Konec kampaně. Ať přijmou porážku. Klaus využil příležitost

Klaus nejdříve ocenil ty, kteří se na jeho proslov dostavili včetně vedení Motoristů. U nich ještě podotkl, že teď jsou v podstatě vládní stranou, a připomenul, že dříve byly jeho proslovy spíše protestem proti vládě. „Teď to budeme mít složitější,“ pravil Klaus s úsměvem. Rovněž připomenul, že akce se koná venku, protože během covidové pandemie se nesměla konat vevnitř. A že se na to zapomíná. Projevil radost, že se ze setkání stala tradice.
V proslovu pak Klaus zdůraznil, že se jedná o výročí toho, kdy po staletích cizí nadvlády o sobě Češi začali rozhodovat sami, z Prahy. „Nescházíme se tady, abychom připomínali den znárodnění nebo den federalizace našeho státu,“ řekl. Připomněl také, že volby jsou stále čerstvé a není jasné, jaká bude vznikající vláda. Bývalý prezident k tomu s poznámkou, že se nejedná o politickou agitaci, prohlásil, že je rád, že volby přinesly změnu. A že je povinností vítězů voleb tuto změnu prosadit. Naopak neprosazení by mohlo mít negativní následky včetně nedůvěry v samotný volební proces.
Zmínil také, že když diktoval svůj projev, byl sekretářkou tázán, zda má ve slově Československo psát pomlčku. Klaus se vymezil, že bez pomlčky, a že tzv. pomlčková válka byla začátkem konce společného státu. Připomenul také, že pomlčka se mezi Českem a Slovenskem dělala jen v napjatém období druhé republiky mezi lety 1938 a 1939.
Pak se vrátil opět ke vzniku republiky, který byl dle něho výsledkem staletého úsilí předků. „I jim jsme povinni dbát o svobodnou a nezávislou existenci naší země i v budoucnosti,“ uvedl. A ti také věděli, že nestačí pouze se zbavit monarchie, ale je potřeba vytvořit svrchovaný, demokratický stát na republikánském základu. Zmínil, že i v období, kdy Československo řídil nacistický Berlín nebo komunistická Moskva, si lidé tento svátek připomínali a snili o opětovném navrácení svrchovanosti. A dodal, že příležitost k tomu jsme dostali. Klaus také vyzval, aby nebylo dovoleno, aby vítězila falešná interpretace 90. let minulého století, kdy podle jeho slov byla nevídaná svoboda. K této falešné interpretaci prý přispívala i Fialova vláda. Nicméně, je dle něho nutné se starat především o dnešek.
V souvislosti s ním pak Klaus hovořil o evropském integračním procesu, jehož je Česká republika součástí a který působí ztrátu svrchovanosti. Dle bývalého prezidenta je český stát svrchovaný jen formálně, je podřizován a podřizuje se bruselské byrokracii.
„Našimi defétisty i některými našimi sousedy je nám vnucováno, že jsme malí, málo významní, ve světě nedůležití a že se proto musíme přimknout k někomu nebo něčemu velkému a touto cestou se stát velkými. To je samozřejmě naprostá mystifikace. Tím se velkými nestaneme,“ prohlásil Klaus. Poukázal, že se tak nestalo ani když jsme byli přimknuti jako protektorát, ani když jsme byli součástí komunistického bloku. Naopak hrozilo, že se zcela ztratíme. EU pak podle Klause není ani nacistické Německo nebo Sovětský svaz, ale neustále se centralizuje a má i jiné problémy, například že zájmy v ní jsou rozdílné a neslučitelné.
Na závěr bývalý prezident vyzval, aby lidé při této příležitosti uvažovali a přemýšleli o vzniku samostatného Československa. A vymezil se proti tomu, aby pouze vyvěsili vlajku a dali si do klopy trikoloru. Hrozí dle něho, že se ze svátku vzniku samostatného Československa stane pouze svátek udílení státních vyznamenání.
autor: Karel Šebesta