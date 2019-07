Komunista Skála pochválil ministra Havlíčka. Jde o lithium

Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Na dnešním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Navázal tak prý na snahu komunistů ochránit si tento kov a nedovolit jeho vytěžení nějaké cizí firmě bez toho, aby nad tím měl kontrolu český stát. KSČM v tomto duchu vyvolala jednání už před sněmovními volbami v roce 2017.

„Pak ale téma znovu obestřela mlha. A epizody, které ji rozhodně nerozptylovaly. Vadilo to i publiku Parlamentních listů. Reagovat na jeho dotazy nebyl žádný med. Tím víc třeba ocenit dnešní tiskovou konferenci vicepremiéra a ministra průmyslu K. Havlíčka. Informaci, že do hry vstoupí ČEZ, a. s. s většinovým podílem státu, potvrdil i jeho šéf D. Beneš. Že si své možné angažmá ověří vlastní due diligence, je logické. Potvrdí-li se známá očekávání, jedná o většinové účasti v projektu. Vicepremiér Havlíček potvrdil svoji pověst profesionála, imunního vůči kolaboraci proti vlastní zemi,“ napsal Skála v prohlášení, které má server ParlamentníListy.cz k dispozici.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Skály by stálo za to razantně navýšit cenu poplatků za těžbu českých surovin a pružně přizpůsobit výši tohoto poplatku případným se měnícím cenám lithia. Ale poplatky nejsou všechno. Bývalý místopředseda KSČM pro ideologickou práci má za to, že by lithium měl zpracovávat český průmysl, protože teprve v dalším zpracování lithia se prý ukrývá skutečný zlatý poklad.

„Vysoká průmyslová kultura nás zdobí už od časů monarchie. O svou někdejší roli, kdy jsme patřili mezi suverénní hráče na světových trzích, jsme však v posledních dekádách z velké části přišli. České lithium nabízí působivý reparát. Jen ale při soustředění mozků i zdrojů, které za dnešních poměrů zvládne už jen stát. Vicepremiér Havlíček patří k lidem, jimž k tomu nechybí motiv i kuráž. Držme mu palce. Průlom, kterým by se zapsal zlatým písmem, zvládne tím snáz, oč víc ho opře i o tlak veřejného mínění,“ uzavřel Skála.

Josef Skála doslova napsal:

Lithium a světlo na konci tunelu

České lithium už vyvolalo i erupce vášní. Plným právem. Hrozila mu defraudace, podobná zcizení českých bank, průmyslových gigantů i spousty dalších kolektivních investic. Řeč je o „Memorandu o porozumění“, podepsaném těsně před volbami do PS PČR předloni na podzim. MPO ČR je signovalo s australskou EMH. Český stát sráželo do kolen „banánové republiky“. Inicioval jsem mimořádnou schůzi končící Poslanecké sněmovny. V rozhlasovém duelu s nic netušícím Tomio Okamurou. Reagoval střelhbitě. A plně v národním zájmu. Poslanecké podpisy, nezbytné pro svolání mimořádné schůze, jsme začali shánět spolu hned po skončení pořadu. Podpořila to i petiční akce, jíž jsme měl čest být mluvčím. Usnesení Poslanecké sněmovny zavázalo exekutivu, aby ostudné „memorandum“ revidovala.

Pak ale téma znovu obestřela mlha. A epizody, které ji rozhodně nerozptylovaly. Vadilo to i publiku Parlamentních listů. Reagovat na jeho dotazy nebyl žádný med. Tím víc třeba ocenit dnešní tiskovou konferenci vicepremiéra a ministra průmyslu K. Havlíčka. Informaci, že do hry vstoupí ČEZ, a.s. s většinovým podílem státu, potvrdil i jeho šéf D. Beneš. Že si své možné angažmá ověří vlastní due diligence, je logické. Potvrdí-li se známá očekávání, jedná o většinové účast v projektu. Vicepremiér Havlíček potvrdil svoji pověst profesionála, imunního vůči kolaboraci proti vlastní zemi.

Naše petice požadovala řešení, hájící český zájem nadoraz. Tedy postup, opravňující jak k těžbě lithia (i průvodních surovin o ještě mnohonásobně vyšší jednotkové ceně), tak k jejich průmyslovému a komerčnímu využití výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. Dnešnímu tiskové konferenci se dá rozumět tak, že dřívější kroky státní správy si k tomu zatarasily cestu samy. Co to znamená konkrétně, má právo znát i česká veřejnost. Včetně zákonných kroků, vyvozených vůči jmenovitým viníkům. Je-li to opravdu tak, že z naší suverenity zbyl jen pahýl i v daném případě, ochrana neuralgického zájmu ČR vyžaduje i další kroky, jež by jinak tak akutní nebyly.

Především zásadní revizi poplatků z vytěžené suroviny na konto státu. Ty stávající jsou – před tribunálem už známých fakt – jen groteskním zlomkem toho, co naší zemi přísluší. Boom elektromobility – i velkokapacitního „skladování“ energie – bude tržní cenu suroviny zřejmě dál zvyšovat. Tím víc to chce, zdaleka nejen podle mého mínění, nastavit režim poplatků do státní kasy co možná pružně. Tak aby plně zohledňoval vývoj rentability daného odvětví. A spolehlivě tak předcházel pasti, do níž se zahnal carský trůn, když prodal Americe Aljašku. Prizmatem všeho, co o jejím přírodním bohatství a jeho tržní hodnotě bylo zjištěno až poté, svou zemi okradl ještě víc než skandální prodej našeho zlata z vůle ČNB. Právě pružně aktualizovaná výše poplatků, bude-li vycházet ze skutečně nezávislé a profesionální expertízy, bude i pojistkou naší suverenity hned v dvojím směru. Jednak tím, že výrazně kompenzuje ztrátu, způsobenou dřívějším diletantismem. Tedy jen dílčí, ač většinový podíl českého státu ve společném podniku se zahraničním partnerem – i dílčí, ač většinový podíl českého státu z výnosů ČEZ, a.s. Právě kontinuální zpřesňování těžebních poplatků na konto státu bude i pojistkou pro případ, že se dnešní zájem EMH jakkoli změní či opadne úplně - a ložiska českých surovin bude třeba těžit v jiné konstelaci.

Trvá i otázka, na niž se odpověď zatím nerýsuje. Kdo bude profitovat z průmyslového a komerčního využití českého lithia (a průvodních nerostů ještě mnohem vyšší jednotkové ceny)? Protože výnos, mnohonásobně vyšší než ze samotné těžby, se nabízí právě tu. Vysoká průmyslová kultura nás zdobí už od časů monarchie. O svou někdejší roli, kdy jsme patřili mezi suverénní hráče na světových trzích, jsme však v posledních dekádách z velké části přišli.

České lithium nabízí působivý reparát. Jen ale při soustředění mozků i zdrojů, které za dnešních poměrů zvládne už jen stát. Vicepremiér Havlíček patří k lidem, jimž k tomu nechybí motiv i kuráž. Držme mu palce. Průlom, kterým by se zapsal zlatým písmem, zvládne tím snáz, oč víc ho opře i o tlak veřejného mínění.

Psali jsme: Kauza lithium: Budeme z toho mít...? Babišovi ministři předložili informace Lithium. Ministr Havlíček promluvil nejen o něm Miliardář Krúpa vstupuje do hry o lithium. Měla by jej těžit česká firma s průhlednou strukturou Policie v akci: zasahuje ve státním podniku, možná kvůli lithiu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp