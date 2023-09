Koncesionářské poplatky! Toto nevystoupilo na povrch. Právník se zhrozil. Poté i soukromník

Ministerstvo kultury vpašovalo do novely zákona o České televizi výraz „odpovědný přístup“. „Jedná se o termín čistě ideologický, který do zákona nepatří. Zavádí totiž nástroj, jímž lze požadavek objektivity, vyváženosti a všestrannosti kdykoliv omezit,“ varuje advokát Tomáš Nielsen. Stranou pozornosti veřejnosti zůstalo i to, že za Českou televizi budou živnostníci a podnikatelé nově platit podle počtu zaměstnanců. „To je, jako kdybych platil spotřebu elektřiny podle toho, jestli jezdím po Středočeském kraji,“ říká pro ParlamentníListy.cz k této absurditě Ladislav Linek, první místopředseda Strany soukromníků České republiky.

„Za funkčního období současné vlády není možné počítat se zvýšením televizních a rozhlasových poplatků. Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct. Myslím, že jsou k tomu správné důvody,“ řekl v červenci minulého roku v pořadu Otázky Václava Moravce ministr kultury Martin Baxa. Uplynulo jen něco málo přes rok od tohoto sdělení, funkční období Fialova kabinetu je sotva v polovině a veřejnost se ústy stejného politika dozvídá, že tomu bude přesně naopak. Tedy že se takzvané koncesionářské poplatky zvýší, ty televizní o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasové o deset korun na 55 korun za měsíc. A aby si na Kavčích horách a na Vinohradské mohli výskat ještě víc, vzroste až o 230 tisíc i počet plátců, protože by nově měli koncesionářské poplatky hradit i ti, kteří mají zařízení umožňující příjem veřejnoprávních médií – tedy i mobil, tablet nebo počítač.

Dokonalý názorový obrat šéfa resortu pochopitelně žádné velké nadšení ve veřejnosti nevyvolal. Ještě více než skutečnost, že si v době úsporných balíčků a deklarování utahování opasků zrovna Česká televize a Český rozhlas budou moci opasky povolit, rozhořčilo spoustu lidí to, že i jen vlastnictví mobilu schopného přijímat vysílání ČT a ČRo bude znamenat povinnost platit za produkci obou médií 215 korun měsíc co měsíc. Své odmítavé postoje daly nyní najevo i velké komerční televizní skupiny. Asociace komerčních televizí, která sdružuje skupiny Nova, Prima a Óčko, to napsala Ministerstvu kultury. Přidali se i vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV), kteří požadují po vládě stažení této novely z legislativního procesu.

O jakou odpovědnost má jít? Za politiku Evropské unie?

Tím ale výhrady vůči novele zdaleka nekončí. I když se veřejně diskutuje jen o změnách v poplatcích, nejde jen o ně. Návrh Ministerstva kultury například zavádí nový pojem ‚odpovědný přístup‘. Ten přitom nijak nedefinuje, a tak se může snadno stát ideologickým nástrojem v rukách státní moci, a proto budí zcela důvodné obavy. „Jedná se o termín čistě ideologický, který do zákona nepatří. Zavádí totiž nástroj, jímž lze požadavek objektivity, vyváženosti a všestrannosti kdykoliv omezit. Právě s odkazem na povinnost postupovat ‚odpovědně‘. O jakou odpovědnost má jít? Odpovědnost za politiku EU? Za zájmy definované naší vládou? Nebo o odpovědnost za jedinou pravdu v boji proti ‚dezinformacím‘, tedy v boji proti kritice?“ varuje před včleněním „odpovědného přístupu“ do novely zákona advokát Tomáš Nielsen, zakladatel Pro Libertate.

Novela fakticky zavádí novou daň ze zaměstnance

Ještě zásadnější je podle něj nově upravená povinnost pro podnikatele. „Ti mají platit již zcela bez ohledu na počet zařízení, prostě jen podle počtu zaměstnanců. Například podnikatel, který má 6 až 19 zaměstnanců, má platit poplatek ve výši trojnásobku poplatku, podnikatel, který má 20 až 49 zaměstnanců, bude platit poplatek ve výši sedminásobku poplatku a tak dále. Zcela bez ohledu na to, že tito zaměstnanci již poplatek budou platit jako každý člověk s přístupem k internetu, i na to, zda ke své práci vysílání – nebo i jen internet – potřebují. Takový přístup nemá s ústavními principy České republiky společného vůbec nic a fakticky se rovná jakési nové dani ze zaměstnance. O tom, že jde o krok, který dál zvyšuje náklady zaměstnavatelů, a jde tedy zcela proti deklarované snaze vlády napravit historicky pokřivený pracovní trh, ani nemluvě,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

„Nerozumím jedné věci. Pokud budu mít – řekněme – hotel a budu v něm mít 40 televizí. Tak doteď bych platil ze 40 přístrojů. Když budu mít osm zaměstnanců, tak teď budu platit trojnásobek čeho? Z těch 40 televizí, nebo z jedné krát tři? To z toho není úplně jasné. Kdyby se nebral v potaz počet televizí, tak bych na tom nově vydělal. Někdo vydělá, někdo prodělá. Ale to je, jako kdybych platil spotřebu elektřiny podle toho, jestli jezdím po Středočeském kraji. Také to jsou dvě naprosto nesouvisející věci. Počet zaměstnanců a výše platby za televizi spolu vůbec nesouvisí. To si někdo hodně zjednodušil. To je další administrativa, další tahání peněz z lidí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ladislav Linek, první místopředseda Strany soukromníků České republiky.

