Zabavili Rusku dům, Rusko zabavilo peníze

Moskevský rozhodčí soud vyhověl žalobě Generální prokuratury proti lotyšské bance Rietumu, ruské společnosti KI Invest a dalším subjektům. Žaloba byla soudu podána už 12. srpna. Případ se projednával bez účasti veřejnosti.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Žaloba tvrdila, že se Rietumu Banka v únoru 2022 připojila k sankcím proti Rusku a následně převedla finanční prostředky na podporu ukrajinských ozbrojených sil. Generální prokuratura dále předložila důkazy o nezákonné konfiskaci komplexu Dům Moskvy, který vlastní Ruská federace, lotyšskými úřady a Rietumu Banka. Podle dozorčího orgánu byly výtěžky z prodeje použity na financování ukrajinské armády.
Generální prokuratura rovněž zjistila, že Rietumu Banka ovládá ruskou společnost KI Invest prostřednictvím své dceřiné společnosti RB Investments SIA. V žalobě se uvádí, že KI Invest vystupuje jako nominální vlastník aktiv patřících bance. Tato aktiva zahrnují pozemky o celkové rozloze přes 1,24 hektaru, budovu a komerční prostory o celkové rozloze přes 13 800 metrů čtverečních v Moskvě a Moskevské oblasti.
Sto procent akcií společnosti KI Invest a nemovitosti společnosti byly zastaveny bance Rietumu. Mezi lety 2022 a 2024 převedla KI Invest svému lotyšskému majiteli přes 100 milionů rublů.
Na základě rozhodnutí soudu byl ruským státem zabaven majetek v hodnotě přibližně 30 miliard rublů (16 milionů eur).
Lákali vkladatele z Ruska a Běloruska, ale splakali nad výdělkem
V Rusku vlastní KI Invest nemovitosti, které zahrnují pozemky o rozloze více než 1,24 hektaru a budovy a komerční prostory o rozloze více než 13 800 metrů čtverečních v Moskvě a Moskevské oblasti.
Výroční zpráva Rietumu Banky za rok 2024 uvádí, že po ruské invazi na Ukrajinu banka okamžitě pozastavila všechny finanční projekty a nové investice v Rusku a Bělorusku. Podle poslední účetní závěrky dosáhl zisk Rietumu Banky před zdaněním z příjmu právnických osob za prvních devět měsíců roku 2025 výše 17,7 milionu eur, zatímco zisk skupiny dosáhl 29,3 milionu eur. K 30. září činila aktiva banky 1,4 miliardy eur, vklady klientů 956 milionů eur a kapitál a rezervy 358 milionů eur.
Rietumu banka je pátou největší bankou v Lotyšsku, v minulosti byla synonymem pro přilákání vkladatelů z Ruska a Běloruska, kteří Lotyšsko vnímali jako svou bránu do Evropské unie. Řada velkých skandálů v lotyšském nerezidentním bankovním sektoru však poškodila finanční pověst země a vedla k cílenému vyčištění sektoru. Několik bank zaniklo a další, včetně Rietumu Banka, radikálně změnily své obchodní modely, aby snížily svou závislost na přílivech financí z východu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.