Komik z internetu se posmíval Jandákovi, který chce kandidovat do Senátu: Temný virus, nebo chlast

Herec Vítězslav Jandák se chce vrátit do nejvyšších pater české politiky... A Luděk Staněk se diváků zeptal, komu z nich Jandák chyběl. A desítky vteřin marně čekal na reakci. Když se nedočkal ani po 80 vteřinách, vzdal to. Vítězslav Jandák známý např. z pohádky Tři oříšky pro Popelku, ve vrcholné politice možná vůbec nikomu nechyběl.

Podle Staňka se tedy nabízí otázka, proč po něm jihočeská organizace ANO sáhla. Staněk dospěl k závěru, že Babišovo hnutí možná fascinovala Jandákova pružnost. Nejenže po roce 1989 dokázal vystupovat v barvách hned čtyř politických subjektů a o ANO momentálně tvrdí, že má potřebný tah na branku, ale ještě před 17. listopadem 1989 dokázal mluvit tak, aby to nepřekáželo tehdy vládnoucím komunistům.

V roce 1988 se např. vyjadřoval k úrovni televizní zábavy v Československu.

„Já si myslím, že je taková, jaká momentálně je. A teď je otázka, proč je taková, jaká je. Já nebudu říkat, že je špatná, nebo že je dobrá. Prostě je taková, jaká momentálně je, protože i zábava je odrazem doby, ve které žijeme. A co si budeme povídat, doba na celém světě není k popukání, tak ani ta zábava není zrovna k popukání,“ mluvil poněkud naprázdno Jandák.

Poté se herců a scénáristů zastal, že se dlouhá léta báli otevřít různá témata, která předtím otevírat nemohli, jako např. satirickou zábavu na účet komunistů, ale v roce 1988 už se podle Jandáka přece jen nějaká objevuje.

Jako ministr kultury za vlád tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka vysvětloval občanům, co je umění, a co ne. Bigbít prý umění není, zatímco jazz ano. A jak na to přišel? „Já si myslím, že lidi už k tomu tak nějak došli za ty roky, co je umění, a co není,“ sdělil Barboře Tachecí v televizi Prima.

Když se v roce 2017 stal členem Rady Českého rozhlasu, pozastavil své členství v ČSSD.

„A právě v tu dobu se mu nejspíš něco stalo, protože z člověka, který nikdy nemluvil blbě, se změnil v člověka, který mluví jako debil,“ poznamenal na konto Jandáka Staněk.

Narážel na to, jak Jandák v pozici radního vyhrožoval jedné z českých hudebních legend Jiřímu Černému. „Tento člověk o mně napsal, že jsem kreatura a že jsem ho dostal z rozhlasu. Až ho potkám, tak mu jí fláknu, to říkám do záznamu. Protože mě urazil, absolutně,“ hřímal Jandák.

A jako by to nestačilo, tak Jandák ještě v České televizi předstíral, že neví, co za organizaci je Člověk v tísni.

„Tohle vypadá, jako kdyby ho napadl nějaký tajemný virus. I když, jak se tak na něj dívám, možná to nebyl virus, ale chlast,“ nešetřil Jandáka Staněk. „Postupem času však tahleta ošklivá záhadná nemoc sežrala jeho sociální část mozku a z obhájce obyčejných lidí se stal fanoušek největšího domácího kapitalisty,“ pálil dál Staněk.

Poté pustil Jandákův projekt na mítinku ČSSD, kde herec po boku Miloše Zemana vysvětloval, že zatímco členství v ODS vnímá jako svou politickou pubertu, jeho angažmá v ČSSD je jakousi politickou dospělostí.

„Pokud je to tak, on ČSSD opustil a teď je v ANO, tak ANO je podle téhle logiky buď důchod, nebo takové to stáří, kdy melete nesmysly a většinu času netušíte, kde se nalézáte, což by na Vítězslava Jandáka sedělo. Takže ne, Vítězslave, nemluvíš blbě. Ve tvém případě to všechno dává dokonalý smysl,“ uzavřel Jandákův medailonek Staněk.

