„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda

15.12.2025 8:28 | Monitoring

Po jmenování prezidentem Petrem Pavlem nová vláda Andreje Babiše (ANO) zahájí první jednání ve Strakově akademii a převezme plnou zodpovědnost za řízení země. Odcházející ministři se loučí. Filip Turek zatím nebude jmenován kvůli svému zdravotnímu stavu.

„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda
Foto: screen ČT24
Popisek: Tisková konference koalice SPOLU a Petra Fialy po prohraných sněmovních volbách

Prezident Petr Pavel se chystá jmenovat na Pražském hradě členy nové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Kabinet vznikl na základě koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje pohodlnou většinou ve sněmovně. Po slavnostním aktu bude následovat první zasedání vlády ve Strakově akademii a postupné uvádění ministrů do úřadů premiérem Babišem. Nová vláda nahradí dosavadní kabinet Petra Fialy v demisi a převezme plnou odpovědnost za řízení země. O důvěru sněmovny by měla požádat začátkem ledna.

Jmenování proběhne podle očekávání v navrženém složení, bez Filipa Turka (Motoristé), jehož nominace byla odložena ze zdravotních důvodů – řízením Ministerstva životního prostředí bude dočasně pověřen Petr Macinka (Motoristé), který zároveň přebírá resort zahraničí. Prezident Pavel tak uzavře proces, který začal pověřením Babiše sestavením vlády po říjnových volbách a jeho vlastním jmenováním premiérem 9. prosince.

Jmenování nové vlády s napětím očekává veřejnost. Komentátor Petr Holec na síti X napsal: „Poražený premiér Petr Fiala na oslavu konce své čtyřletky vydal fialovsky ulhanou sebepochvalnou zprávu o Česku. Navrhuju proto éru jeho režimu nazvat po vzoru čínských soudruhů Velký skok. Byla stejně úspěšná. Vzad, to je jasný.“

O jmenování nové vlády informoval diplomat Jaroslav Knot: „Očekává se, že dnes bude jmenována nová vláda České republiky.“

Odcházející ministři se loučí. Marek Výborný (KDU-ČSL) napsal na síti: „Po bezmála dvou a půl letech se dnes uzavírá moje mise na Ministerstvu zemědělství. Když mě Marian Jurečka a předsednictvo KDU-ČSL v květnu 2023 oslovili s otázkou, zda bych se tohoto úkolu nezhostil, přišlo mi to jako bláznivá myšlenka. Po nelehkém rozhodování jsem to ale přijal jako velkou výzvu a zároveň odpovědnost vůči KDU-ČSL, vládě i celému sektoru zemědělství. Děkuji za tuto zkušenost. Na prvním místě ale děkuji mojí rodině a dětem, které mě v tom všem nezištně podporovaly. Upřímně přiznávám, že jsem měl obavy, jak si s tímto složitým resortem poradím. Své práci jsem se snažil věnovat maximum energie a úsilí. Bylo to náročné období plné kritických okamžiků – od demonstrací zemědělců, přes povodně v roce 2024, až po složitou nákazovou situaci kolem SLAKu či ptačí chřipky. A k tomu mnoho dalších výzev: legislativa, vyhlášky, náročná vyjednávání v EU i každodenní setkávání se zemědělci, potravináři a dalšími partnery.“

Dále děkuje svému týmu a uvádí: „Jsem přesvědčen, že svému nástupci Martinovi Šebestyánovi předávám konsolidovaný resort v solidní kondici, na naši práci může dobře navázat. Přeji mu, aby se mu dařilo zemědělce spojovat, podporovat celý sektor i zpracovatele potravin, hájit rozvoj venkova a nezapomínat ani na zásadní výzvy v oblasti lesního a vodního hospodářství.“

Filip Turek už dříve publikoval příspěvek o svém zdravotním stavu a teď napsal na facebooku jen jedno slovo: „Osud.“

Psali jsme:

Skoro vlastizrádné. Zbořil doufá, že skandál s drony není tak vážný
Pavel chce moralizovat Turka? Ševčík vytáhl fakta
„Takže lže?“ Moravec tvrdě zatlačil na Decroix
Nemusíte se tvářit jako morální maják. Šebelová slyšela od Gregora, co čeká minulou vládu

 

Zdroje:

https://t.co/Q2m4IqxXAH

https://t.co/xEMLlU1DNE

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jaroslavknot/status/2000451074516238674?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kducsl?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarekVyborny/status/2000457503180480705?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MJureka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MZeCr?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHolec/status/2000311548896837659?ref_src=twsrc%5Etfw

https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/15--prosince-2025-premier-andrej-babis-uvede-do-uradu-cleny-sve-vlady-223868/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , vláda , Turek

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Očekáváte, že nová vláda bude lepší než ta předchozí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda

8:28 „Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda

Po jmenování prezidentem Petrem Pavlem nová vláda Andreje Babiše (ANO) zahájí první jednání ve Strak…