Radu Hossu na sociální síti Facebook napsal, že politicky Rusko válku prohrálo, protože nedokázalo dosáhnout svého hlavního cíle, tj. obsadit Kyjev a dosadit do hlavního města Ukrajiny svou loutkovou vládu. Hossu má za to, že ruský vládce Vladimir Putin ztratil v nemalé části světa reputaci. Rumunský dobrovolník vytáhl maďarský příklad. Konstatoval, že maďarský premiér Viktor Orbán je sice Rusku nakloněn, ale když se zeptáte obyčejných Maďarů v Budapešti, zjistíte, že Putin není populární.

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9394 lidí

Ruská armáda na tom podle rumunského dobrovolníka není tak zle a postupuje v Doněcké a v Luhanské oblasti, ale postupuje za ceny vysokých ztát, ať už ztrát techniky nebo lidských sil. Vedle toho je pod tlakem ruská ekonomika. Radu Hossu upozornil, že Rusko je součástí uskupení BRICS, ale podle rumunského dobrovolníka to není zdaleka tak silné uskupení, které by navíc zohledňovalo ruské zájmy na Ukrajině. Radu Hossu má za to, že Rusko ztratilo část svého vlivu i v energetické oblasti. Rusko je indickým „vazalem“, pokud jde o transakce se zemním plynem nebo ropou, konstatoval rumunský doborovlník.

Jenže tím výčet dobrých zpráv pro Ukrajinu skončil.

Radu Hossu prohlásil, že nedávný pád města Selydove v Donbasu je pro Ukrajince hodně špatnou zprávou.

„Pád města Selydove je dnes velmi špatným znamením pro obranu Ukrajiny na Donbasu. Můj názor je, že další kroky Ruska směřují k dobytí Kurachove, což je lokalita velkého operačního významu pro celou jihovuhledarskou frontu.“ Ruský úspěch v této oblasti prý představuje další problém pro Pokrovsk.

Server Kyiv Independent s odvoláním na další zdroje poukázal na prohlášení správy Pokrovska. Části města mají být pro civilisty uzavřeny a připraveny jako obranné linie. „V Pokrovsku se staví opevnění a už vjíždíme do města a určité části města budou zablokovány, proto prosím opusťte tyto oblasti, nevstupujte do města ani neopouštějte město,“ ohlásil šéf zdejší vojenské správy Serhij Dobriak.

Podle Dobriaka zůstalo v Pokrovsku k 30. říjnu 11 900 lidí včetně 55 dětí. Evakuace probíhají.

Před rozsáhlou ruskou invazí v únoru 2022 měl Pokrovsk asi 60 000 obyvatel.

A po případném pádu Pokrovsku by přišly na řadu Slovjansk a Kramatorsk. Radu Hossu nepochybuje, že Rusové chtějí naplnit právě tento scénář, protože, viděno jejich očima, by mohl v konečném důsledku vést ke kolapsu celé země, Ukrajina by musela jednat s Ruskem z velmi slabé pozice, zatímco Ruská federace by vypadala jako velký vítěz. A kdyby se to jevilo právě takto, pak rumunský dobrovolník nepochybuje, že by Ukrajince k jednání tlačil i Západ.

Podle amerického listu Washington Post mají Ukrajinci ještě jeden problém.

„Ruské síly … zabíjejí vzdávající se ukrajinské vojáky na bojišti ve stále větším počtu, často je střílejí přímo poté, co byli zajati, říkají ukrajinští představitelé. Od plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 úřady zahájily 43 trestních vyšetřování 113 možných svévolných zabití, přičemž více než třetina těchto případů byla registrována od začátku roku, uvádí ukrajinská generální prokuratura. Tato čísla však ještě nezahrnují poslední nárůst,“ napsal WP.

Rumunský dobrovolník je však přesvědčen, že na tom Ukrajina může být i líp.

Pokud bude na Ukrajinu dál proudit západní pomoc v podobě dělostřeleckých granátů a dalšího vybavení.

„Aby se ale takovému scénáři vyhnula, je také nutné, aby Ukrajina nedělala žádné chyby ve svém obranném boji, pokračovala v boji s domácí korupcí a pokračovala v reformě armády. Pokud se tyto věci stanou, přečká konec roku 2024 a počátek roku 2025, zatímco Rusko bude dál sčítat kolosální ztráty. … My, Západ, musíme stát při nich. My, dobrovolníci, občané, musíme pokračovat ve válce s prolhanou propagandou Rusů a podpořit co nejvíce válečné úsilí Ukrajiny,“ uzavřel svůj komentář.

Psali jsme: Dorazíme Rusko. Půjde to takto, říká expert na obranu demokracie Přední noviny: Zelenskyj to vzdá. Nic jiného mu nezbyde Příprava na nevýhodný mír? Zelenskyj měl být u Bidena zcela paralyzován Trumpův Vance řekl, jak to teď je s Putinem