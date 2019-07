Komunisté chtějí dát do Ústavy ochranu vodních zdrojů. To je znárodňování, ozval se křik od Pirátů

Tři strany se nyní přetahují o to, kdo návrh prosadí, jako první však přišli komunisté. Do hry se návrh komunistu dostal po úterní schůze představitelů hnutí ANO se zástupci KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip si postěžoval, že společnou spolupráci kazí pouze negativní stanovisko vlády k jejich návrhu ústavní ochrany vody.

Radek Holomčík místopředseda zemědělského výboru poukazuje na větu, která by měla být součástí článku 7 v Ústavě. „Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství je ve vlastnictví České republiky. Oni vůbec nepřipouští, že by voda a řada dalších patřila komukoliv jinému,“ upozornil Holomčík a doplnil, že pokud by KSČM myslela ochranu vody a boj proti suchu vážně, využila by svůj vliv na vládu ke změně zemědělské politiky směrem k větší podpoře šetrného hospodaření s krajinou.

Proti návrhu komunistů se však ostře staví především Piráti, hovoří o novodobém znárodňování. Podle Stanislava Grospiče (KSČM), jsou obavy ze znárodňování ze strany Pirátů jen strašení. „Z pohledu KSČM nejsou na místě a návrh nic takového nepředpokládá,“ zdůraznil Grospič.

Doplnil, že se ani nejedná o obrat poslanců hnutí ANO v postoji k této změně. Negativně se prý vyjádřila vláda z obav šíře návrhu ve smyslu ochrany všech přírodních zdrojů a jsme vzájemně připraveni v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně hledat shodu primárně nad ústavní ochranou vodních zdrojů a vody, případně nerostného bohatství.

Původní zdroj ZDE

Podobný návrh předkládá také strana KDU-ČSL. Na rozdíl od komunistické věty by podle lidovců měl článek 7 znít, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství. I jejich návrh zřejmě smete vláda ze stolu. Ministerstva a instituce komunistický návrh odmítla. Shodují se, že návrh na změnu Ústavy je nadbytečný z důvodu dobré ochrany vody a vodních zdrojů v rámci legislativy.

Se svým návrhem do třetice přišlo i hnutí STAN, podle kterého by mělo být v Ústavě zakotveno právo obyvatel na pitnou vodu. Jejich předloha by počítala s tím, že by zdroje pitné vody sloužily v první řadě k zásobování lidí.

autor: nab