Konec předstírání. Po útoku majitele Seznamu se vyjasnilo

Od začátku vlády Andreje Babiše s Motoristy a SPD je na tiskových konferencích patrná animozita mezi premiérem a zpravodajskými servery SeznamZprávy a Novinky.cz. Ve videu ze soboty 28. března Babiš tato média spolu s tištěným Právem obvinil, že to, co provozují, není běžná novinářská kritika, ale tažení proti vládě.
„Intenzita, tón, výběr témat, způsob podání, podprahové manipulace, účelové titulky, zkreslování reality, to jsou SeznamZprávy, Novinky a Právo,“ prohlásil premiér a obvinil majitele Seznamu Iva Lukačoviče, že používá svá média jako zbraň proti vládě a útočí za každou cenu. „To, co předvádějí Novinky a SeznamZprávy, nemá s nestrannou novinařinou nic společného. Jde o systematickou a dlouhodobou aktivistickou kampaň, jejíž cílem je vládu poškodit, zpochybnit, vyvolat ve společnosti dojem chaosu, selhání a ohrožení demokracie,“ pokračoval a polovinu videa strávil jmenováním různých příkladů.
„Chtějí uškodit za každou cenu,“ řekl Babiš a podle něho jak SeznamZprávy, tak Novinky rezignovaly na objektivitu a staly se politickými hráči, kteří masově ovlivňují veřejné mínění přes úvodní stránku webu Seznam.cz. „Nemám nic proti novinářům, jejich kritice a tomu, že se snaží kontrolovat politiky,“ pravil Babiš.
První reakce
Na Babiše nejdříve v neděli reagovali novináři dopisem šéfredaktorů, pod který se podepsali zejména šéfredaktoři veřejnoprávních médií jako například šéf zpravodajství a publicistiky Michal Kubal z ČT, dále pak šéfredaktoři médií vlastněných Lukačovičem a také šéfredaktoři Reflexu, Respektu, Voxpotu, Reportéra a Deníku N.
Šéfredaktor SeznamZpráv Robert Čásenský odmítl, že by redakce fungovala jako Babišův politický protivník, Babišova argumentace je prý účelová a má sloužit k znevěrohodnění médií. Redakce SeznamZpráv prý funguje nezávisle. „Do toho, co se na Seznam Zprávách píše a jaké mají jednotlivé články titulky, majitel nijak nezasahuje,“ řekl dle serveru MediaGuru. „Popisujeme věci a události takové, jaké jsou. Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála,“ dodal a prohlásil: „Nenecháme se zastrašit ani vmanévrovat do role politického protivníka.“
I Lukačovič se ozval
Na Babišova slova pak včera reagoval i sám majitel Seznamu Ivo Lukačovič, a to na stránkách svého vlastního média. Babiše rovnou prohlásil za „nejprolhanějšího premiéra na světě“ a zmínil žalobu podanou na Babiše za jeho výroky. Argumentuje tím, že Babiš se neobrátil na soudy. „Zcela upřímně, pokud by měl premiér problém s nějakým konkrétním nepravdivým článkem, může nás kdykoliv zažalovat, požadovat omluvu a náhradu škody. Takový je postup, pokud se někdo cítí poškozen lživou informací, a Andrej Babiš má plné právo domáhat se svých práv stejným způsobem. On nás však nezažaloval ani jednou,“ píše miliardář.
„Babišovy opakované lži o Seznamu, o našich médiích a o mně osobně vnímám jako vyhrožování. Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ pokračoval.
Lukačovič o sobě prohlásil, že je „zásadově ukotvený člověk“ a že vnímá svobodnou žurnalistiku jako nezbytnou součást demokracie. „Lži, které premiér o Seznamu a o mé osobě neustále šíří, mi potvrzují, že mnou vlastněná média dělají svoji práci dobře,“ míní pak Lukačovič.
„Andrej Babiš si neuvědomuje, že genetickým kódem silných morálních zásad je prostoupen celý Seznam včetně jeho zpravodajských redakcí. Jeho výroky naše redakce ani nezastraší, ani nevyprovokují. Seznam bude dál maximálně objektivně a profesionálně dělat svoji práci. I když jsem se ‚seznamáky‘ v kontaktu pouze občas, cítím, že ještě nikdy nebyla firma tak silně semknutá a zdravě odhodlaná,“ uvádí majitel.
A apeluje: „Provozovat mediální dům v klidných časech by dokázal každý. Ale není snad naše role být tady právě v době nastupujících autoritářských tendencí a při hrozbě odklonu země od jejího západního směřování? Není právě tohle ta chvíle, kvůli které jsem Seznam.cz třicet let budoval?“
Zmíněna je i Mladá fronta Dnes a že ji Andrej Babiš zlikvidoval jako „investigativní, kritické a nezávislé médium“. V MF Dnes tehdy pracoval například dnešní šéfredaktor SeznamZpráv, Robert Čásenský. Lukačovič také tvrdí, že Babiš hodlá „srovnat“ ČT a ČRo přes financování a že už samotná veřejná diskuse o chystaném přiškrcení financování tato média oslabuje.
