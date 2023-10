Kolik vyděláváte, řekněte to, musíte. Velký povyk na pravici. Ale bič na ně upekla vláda

Zdá se vám, že kolega v kanceláři bere za stejnou práci, kterou děláte i vy, vyšší plat? Teď už si budete moct zjistit, jestli to tak je, a pokud ano, tak vám šéf bude muset vysvětlit, proč jste na tom zrovna vy platově hůř. Postarala se o to vláda Petra Fialy (ODS), která v EU protlačila příslušnou směrnici během svého bruselského předsednictví. Na sociálních sítích se k tématu rozjela živá debata. Komentátorka Lenka Zlámalová Fialově vládě od plic vynadala. A nebyla sama…

„Když se pracovník dozví, že mají kolegové větší finanční odměny, tak zaměstnavatel bude muset doložit a dokázat, kvůli čemu vznikla tato rozdílnost,“ vysvětluje Lenka Simerská, expertka na gender rovnost, stojící v čele týmu připravujícího legislativní úpravu, ve vyjádření pro server Seznam Zprávy.

Ke změně zákona dochází kvůli evropské směrnici, kterou Česko prosadilo během svého loňského předsednictví v EU a na základě které mají teď jednotlivé státy tři roky na zapracování práv pracovníků. Smyslem směrnice je v maximální možné míře eliminovat rozdíly mezi platy mužů a žen, které se objevují i tam, kde obě pohlaví odvádějí stejnou práci. Data Českého statistického úřadu ukazují, že ženy berou za stejnou práci občas až o 5700 korun méně.

„Firmy argumentují, že si žena o tolik peněz neřekla, a pán si naopak řekl víc. Zaměstnavatelé nevědí, že konají nezákonně, když umožňují tuhle úroveň vyjednávání,“ poznamenala Simerská.

Co to bude znamenat v praxi, až bude směrnice uvedena v život i v Česku?

„Pracovníci se mohou obrátit na soud s žalobou, mohou požadovat náhradu škody. To znamená, že třeba berete 30 tisíc a kolega 40 tisíc, a chcete doplatit rozdíl 10 tisíc korun tři roky zpětně,“ vysvětlil Jakub Tomšej, právník a vysokoškolský pedagog, který se zaměřuje na zákoník práce a nerovné zacházení.

Na sociálních sítích se k tématu rozjela živá debata.

Komentátorka Lenka Zlámalová se kvůli směrnici na vládu Petra Fialy pořádně rozzlobila. „Tohle je síla. Zaměstnanci mají mít právo vědět, kolik berou jejich kolegové. A když zjistí, že víc, budou se u soudu moci domáhat doplacení rozdílu. Tohle připravuje vláda Petra Fialy, o níž se mluvilo jako o vládě pravého středu,“ napsala novinářka.

Robert Kotzián, bývalý člen ODS, označil směrnici prosazenou kabinetem Petra Fialy za „absurdní“.

Pravicově orientovaný glosátor veřejného dění Ondřej Tesárek, známý také pod přezdívkou Bratříček, zašel ještě dál. „Rozsah platu produktového manažera je tak od 40.000 Kč do 300.000 Kč měsíčně, takže bude úplně super vytvářet v korporátu pro každého debila unikátní název pozice, aby commies nemohli operovat s vaší výší platu. Naprosto, absolutně, totálně absurdní. Nikomu do vašeho platu nic není a vám nic není do platu nikoho jiného,“ zdůraznil.

Anarchokapitalistka Tereza vyjádřila názor, že o podobnou směrnici stojí především lidé, kteří si nedokážou přiznat, že je jejich kolega v rámci přece jen výkonnější, lepší. „Problém v tomto vidím zejména ten, že mnoho lidí neumí nést zodpovědnost za své výsledky a přiznat si ‚ok, on pracuje lépe než já, víc peněz si zaslouží‘. Obávám se, že to v kolektivech může vést k podezírání, pomlouvání a obecně více či méně skryté šikaně těch, co mají více,“ konstatovala.

Podcaster Michal Půr nad Českem v podstatě zlomil hůl. „Mně se líbí, jak děláme zásadně pravý opak toho, co bychom dělat měli. Zákoník práce by potřeboval zásadní seškrtání, ale my přidáme další krávoviny. To se fakt nedá,“ napsal na sociální síti X.

Hlavní ekonom investiční skupiny DRFG, přednášející na VŠE, Martin Slaný promluvil o konci světa. „Opravdu ‚konec světa‘! Stát nemá takto zasahovat do vztahu zaměstnanec–zaměstnavatel. Další krok do minulosti (té před rokem 89),“ nechal se slyšet.

Není bez zajímavosti, že se proti této směrnici vymezila i žena, konkrétně zkušená politička Hana Kordová Marvanová. Označila nápad za „strašný nesmysl“.

„To je strašný nesmysl. Doufám, že nic takového vláda do Parlamentu nepředloží! Nejhorší na celém nápadu je možnost, aby zaměstnanec žaloval svého zaměstnavatele o zvýšení mzdy a dorovnání rozdílu. Být zaměstnavatelem, takového zaměstnance nebudu chtít, protože bych si musela proti svým zaměstnancům najímat právníky,“ napsala taktéž na sociální síti X.

