Kolář vedle Pavla? Žádná dominantní postava při prezidentovi, jinak... Politoložka varuje

Po prezidentských volbách dochází podle Lebedové k určitému zklidnění. „Volby vždy přinášejí takovou dávku emocí, po volbách očekávám, že by v politice mohlo nastat zklidnění emocí. A je to také vlastně určitá doba očekávání, právě co se týká role prezidenta, toho, jak tu novou roli bude naplňovat. Jak bude Petr Pavel jako nový prezident fungovat. A tady si myslím, že ta očekávání, která jsou směřována vůči němu, jsou poměrně velká, protože deset let jsme tady měli jiného prezidenta, Miloše Zemana, který byl také kritizován často. A někdy bylo zmiňováno, že polarizuje českou společnost. Takže teď vlastně se od Petra Pavla očekává, že by mohl se snažit do určité míry okupovat ty emoce a přispívat k určitému zklidnění. Ale samozřejmě že žádný prezident není všemocný,“ sdělila Lebedová.

Petr Pavel podle ní svou funkci pojímá aktivně. „Možná až příliš pro některé lidi. Je samozřejmě také potřeba, aby hledal ten balanc. Měl by možná trošku z určitého úhlu pohledu ubrat, protože teď je v tom období, kdy ještě nebyl inaugurován a pro některé lidi tyhlety kroky mohou být až lehce kontroverzní nebo až moc aktivní. Ale na druhou stranu já to vnímám tak, že skutečně má zájem jezdit do těch regionů a pak v té své funkci předávat ty informace, které se dozví mezi lidmi, směrem k ústavním činitelům a směrem k vládě, která má tu skutečnou reálnou moc. On samozřejmě že nemá možnosti reálně ty věci ovlivňovat, ale má možnost je dál předávat a být takovým, kdo spojuje ty ústavní činitele s těmi lidmi,“ dodala.

Řeč byla také o lobbistovi Petru Kolářovi a jeho roli v týmu prezidenta Pavla. „Roli Petra Koláře vnímám jako toho hlavního politického poradce vedle Petra Pavla, byť on sám říká, že nechce mít žádnou oficiální funkci, ale je zjevné, že v oblasti toho politického směřování on je tou důležitou figurou vedle Petra Pavla, takže si myslím, že ta jeho role bude takováto i dále a že nezmizí z toho sousedství Petra Pavla,“ podotkla Lebedová.

„Je důležité, aby žádný člověk vedle Petra Pavla neměl naprosto dominantní roli. Vždycky je důležité mít tým, který je složený z různých názorových perspektiv a pro prezidenta je skutečně velmi důležité, aby v tom týmu měl lidi, kteří třeba znají situaci v regionech, někteří jsou třeba více pravicově orientovaní, někteří třeba více sociálně-liberálně, je důležité, aby ten tým měl sestavený z lidí, kteří mu budou schopni zprostředkovávat různé perspektivy, a aby opravdu jedna osobnost nebyla tou naprosto dominantní a jednoznačně neurčovala...,“ dodala pak ještě Lebedová.

„Když se teď dívám na zvyšování daní, je tam jedna věc, která se mi dost nelíbí, pokud se bavíme o zvyšování daně z nemovitostí, tak ta daň z nemovitostí je zrovna vlastně položka, která zůstává regionům. A vláda už teď říká, že to, co se vybere víc, to navýšení, takže to by vlastně mělo jít, by se mělo centralizovat zase státu. A nevím, jestli je to zrovna šťastné řešení i z tohoto úhlu pohledu,“ poznamenala Lebedová.

„Zdá se mi, že komunikace vlády není úplně dobrá. Když už si vezmeme zpětně i ty dopady energetické krize, vláda v tom docela selhala. Jednak je vládě vyčítáno, že některé kroky z hlediska řešení dopadů energetické krize začala řešit pozdě a ta opatření byla představena pozdě nebo připravena pozdě. Ale zároveň vlastně tomu ani nepředcházela potřebná komunikace. Ta vláda jako by nasedla do toho vlaku, kdy to nestíhá, a zdá se mi, že to pořád není schopná dohnat, to zpoždění, a prolíná se to i do těch dalších oblastí, takže obdobné je to i s těmi důchody a vlastně tou schopností veřejnosti porozumět, proč je to nutné a tak dále,“ dodala Lebedová, že vláda hasí dlouhodobě předchozí problém a na něj se nabalují další.

„Na druhou stranu na to vláda nemůže rezignovat, protože pokud dlouhodobě nedokážete nějakou takovouhle svoji vnitřní komunikační krizi, tak samozřejmě ztrácíte popularitu, ztrácíte preference, a pokud by to dlouhodobě panovalo, platilo, tak by to samozřejmě mohlo vést i k nějaké prohře ve volbách a k nárůstu preferencí opozice, potažmo populistické opozice,“ řekla Lebedová.

