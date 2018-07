Komentátor Mlejnek z rozhlasu: Až tu bude vládnout „internacionála xenofobů“, ještě budete vzpomínat na Merkelovou

„Angela Merkelová by v Česku volby asi určitě nevyhrála. Ostatně, dnes by jí to činilo problém i v její vlastní zemi. Nicméně, její vnímání naší veřejností i mnohými politiky svědčí často pouze o omezeném rozhledu dotyčných i nízké úrovni zdejší politické kultury,“ začíná svůj komentář politolog Mlejnek.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 14% Nevěřím 86% hlasovalo: 5271 lidí

Josef Mlejnek uznává, že Angela Merkelová rozhodně není osobou nekritizovatelnou. Ovšem přál by si, aby se kritika její osoby týkala toho, co skutečně vykonala či řekla. „Objem migrační vlny, ve srovnání s kritickým rokem 2015, výrazně poklesl. A to i díky uzavření tzv. Balkánské cesty, na čemž měla velký podíl právě Angela Merkelová. Zasadila se totiž o dohodu Evropské unie s Tureckem, které, i za tučnou finanční výpomoc, migranty drží ve vlastních táborech. Ale kdo by se trápil úmornou faktografií, lid potřebuje viníka,“ říká Mlejnek. Podle něj se navíc čeští politici mnohdy rádi přidají, protože tuší, že za to získají levně politické body.

Mlejnek se domnívá, že s případným odchodem Angely Merkelové by odešla i celá jedna evropská epocha, tedy přesněji období budování evropské integrace a nadnárodních řešení. Období, které tu bylo od konce druhé světové války. „Skoro v celé Evropě se však teď derou k moci, a často dokonce pod praporem křesťanských hodnot, politici a strany, které kladou na první místo omezená národní řešení a utilitární národní zájem,“ všímá si Mlejnek.

Fotogalerie: - Dopis Angele Merkelové

Tato nastupující garnitura podle něj už na celoevropská řešení hledět nebude. Nabízí sice líbivá, ale krátkozraká řešení, domnívá se Mlejnek. „Poněvadž internacionála suverénních xenofobů, jako náhrada Evropské unie, fungovat nemůže. Až k nám do České republiky silnější státy suverénně nahrnou zástupy migrantů, a obnoví se kontroly na hranicích, ještě si možná mnozí se slzou v oku vzpomenou na Angelu Merkelovou a její snahu o celoevropské řešení. Včetně těch tak proklínaných kvót. Už ale bude asi pozdě – rozbitý džbán se totiž dává dohromady jen těžko,“ varuje Mlejnek.

Psali jsme: Revolta podle Formanova filmu. Divák počkal, až v kině zhasnou, a pak vykřikl „Hanba, Babiš“ Rusové prý odhalili dva české agenty. Rozvědka je nestáhla, takže byli dál sledováni VIDEO Poslanec Bundestagu Bystroň osobně podává trestní oznámení na neziskovky. Jsou to v podstatě pašeráci lidí Z bezpečnostních sborů uniká čím dál více informací, zjistila GIBS. Loňský nárůst je opravdu výrazný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak