Komik to schytal za vtip o Romech. Od kritika, co vytáhl na Marka Ebena invalidní manželku

Filmový a kulturní kritik Kamil Fila se ostře pustil do komika Štěpána Kozuba. Za jeho vystoupení v O2 Aréně, kterou dvakrát vyprodal. Fila kroutil hlavou jak nad některými pokusy o vtip, tak nad Kozubovou myšlenkou, že za vyprávění vtipů se dnes chodí do vězení. Fila zdůraznil, že za to se dnes za katr opravdu nechodí.

Bavič Štěpán Kozub vyprodal v poslední době hned dvakrát O2 Arénu. Filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová k jeho show pro server iDnes.cz napsala recenzi, kde konstatovala, že kdo chtěl především vidět Kozuba na vlastní oči a trochu se zasmát, asi mohl být spokojen. Náročnější divák musel podle ní odcházet poněkud zklamán.

„Středeční večer ovšem v plné nahotě ukázal, že jen popularita tak velký prostor neutáhne. Ti, co prostě jen chtěli naživo vidět svého baviče, odcházeli patrně spokojeni. Ovšem ty, co od prvního stand-upu v O2 Aréně čekali něco extra, potkalo spíše rozčarování. I když na druhou stranu – vyprodat O2 Arénu a pak v ní vyprávět staré vtipy, to je samo o sobě vlastně docela dobrý vtip,“ napsala Spáčilová v recenzi, v níž dala Kozubově show Bez urážky hodnocení 45 %.

Kulturní kritik Kamil Fila, známý z časopisu Respekt, byl vůči Kozubovi ještě kritičtější. Na serveru Seznam v rubrice Médium vyčetl herci především to, že ze sebe Kozub dělá cosi jako disidenta humoru a upozorňuje diváky, že za vtip, vtip o Romech, který jim odvypráví, může jít do basy. Upozorňoval diváky, že pokud se touto vtipu smějí, taky si zahrávají. Podle Fily je to úplný nesmysl.

„Mohl by mi Štěpán Kozub (nebo kdokoli jiný) uvést nějaký reálný případ, kdy šel někdo ‚bručet‘ do vězení za vtip? V jakém paralelním alternativním sci-fi vesmíru se toto v Česku za posledních třicet let stalo? Do vězení tu chodí pouze lidé, kteří na internetu vyzývají k přímému násilí – plynování romských školáků, zabíjení Ukrajinců, topení člunů s imigranty, házení zápalných lahví, nebo když nosí šibenice na politické demonstrace. Za vtip tu zatím nikdo nikoho nezavřel, ani za nadávání na vládu – pokud se konkrétním osobám nevyhrožuje smrtí. Satira je všude okolo nás, internet je přecpaný memy a se žalobami na karikaturu tu nikdy nikdo neuspěl,“ napsal Fila.

„Proč jsou současní komici takoví trapní ubulenci, kteří musí své špatně vyprávěné vtipy vylepšovat, pentlit a obhajovat tím, že říkají cosi ‚nekorektního‘, za co budou zavření? Jak si můžou připadat příčetně, když toto říkají na veřejnosti před tisíci lidí, od nichž zinkasovali miliony korun na vstupném? Nabízí se skutečně otázka, jestli i smějící se lidé na daném představení vědí, že jim dotyčný komik vykládá nesmysly a smějí se této nesmyslnosti a uvědomují si, že jde o hrané hysterčení. Nebo v tom hledají zbytečně ono ‚zrnko‘ pravdy?“ ptal se dál.

Čeští komici by podle Fily měli snést, když jim někdo řekne, že jejich „vtip“ nestál za moc. Neměli by si hned hrát na ublížené.

Fila na sebe již dříve upozornil třeba ostrým výstupem proti Marku Ebenovi, když v loňském roce z pódia karlovarského festivalu kritizoval politickou korektnost. Fila se rozhodl Ebenovi dát „vlastní medicínu“ několika vtipů o tělesně postižených. Je totiž všeobecně známo, že Marek Eben má invalidní manželku.

„Těžko tvrdit, že žijeme v totalitě politické korektnosti, když nám tu léta vládl Andrej Babiš,“ posmíval se Fila.

„Je to pouze boj s vlastním vnitřním čuráctvím, je to boj s tím nechovat se vůči ostatním jako kokot,“ napsal posléze o politické korektnosti. Téma „nechovat se k ostatním jako kokot“ mu pak mnozí připomněli v souvislosti s dokumentárním filmem Síla, který o sobě nechal natočit a předvedl se v něm nejen jako podivný exhibicionista páchající si steroidy kvůli zvětšení svalové hmoty, ale rovněž jako dost psychopatický žárlivec, který si po rozchodu najímá na sledování bývalé přítelkyně detektiva.

Mnozí po tomto vhledu do jeho běžného života vyjadřovali údiv, že se stále chlubí oceněním Genderman za rok 2018, Fila sám o sobě ale i po filmu prohlašoval, že je Mirek Dušín. A nyní se ovšem pustil do ostravského komika.

„Je možné, že Štěpán Kozub žije v nějakém mentálním Tálibánu, ale obvykle těmto lidem pomáhá vysadit drogy nebo mírnit konzumaci alkoholu. To, že proti vašemu způsobu vyprávění vtipů se někdo ozve, neznamená, že vás chce zavřít nebo cenzurovat. Jen vám dává najevo, že nejste moc vtipní, nebo se vám zrovna tento konkrétní fór nepodařil. Utáhnout dvouhodinové představení je bezpochyby velmi těžké a málokdo by si se Štěpánem Kozubem chtěl měnit místo,“ nechal se slyšet Fila.

To, že se Kozub snaží sám o sobě tvrdit, že by za vtip o Romech dnes šel do vězení, jen podle Fily dokazuje, jak je trapný a měl by raději mlčet.