„Ale zlikvidovat Seznam.cz? Jak by to chtěl udělat? Zakleknout na nás, poslat nám do redakcí zásahovou jednotku, aby nám zabavila počítače? Pozavírat naše novináře? Umlčet nás zákonem, který by nám nařizoval psát jenom to, co nějaký cenzor schválí? Zastrašovat ekonomickým tlakem přes reklamu?“ spekuloval.
A sám si odpověděl: „To vše zase tak snadné není. Seznam.cz je prostě pro Andreje Babiše tvrdý oříšek. Takže premiérovi nezbývá než o nás opakovaně šířit lži. Nic jiného v repertoáru totiž nemá. A to je zároveň skvělá zpráva pro naši demokracii. Máme tu média, která sice zkouší premiér veřejně poškozovat za pomoci nejrůznějších lží, ale nedovede je tím umlčet, ohnout ani nijak ovlivnit. Seznam.cz a jeho média nikam uhýbat nebudou.“
Ve stejný den Babiš pokračoval v kritice Novinky.cz, když si stěžoval na titulek o Dnu vlajky.
Ani při takovém tématu, jako je Den české vlajky, si Novinky neodpustí manipulativní titulek. To už je fakt neuvěřitelný?? Pusťte si video a zhodnoťte to sami ????>? pic.twitter.com/cGLmN7FcGc— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 30, 2026
Je to aktivismus?
K dopisu šéfredaktorů a také reakci Lukačoviče se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka Karolína Stonjeková. Hodnotila strategii, jakou SeznamZprávy a Novinky.cz vůči Babišovi zvolily. „Naplno u nich propukl politický aktivismus. Mají pocit, že už nemusejí nic předstírat – žádnou objektivitu, žádnou nezávislost,“ říká.
Podotýká, že těžko může být Seznam nezávislé médium, když má uzavřenou smlouvu na PR články s Pražským hradem. „A pak nám seznamácké Novinky.cz naservírují během pouhých 4 dní hned 3 rozhovory s přítelem po boku, Petrem Kolářem. Tím samým Kolářem, který přitom prý údajně na Hradě nemá žádnou funkci a vliv,“ podotýká Stonjeková.
„A do toho si připočtěme včerejší ostré vyjádření majitele Seznamu Lukačovice, které bylo vůči premiéru Babišovi tak útočné, že po něm už nikdo nemůže nějaké politické nezaujatosti seznamáckých médií věřit ani na vteřinu. Zkrátka: Mediální mainstream se rozhodl, že povede permanentní bitvu se Strakovou akademií a hodlá k tomu využít všechny tužky, které má v redakcích. Naštěstí pro vládu jsou ty tužky často tupé. Naprosto tupé!“ soudí Stonjeková.
Kromě Karolíny Stonjekové se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila také komentátorka a galeristka Kateřina Dostálová. Ta soudí, že za reakcí na Babiše je zoufalost. „Jsou zoufalí. V noci jsem četla jejich odpověď na dotaz, proč útočí bez důkazů na Natálii Vachatovou, a svůj kredit stavěli na šéfredaktorovi Robertu Čásenském. Myslím si, že stavět důvěryhodnost na minulosti někoho, kdo k nim z nevím jakých důvodům přešel, není znak sebevědomí,“ říká.
Ohledně Lukačovičova prohlášení se ozval také europoslanec za STAČILO!, Ondřej Dostál: „Andrej Babiš je oligarcha, který vyhrál volby. Nic hezkého, ale pořád násobně demokratičtější, než aby republiku ovládli NEVOLENÍ oligarchové jako Lukačovič, kteří vykonávají reálnou moc a prosazují své zájmy skrz vlastnictví médií, případně skrz placené politické neziskovky.“
To se premiér nemůže ozvat?
Šéfredaktor Respektu Erik Tabery v neděli prohlásil, že Babišovo video je nepřijatelný útok na nezávislá média. „Premiér i vláda musejí snést kritickou novinařinu, nejsme autoritářský stát. Vím, že to obě redakce nepotřebují, ale i tak jim vyjadřuji podporu,“ prohlásil.
