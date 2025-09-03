Kolega se smál Zdechovskému, až spadl ze židle

Poté, co český europoslanec Tomáš Zdechovský kritizoval využívání evropských dotací na Slovensku, se stal terčem slovenských euroskeptiků. Jeden z nich, jeho europoslanecký kolega Milan Mazurek, se při sledování jednoho ze Zdechovského videí smál tak, až spadl ze židle.
Tomáš Zdechovský je český politik, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL, který je známý svou aktivitou v oblasti krizové komunikace, politického marketingu a veřejných vystoupení. Na zmíněném záznamu na Zdechovského posilování svalů reaguje slovenský poslanec Milan Mazurek, se kterým se dříve dostal Zdechovský do sporu kvůli údajnému zneužívání evropských dotací slovenským státem. Mazurek při sledování svého českého kolegy dokonce spadne ze židle.
Před vstupem do politiky se Zdechovský etabloval jako odborník na krizovou komunikaci, politický marketing a public relations. V roce 2004 založil komunikační a PR agenturu Commservis.com, kterou vedl jako generální ředitel až do svého zvolení do Evropského parlamentu v roce 2014. Tato agentura se zaměřovala na krizový management a politické kampaně, a v roce 2009 údajně zahrnovala i neurolaboratoř pro trénink mozku manažerů a sportovců pomocí neurotechnologií. Vytvořil také grafický manuál KDU-ČSL, kde v roce 2010 stanovil žlutou jako hlavní volební barvu strany.
Tomáš Zdechovský je také autorem několika básnických sbírek (Ze zahrady mé milé, Odpusť mým rtům, Intimní doteky, Nekonečné ticho, Kapka). Původní záznam o vzpomínání na mládí zveřejnil europoslanec na svých sociálních sítích před třemi týdny se zvukovou stopou hudebníka Kaliho.
