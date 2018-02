Komunistům se blíží sjezd. Babiš by se prý měl modlit

Sociální demokracie není jedinou stranou, kterou čeká sjezd. Nové vedení budou po volební katastrofě volit také komunisté. Za takřka sto let své existence nezískali ještě nikdy tak málo hlasů voličů, jako v roce 2017. Páteční MF Dnes tvrdí, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by se měl modlit za sjezdové vítězství stávajícího šéfa komunistů Vojtěcha Filipa.

Už tuto neděli budou v Hradci Králové rozhodovat sociální demokraté o svém dalším osudu. Rozhodnutí však čeká i na komunisty. Ti si prošli podobnou volební katastrofou jako ČSSD. Komunisté nedosáhli ani na 8 procent hlasů. V reakci na tento debakl si i komunisté budou volit nové vedení.

Post šéfa strany se rozhodl obhájit dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip. Ale nebude sám. O post předsedy usiluje také dosavadní místopředseda strany pro ideologickou práci Josef Skála. A pokud se tento muž stane předsedou strany, bude zřejmě tvrdým hráčem ve vyjednávání o podpoře menšinové vládě Andreje Babiš.

„Andrej Babiš by se měl skoro modlit, aby post předsedy KSČM obhájil znovu Vojtěch Filip. Když se jím stane Filipův hlavní vyzyvatel Josef Skála, postará se, aby to vítěz voleb – hnutí ANO – pocítil,“ píše doslova deník.

Skála by rád svázal Babišovi ruce v otázce vysílání českých vojáků do misí NATO. „U toho se kočkujeme. Sotva asi Andrej Babiš vystoupí z NATO, ale rádi bychom ho zavázali, aby vláda prováděla bezpečnostní politiku v souladu – a teď se budete smát – s prvním článkem Washingtonské smlouvy, ustavujícího dokumentu NATO. Ten totiž uvádí, že se Aliance bude striktně řídit Chartou OSN – a tedy i vojensky zasahovat výlučně v obraně proti vnějšímu nebezpečí, anebo na bázi rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN,“ říká žoviálně Skála. Na jednoduchou otázku, co třeba největší mise české armády v Afghánistánu, prohlásil: „To je jistý problém,“ podotkl Skála.

Vedle toho Skála prosazuje třeba masivní výstavbu státních bytů, aby srazil hřebínek developerům, ale především, aby měli čeští občané kde bydlet. To je pro něj natolik důležité, že bude klidně spolupracovat i s SPD Tomia Okamury. Pokud by se přidala ještě sociální demokracie, držela by neformální koalice ANO, KSČM, SPD a ČSSD ústavní většinu.

Sluší se však dodat, že Skála nemá vítězství jisté. Na posledním sjezdu se s Vojtěchem Filipem střetl a souboj o post šéfa strany prohrál. Jeho spolustraníci mu navíc vyčítají, že byl součástí vedení, které stranu přivedlo do volební propasti.

autor: mp