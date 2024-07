Komisař Síkela? Leyenová si ho prý oblíbila

Fakt, že někdejší ministryně obrany Spolkové republiky Německo Ursula von der Leyen obhájila post předsedkyně Evropské komise, podle CNN Prima News nahrává českému premiérovi Petru Fialovi (ODS), který si s německou političkou postupně vybudoval pozitivní pracovní vztahy. A totéž prý platí i o ministrovi průmyslu za STAN Jozefu Síkelovi. „Proslýchá se, že von der Leyen si Síkelu oblíbila, a to zejména díky českému předsednictví v Radě Evropské unie z roku 2022,“ napsala CNN Prima News s tím, že to je Síkelova výhoda oproti Danuši Nerudové, o které se taky uvažuje jako o možné české eurokomisařce. Krom toho, Nerudová nemá zkušenost s působením ve vládě na pozici člena/členky vlády.

Jenže Nerudová prý zase může najít oporu u hnutí STAN.

„Podle mě problém bude trošku v tom, že STAN kdysi přislíbil Danuši Nerudové, že když za ně bude kandidovat, tak dostane pozici eurokomisařky. Je to samozřejmě jen spekulace. Nicméně to takto vypadá, že Starostové teď nemohou ustoupit, i když je jasný jiný kandidát,“ naznačila europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Český rozhlas připomněl, že další otázkou je to, jaké portfolio Česko dostane. Tady jsme mohli mít významného spojence v Paříži, jenže zřejmě ho mít nebudeme. Zpravodajka Hospodářských novin v Bruselu Kateřina Šafaříková měla na mysli možnost, že nové jaderné reaktory v Česku postaví francouzská EDF. Pokud by k tomu opravdu došlo, Francouzi by Česko možná podporovali v řadě věcí, ale Fialova vláda rozhodla, že rektor postaví Jihokorejci.

„Podle ní nebudou Francouzi Čechům vyloženě škodit, ale nemají nyní mnoho důvodů se přimluvit za to, aby Česká republika získala silné portfolio v Evropské komisi,“ uvedl veřejnoprávní rozhlas.

Podle Deníku N má Síkela ke jmenování eurokomisařem blíž než Nerudová.

„Následujících pět let by měl v Evropské komisi zasedat nynější ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministři se dnes v neformální debatě v neveřejném režimu shodli právě na jeho jménu. Deníku N to potvrdily dobře informované zdroje včetně dvou přímo z jednání,“ sdělil server Deník N v polovině týdne s tím, že nominaci na eurokomisaře může Česko oznámit do Bruselu koncem srpna.