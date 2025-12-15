Zabavili Rusku dům, Rusko zabavilo peníze

15.12.2025 10:41 | Zprávy

Ruský stát má lotyšské bance Rietumu zabavit majetek v hodnotě 30 miliard rublů (16 milionů eur). Stane se tak na základě rozhodnutí moskevského rozhodčího soudu, verdikt padl v neveřejném jednání. Banka se podílela na prodeji ruských nemovitostí, které zkonfiskovaly lotyšské úřady. Výtěžky z prodeje byly použity na financování ukrajinské armády.

Zabavili Rusku dům, Rusko zabavilo peníze
Foto: repro, tan
Popisek: Nejvyšší bankovka ruského rublu, na níž je znázorněn Most přes řeku Amur a Pomník Nikolaje Muravjova-Amurského

Moskevský rozhodčí soud vyhověl žalobě Generální prokuratury proti lotyšské bance Rietumu, ruské společnosti KI Invest a dalším subjektům. Žaloba byla soudu podána už 12. srpna. Případ se projednával bez účasti veřejnosti.

Žaloba tvrdila, že se Rietumu Banka v únoru 2022 připojila k sankcím proti Rusku a následně převedla finanční prostředky na podporu ukrajinských ozbrojených sil. Generální prokuratura dále předložila důkazy o nezákonné konfiskaci komplexu Dům Moskvy, který vlastní Ruská federace, lotyšskými úřady a Rietumu Banka. Podle dozorčího orgánu byly výtěžky z prodeje použity na financování ukrajinské armády.

Generální prokuratura rovněž zjistila, že Rietumu Banka ovládá ruskou společnost KI Invest prostřednictvím své dceřiné společnosti RB Investments SIA. V žalobě se uvádí, že KI Invest vystupuje jako nominální vlastník aktiv patřících bance. Tato aktiva zahrnují pozemky o celkové rozloze přes 1,24 hektaru, budovu a komerční prostory o celkové rozloze přes 13 800 metrů čtverečních v Moskvě a Moskevské oblasti.

Sto procent akcií společnosti KI Invest a nemovitosti společnosti byly zastaveny bance Rietumu. Mezi lety 2022 a 2024 převedla KI Invest svému lotyšskému majiteli přes 100 milionů rublů.

Na základě rozhodnutí soudu byl ruským státem zabaven majetek v hodnotě přibližně 30 miliard rublů (16 milionů eur).

Lákali vkladatele z Ruska a Běloruska, ale splakali nad výdělkem

V Rusku vlastní KI Invest nemovitosti, které zahrnují pozemky o rozloze více než 1,24 hektaru a budovy a komerční prostory o rozloze více než 13 800 metrů čtverečních v Moskvě a Moskevské oblasti.

Výroční zpráva Rietumu Banky za rok 2024 uvádí, že po ruské invazi na Ukrajinu banka okamžitě pozastavila všechny finanční projekty a nové investice v Rusku a Bělorusku. Podle poslední účetní závěrky dosáhl zisk Rietumu Banky před zdaněním z příjmu právnických osob za prvních devět měsíců roku 2025 výše 17,7 milionu eur, zatímco zisk skupiny dosáhl 29,3 milionu eur. K 30. září činila aktiva banky 1,4 miliardy eur, vklady klientů 956 milionů eur a kapitál a rezervy 358 milionů eur.

Rietumu banka je pátou největší bankou v Lotyšsku, v minulosti byla synonymem pro přilákání vkladatelů z Ruska a Běloruska, kteří Lotyšsko vnímali jako svou bránu do Evropské unie. Řada velkých skandálů v lotyšském nerezidentním bankovním sektoru však poškodila finanční pověst země a vedla k cílenému vyčištění sektoru. Několik bank zaniklo a další, včetně Rietumu Banka, radikálně změnily své obchodní modely, aby snížily svou závislost na přílivech financí z východu.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

