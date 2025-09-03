Kolega se smál Zdechovskému, až spadl ze židle

03.09.2025 12:20 | Monitoring

Poté, co český europoslanec Tomáš Zdechovský kritizoval využívání evropských dotací na Slovensku, se stal terčem slovenských euroskeptiků. Jeden z nich, jeho europoslanecký kolega Milan Mazurek, se při sledování jednoho ze Zdechovského videí smál tak, až spadl ze židle.

Kolega se smál Zdechovskému, až spadl ze židle
Foto: Repro Europarlament
Popisek: Europarlament
Tomáš Zdechovský je český politik, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL, který je známý svou aktivitou v oblasti krizové komunikace, politického marketingu a veřejných vystoupení. Na zmíněném záznamu na Zdechovského posilování svalů reaguje slovenský poslanec Milan Mazurek, se kterým se dříve dostal Zdechovský do sporu kvůli údajnému zneužívání evropských dotací slovenským státem. Mazurek při sledování svého českého kolegy dokonce spadne ze židle.
 
 
Před vstupem do politiky se Zdechovský etabloval jako odborník na krizovou komunikaci, politický marketing a public relations. V roce 2004 založil komunikační a PR agenturu Commservis.com, kterou vedl jako generální ředitel až do svého zvolení do Evropského parlamentu v roce 2014. Tato agentura se zaměřovala na krizový management a politické kampaně, a v roce 2009 údajně zahrnovala i neurolaboratoř pro trénink mozku manažerů a sportovců pomocí neurotechnologií. Vytvořil také grafický manuál KDU-ČSL, kde v roce 2010 stanovil žlutou jako hlavní volební barvu strany. 
 
Tomáš Zdechovský je také autorem několika básnických sbírek (Ze zahrady mé milé, Odpusť mým rtům, Intimní doteky, Nekonečné ticho, Kapka). Původní záznam o vzpomínání na mládí zveřejnil europoslanec na svých sociálních sítích před třemi týdny se zvukovou stopou hudebníka Kaliho.

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/2206748029772070

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brusel , europarlament , Evropský parlament , Zdechovský , kolega , Mazurek , krizová komunikace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Umí na sebe Tomáš Zdechovský upoutat pozornost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Myslíte i na lidi?

Chápete obavy řady lidí, že nebudou mít z čeho platit zelenou politiku EU? Už teď mají mnozí problém vyjít z příjmy, a pokud nastane ještě další zdražování, budeme situace ještě horší. Nebojíte se pak, že se třeba lidé vzbouří nebo to bude mít třeba dopady na ještě nižší porodnost, protože prostě li...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Moravský volič si strčil volební leták přímo do otvoru

11:30 Moravský volič si strčil volební leták přímo do otvoru

Andrej Babiš praštěný přes hlavu holí „zaměstnal“ celé Česko. V probíhající volební kampani se však …