Komentátor pamětník: Babiš to nezvládne, Zeman je mnohem chytřejší a dělal to lépe

Kdo se stane prezidentem České republiky, je podle Martina Zvěřiny stále otevřené. „Ty průzkumy, které nám teď servírují, říkají, že favoritem je Petr Pavel, a já si rozhodně myslím, že to nemá jisté,“ podotkl Zvěřina. „Jasno nemám, ale jedna věc je naprosto jistá, že prezidentem příštím bude ten, koho zvolí voliči. V tom máme jistotu. Buď to bude prezident, nebo prezidentka, a jestli to bude Petr Pavel, to také nevím. Nejhorší část té kampaně přijde, voliči budou volit trošku jiného prezidenta, než kterého si vybírali poslední rok, protože ti prezidenti do toho volebního dne budou vstupovat s trošku jinou image, než jakou si pamatujeme uplynulý rok. Bude ovlivněna tou ostrou závěrečnou kampaní, která určitě nebude úplně pozitivní,“ podotkl Michopulos.

Zvěřina se následně vyjádřil, že pro něj paleta kandidátů není dostatečně široká. „21 kandidátů je, zdá se, dost, na druhou stranu já postrádám to, že vlastně žádná politická strana, s výjimkou hnutí ANO – není to ale tradiční demokratická strana – nenasadila nikoho... A to je veliká chyba. Ty tradiční strany generovaly kandidáty, kteří byli zkušení politicky, měli za sebou nějaké funkce, byli ve výkonu nějaké politické struktury a vlastně ti lidé jsou vyzkoušení. Tím, jak pracují pod tlakem, tím, jak se rozhodují. A určitým způsobem je formuje i ta strana, protože jim dává mantinely,“ poznamenal Zvěřina. U nezávislých kandidátů podle něj nikdo neví, co se za nimi skrývá.

Michopulosovi nikdo typově nechybí. „Myslím si, že to je trend, který pozorujeme deset patnáct let. A to je odpoutávání se té komunální nebo prezidentské politiky od těch prezidentských stran. A je to dáno u té prezidentské kampaně hlavně tím, že je to dvoukolový většinový systém a ten předpokládá širokou přijatelnost. A vzhledem k tomu, že u nás nemáme velké politické strany, které by dokázaly ve druhém kole vygenerovat 50 plus jeden hlas procent, tak to nutně vede k tomu, že ti vyhranění tam nebudou úspěšní nebo nejsou zatím úspěšní, přičemž Miloš Zeman byl politický kandidát, ale měl tam desetiletou pauzu, kdy se tvářil, že politickým kandidátem není, a teprve potom šel do té prezidentské volby. Kdežto ty dnešní politické strany by musely vygenerovat někoho uvnitř. A bavíme se o tom, že ta největší z nich má podporu 25 procent voličů, ty ostatní jsou hrubě pod dvacet, tak jak by mohly ze svého středu vygenerovat někoho, kdo by v druhém kole získal padesát procent, to není technicky možné,“ dodal Michopulos.

Karla Janečka pak Michopulos nazval ego kandidátem, kterého se volba vůbec netýká. „Nevím, z jakého důvodu to tito lidé dělají. Jestli se dělají nebo mají jiné plány v budoucnosti. Karel Janeček by se nestal starostou ani v malé vesnici. Je zřejmé, že se to bude odehrávat mezi čtyřmi pěti kandidáty, kteří mají dnes nějakou relevantní podporu. Favorité jsou dva nebo tři, ale dva měsíce jsou dlouhá doba, takže teoreticky z toho třetího čtvrtého místa do toho může promluvit,“ uvedl Michopulos.

Zvěřina se pak vyjádřil ke kampani expremiéra Andreje Babiše (ANO). Podle jeho názoru vydrží Babišovi pozitivní linka. „Vy si nepamatujete Miloše Zemana, když kandidoval? To byl přece úplně jiný Miloš Zeman, než jsme ho znali. A jak měl tu desetiletou pauzu, to znamená, že nebyl v té paměti voličů, a on se choval velice kulantně, velice mile, vystříhal se svých obvyklých urážek všech tazatelů a vlastně celou tu kampaň se choval na Zemanovy poměry velice slušně. Nevím, jestli to Andrej Babiš udrží tohleto, on je takový emotivní typ, takže když ho rozčílíte, tak se přestává kontrolovat, takže to nevím, jestli tu sebekontrolu nějakým způsobem nevypracoval, ale já si myslím, že se bude snažit být pozitivní,“ dodal Zvěřina.

Michopulos tomuto však nevěří. „Miloš Zeman je mnohem chytřejší než Andrej Babiš a je mnohem zkušenější politik a mnohem lépe zná své voliče. A Andrej Babiš si nakonec tu roli neudrží, on se samozřejmě bude dlouho vyhýbat jakýmkoliv debatám a konfrontacím s těmi ostatními kandidáty a budou se podle mého názoru snažit vést kampaň z jiného bodu. Ta negativní kampaň nepůjde od Andreje Babiše, ale půjde od jiných vrcholných představitelů hnutí ANO. Ale to nepůjde tak dobře schovat. A on se nakonec té přímé konfrontaci nebude moci úplně vyhnout – a já nevěřím, že ji zvládne. Protože ji nikdy nezvládne, on to neumí. On se neumí tak dobře do toho beránčího roucha obléct jako Miloš Zeman a vždycky ten tygr z pod toho roucha bude vyčnívat, a to si myslím, že oni dobře vědí, a proto se snaží tu kampaň vést tímto způsobem a dva a půl měsíce je dlouhá doba, a to Andrej Babiš nevydrží,“ zmínil.