Fyzická osoba zaplatí za 40 televizí jednou, živnostník čtyřicetkrát

Zároveň připouští, že podle zvoleného klíče by na tom mohly některé firmy vydělat. „Zejména v hotelnictví, prostě společnosti, které mají málo zaměstnanců a spoustu televizí. Ale kdo to bude dávat dohromady? To bude blázinec. Tohle mohla vymyslet jenom chorá hlava, to ať se na mě nikdo nezlobí. Platit za televizi podle toho, kolik mám lidí, je úplně absurdní. V podstatě je to nějaké zvláštní dodanění. Jako když máte parkovací kartu na parkování v Praze, tak vám to taky nezaručuje žádné místo. To je jenom další dodatková daň, to je to samé. Tak aby si to všechno zjednodušili, udělají se tabulky podle počtu lidí a podle tohoto kritéria se bude platit. Přitom to naprosto nesouvisí s tím, kolik mám televizí či rádií. To je přece úplný nesmysl,“ žasne soukromník nad tím, co na Ministerstvu kultury vymysleli.

Až dosud platili živnostníci a podnikatelé podle počtu televizí. „I to bylo jen další poškozování živnostníků. Fyzická osoba může mít 40 televizí, jednu doma, jednu na chatě, jednu u milenky, jednu tady a jednu tamhle, ale bude platit jen za jednu. Ale živnostník platí z každé. A to se nejedná jen o Českou televizi, ale jedná se o všechny ty OSY, DILIE, Intergramy, o různé příživníky, kteří si berou z každého aparátu další prachy. Otázka je, jestli jim se bude platit taky podle zaměstnanců, nebo ti budou vybírat podle počtu televizorů, aby to bylo ještě komplikovanější? Nebo jak to bude? České televizi za zaměstnance, ochranným svazům za aparáty? A pak ještě rádio, když bude mít červené knoflíky, tak bude živnostník platit podle toho, kolik má lustrů? Ať se nikdo nezlobí, ale tohle vymýšlejí debilové. Za tím si stojím,“ konstatuje Ladislav Linek.

ČT bude inkasovat pokuty v podobě tzv. přirážky k poplatku

Podle novely budou mít podnikatelé povinnost hlásit ČT a ČRo aktuální počty zaměstnanců. Při porušení této povinnosti pak budou muset zaplatit pokutu v podobě tzv. přirážky k poplatku. „To znamená, když má firma velkou fluktuaci, tak nebude mzdová účetní, která má na starosti přihlašovat a odhlašovat zaměstnance, dělat nic jiného než nahlašovat České televizi neustále nové počty lidí. To je v rámci snižování administrativy, co slibovala vláda? Vzniknou nějaké nové formuláře, asi budou nějací noví lidé zaměstnáni v televizi a budou živi z toho, že budou sledovat neustále se měnící počty zaměstnanců těch desetitisíců firem. Byl tu nějaký zažitý způsob, ať už byl dobrý, nebo špatný. Dobrá, zvýší se na televizi o 25 korun, ne že by to všechny potěšilo, ale vymyslet – s odpuštěním – takovou blbinu, to klobouk dolů,“ poznamenává první místopředseda Strany soukromníků.

Koncesionářské poplatky placené podle počtu zaměstnanců bere jako další bič na soukromníky. „Vezměme odpad. Budou dvě popelnice. Do jedné budu vynášet odpad já jako živnostník, do druhé někdo jako fyzická osoba. Samozřejmě že já budu platit víc, protože to je živnostenský odpad. Takhle se tahají peníze z kapes živnostníků. To samé parkování aut. Zaparkuje na modré zóně někdo jako fyzická osoba, já tam chci místo jako živnostník. A už je to ne 800, ale třeba už 2 800 korun. To je tahání peněz z kapes drobných podnikatelů. Z těch je tahat umějí. V rámci toho konsolidačního balíčku se má zvýšit pojištění pro drobné podnikatele a podobně. Ale pochybuji, že se naplní ta druhá část, kde slibují zkrácení dotací, snižování počtu státních zaměstnanců a podobně,“ přiznává pro ParlamentníListy.cz Ladislav Linek.

Krátkozraký postoj ODS, která podtrhává vlastní voliče

Skoro smířeně dodává, že už ho ani nepřekvapuje, jak se v Česku k živnostníkům přistupuje. „Vždy byli pro někoho nepřítel. Pro minulou vládu, která byla složená ze socanů a z ANO, to byl nepřítel, ať už třídní, nebo konkurenční. Tak byla potřeba je zadupávat, likvidovat, protože se nehodili do toho kšeftu nebo socanům do třídního boje. Tahle vláda tvrdí, že je pravicová a že se živnostníků zastává. Ale jak je vidět, není to pravda, nezastává se jich,“ mrzí funkcionáře strany, která v minulosti šla do voleb několikrát s momentálně ve vládě nejsilnější ODS. „Co nám jiného zbývá? S kým máme jít? S ANO? S komunisty? ODS má ve vládě Piráty, kteří si také chtějí něco prosadit, má tam lidovce. Není to jednoduché, to neříkám. Ale musí si dupnout. Vždyť kdo podporuje a volí ODS? Dělníci z fabrik nebo státní zaměstnanci? Vůbec ne. Podporují ji živnostníci, soukromý sektor. Takže to je tak krátkozraký postoj, co se týče voleb, když podtrhává vlastní lidi,“ uzavírá soukromník.

