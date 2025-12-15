„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda

Prezident Petr Pavel se chystá jmenovat na Pražském hradě členy nové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Kabinet vznikl na základě koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje pohodlnou většinou ve sněmovně. Po slavnostním aktu bude následovat první zasedání vlády ve Strakově akademii a postupné uvádění ministrů do úřadů premiérem Babišem. Nová vláda nahradí dosavadní kabinet Petra Fialy v demisi a převezme plnou odpovědnost za řízení země. O důvěru sněmovny by měla požádat začátkem ledna.
Jmenování proběhne podle očekávání v navrženém složení, bez Filipa Turka (Motoristé), jehož nominace byla odložena ze zdravotních důvodů – řízením Ministerstva životního prostředí bude dočasně pověřen Petr Macinka (Motoristé), který zároveň přebírá resort zahraničí. Prezident Pavel tak uzavře proces, který začal pověřením Babiše sestavením vlády po říjnových volbách a jeho vlastním jmenováním premiérem 9. prosince.
Jmenování nové vlády s napětím očekává veřejnost. Komentátor Petr Holec na síti X napsal: „Poražený premiér Petr Fiala na oslavu konce své čtyřletky vydal fialovsky ulhanou sebepochvalnou zprávu o Česku. Navrhuju proto éru jeho režimu nazvat po vzoru čínských soudruhů Velký skok. Byla stejně úspěšná. Vzad, to je jasný.“
Zítra se moci oficiálně ujímá vláda @AndrejBabis!?— PetrHolec (@PetrHolec) December 14, 2025
Poražený premiér @P_Fiala na oslavu konce své čtyřletky vydal fialovsky ulhanou sebepochvalnou zprávu o Česku??
Navrhuju proto éru jeho režimu nazvat po vzoru čínských soudruhů Velký skok. Byla stejně úspěšná??
Vzad, to je…
O jmenování nové vlády informoval diplomat Jaroslav Knot: „Očekává se, že dnes bude jmenována nová vláda České republiky.“
A new government of the Czech Republic ???? is expected to be appointed today ?? pic.twitter.com/xEMLlU1DNE— Jaroslav Knot (@jaroslavknot) December 15, 2025
Odcházející ministři se loučí. Marek Výborný (KDU-ČSL) napsal na síti: „Po bezmála dvou a půl letech se dnes uzavírá moje mise na Ministerstvu zemědělství. Když mě Marian Jurečka a předsednictvo KDU-ČSL v květnu 2023 oslovili s otázkou, zda bych se tohoto úkolu nezhostil, přišlo mi to jako bláznivá myšlenka. Po nelehkém rozhodování jsem to ale přijal jako velkou výzvu a zároveň odpovědnost vůči KDU-ČSL, vládě i celému sektoru zemědělství. Děkuji za tuto zkušenost. Na prvním místě ale děkuji mojí rodině a dětem, které mě v tom všem nezištně podporovaly. Upřímně přiznávám, že jsem měl obavy, jak si s tímto složitým resortem poradím. Své práci jsem se snažil věnovat maximum energie a úsilí. Bylo to náročné období plné kritických okamžiků – od demonstrací zemědělců, přes povodně v roce 2024, až po složitou nákazovou situaci kolem SLAKu či ptačí chřipky. A k tomu mnoho dalších výzev: legislativa, vyhlášky, náročná vyjednávání v EU i každodenní setkávání se zemědělci, potravináři a dalšími partnery.“
Po bezmála dvou a půl letech se dnes uzavírá moje mise na @MZeCr.— Marek Výborný (@MarekVyborny) December 15, 2025
Když mě @MJureka a předsednictvo @kducsl v květnu 2023 oslovili s otázkou, zda bych se tohoto úkolu nezhostil, přišlo mi to jako bláznivá myšlenka. Po nelehkém rozhodování jsem to ale přijal jako velkou výzvu a… pic.twitter.com/Q2m4IqxXAH
Dále děkuje svému týmu a uvádí: „Jsem přesvědčen, že svému nástupci Martinovi Šebestyánovi předávám konsolidovaný resort v solidní kondici, na naši práci může dobře navázat. Přeji mu, aby se mu dařilo zemědělce spojovat, podporovat celý sektor i zpracovatele potravin, hájit rozvoj venkova a nezapomínat ani na zásadní výzvy v oblasti lesního a vodního hospodářství.“
Filip Turek už dříve publikoval příspěvek o svém zdravotním stavu a teď napsal na facebooku jen jedno slovo: „Osud.“
autor: Naďa Borská