví. Ideologicky je mimo, byl vždy výstřední,“ nechal se slyšet Šídlo.

„Říct o někom bez jakýchkoli argumentů, že je kreatura, umí každý, i neúřední blb. Ale mám takový neutuchající pocit, že nositelům sametového odkazu už nezbyly jiné zbraně než osočování, ostrakizace, plivání, osobní útoky a ultimáta,“ vyjádřil se pro naši redakci radní Tomáš Kňourek.

„Jindřich Šídlo je dítě velké listopadové revoluce, jejím otrokem a jedním ze zakladatelů sametové nenávisti. Okruh této kohorty je notoricky známý – týdeník Respekt, Česká televize, Člověk v tísni a Hrad (v čele s Václavem Havlem). Před půl rokem mě poslanci do rozhlasové rady opět zvolili jasnou většinou, dokonce v prvním kole. Blbci, kreatury a nekompetentní jsou kromě mě také poslanci, kteří mi dali hlas. Co Jindrovi brání jít do volby také a dokázat větší kompetenci, nadhled a erudici? Snažím se jít s kůží na trh, píšu na Parlamentní listy otevřeně svoje názory a podle toho se snažím postupovat i v Radě Českého rozhlasu. Když mě o rozhovor požádal třeba právě Respekt, nevyšel,“ dodal Tomáš Kňourek.

Vyjádřil se také k obvinění, že nejvýš, kam přispíval, byl místní časopis na Praze 8. „Na Praze 8 budou mít určitě radost, že Jindřich řadí renomé tamního radničního časopisu výše než ČTK, MF Dnes, deník E15 nebo jeho milované Hospodářské noviny, kde jsem léta makal na různých pozicích. Na rozdíl od Jindry nikoli za dob nejhoršího bakalismu, kdy tento zločinec financoval politické strany. Svědomí mám čisté. Sláva sametismu!“ řekl pro naši redakci Tomáš Kňourek.