S tím ovšem polemizuje bývalá radní ČTK a novinářka Angelika Bazalová, která se ptá, proč by mělo být nepřijatelné, že Babiš prohlásí médium za neobjektivní. „Může to ostatně říkat každý. Babiš vyjmenoval nějaké důvody, proč si to myslí, lze s ním polemizovat, nesouhlasit, nebo to zcela odmítnout. Čekala bych, že Seznam například doloží, že si jej nekupovala minulá vláda penězi na takzvané kampaně, tedy že žádný Fialův penězovod, o kterém Babiš mluví, neexistuje. Nebo by mohli svou nezávislost dokázat tím, že jejich šéfkomentátor nebude provozovat podcast s jedním z nejbohatších podnikatelů v zemi, který sponzoruje vybrané politické strany. To jsou totiž takové byzantské móresy oligarchů...“ podotkla.
„To, zda jsou média opravdu nezávislá, to je téma, které by skutečně nezávislí novináři měli zkoumat dnes a denně, znovu a znovu, i bez Babiše, pokud si chtějí zachovat důvěryhodnost, protože to není jednou provždy dáno. Média nejsou nekritizovatelná. To si pan Tabery nějak plete. Politický útok na média by bylo naříklad to, kdyby Babiš novináře zavíral do vězení, nebo nechal třeba vypnout některé weby...“ přidala Bazalová rýpanec do minulé vlády.
Právě na její slova zareagovali v Seznamu. „Svůj názor pan premiér určitě zveřejnit může, ale jde o to, s jakou frekvencí a s jakými důkazy podobná prohlášení zveřejňuje. Pan premiér dlouhodobě označuje redakce Seznam Zprávy a Novinky.cz za lživé a zaplacené bývalou vládní koalicí. Ani jeden výrok není pravdivý. A to je to, proti čemu se bráníme. I o členech bývalé vládní koalice jsme totiž řádně informovali, důsledně jsme pokryli bitcoinovou aféru, Dozimetr i kampeličku Petra Fialy,“ uvedla za firmu Aneta.
Bazalová kvitovala, že tím de facto uznala Babišovo právo se vyjádřit. A poznamenala, že Babiš uvedl poměrně konkrétní důvody pro svá obvinění. „Nechci je zkoumat jednotlivě, ale osobně jsem dlouhodobě přesvědčena, že Seznam neměří všem stejně, bez ohledu na to, kolik prohlášení na toto téma sepíšete. Z reakcí veřejnosti je zřejmé, že nejsem sama. Domnívám se, že byste měli spíše zkoumat, proč tolik lidí v tomto s Babišem souzní a nejsou to nutně jen jeho voliči,“ nadhodila.
„Osobně bych velmi uvítala, kdybychom věděli, jaké veřejné peníze v posledních letech váš mediální dům pobíral, za jaké kampaně, služby nebo inzerci. Spekuluje se o velkých částkách, které měly od Fialovy vlády putovat do spřízněných mediálních domů a agentur. Transparentnost by v této věci pomohla,“ doplnila s tím, že i barterová smlouva s Pražským hradem vyvolává podezření. „Média, která dbají na svou důvěryhodnost, by podle mého názoru měla být v tomto ohledu maximálně opatrná a raději podobné dlouhodobé smlouvy neuzavírat,“ míní Bazalová. Povšimla si také, že nedostala odpověď ohledně podcastu Dobrovský & Šídlo a připomenula, že Jindřich Šídlo je kritizován i za to, že je ve správní radě průzkumové společnosti STEM.
„Odpověď typu ‚MF DNES byla za Babiše horší‘ pro mě není relevantní. Vždyť tehdy byl Babiš za ovlivňování médií také oprávněně kritizován – a nikdo přitom nekřičel, že je nepřijatelné kritizovat média. Naopak,“ sdělila závěrem.
Ze Seznamu přišla odpověď, že smlouva s Hradem je veřejně dostupná, Seznam je každý rok auditován nezávislými společnostmi. „S naším zásahem na české internetové uživatele jsme pod drobnohledem řady tuzemských kontrolních úřadů. Já si neumím představit situaci, ve které bychom snad mohli někde něco skrývat. Navíc to prostě neděláme, jakkoli to v dnešním světě může znít utopicky,“ prohlašuje firma.
„Co se týká investice do reklamy, podle veřejně dostupných dat se investice státních institucí do internetové reklamy od roku 2023 snižovaly, zatímco například do televize se investice v meziročním srovnání let 2024 a 2025 zvedly více než dvojnásobně. Proč tedy zůstávají v hledáčku pana premiéra zrovna naše internetové služby, a ne třeba televizní reklama, je nám tedy záhadou,“ odpověděl Seznam.
Ohledně angažmá ve správní radě přišla odpověď, že je „pouze“ členem správní rady. „Nemá vliv na řízení firmy, ani na produkci výzkumů,“ uvádí Seznam a požádal Bazalovou o upřesnění ohledně podcastu s Janem Dobrovským.
