Konečná: Peníze jsou. Jen je přestat posílat korporacím a konečně začít investovat do lidí

„Dneska už se tomu dá v řadě případů zabránit, ale ty finanční úřady ty pokyny prostě nemají. Ony jdou spíš po těch malých než po těch velkých,“ upozornila Konečná s tím, že bez specializovaného útvaru s analytiky a daňaři stát nikdy efektivně nezakročí proti miliardovým únikům.
Podle Konečné je realita jasná. „Veřejně obchodovatelné společnosti posílají ty zisky té své matce, ta je tam potom utopí a vlastně potom se nedaní vůbec nic.“ Situaci podle ní zhoršuje i nečinnost vlády. „Pokud by byla vůle, mohli bychom ty daňové úniky řešit už dnes podle současného právního řádu.“
STAČILO! chce sektorové daně. Fyzické osoby zatěžovat nechce
Zásadní změnou má být důsledné zdanění zisků velkých firem. „Nechceme zvyšovat daně z příjmu fyzických osob. Chceme se podívat na daň z aktiv u bank a na sektorové daně u zbrojařů a energetických společností, které dneska vydělávají tolik, že si myslím, že by jim nemělo dělat problém vrátit část státu.“
Konečná uznává, že deficitní rozpočty mohou být nástrojem restartu ekonomiky, pokud mají jasné směřování. „Nám nevadí deficitní rozpočet krátkodobě, ale musíme vědět, na co to využijeme. A ve chvíli, kdy ty peníze dáváte do investic a s odpuštěním je neprojíte, tam my se určitě shodneme.“
Zároveň však konstatuje selhání současné vlády: „Třicetiprocentní kumulovaná inflace, ty obrovské deficity větší, než měl Babiš za covidu, jasně říkají, že se to v té ekonomice neprojevilo.“
Důchodová reforma? Lidé nemají ani na pračku
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Navzdory nesouhlasu je ale připravena jednat. „Pojďme se pobavit o tom, jak to nastavit, jestli to chcete jako nějaký motivační nástroj pro někoho, ale zároveň, aby stát převzal ty záruky.“
Vláda se podle Konečné zavázala k obrovským výdajům, které ale neslouží občanům. „Na 400 miliard se zavázala vláda, což je 40 tisíc korun na osobu – na nemluvně, na důchodce – ročně.“
Alternativu nabízí jasně: „My za nás říkáme, že obranná schopnost České republiky by v tuto chvíli měla být zaměřená především na to, aby to nebyl expediční sbor, ale abychom si vybudovali armádu, která bude schopná chránit hranice.“
Referendum: kdo se ho bojí, bojí se lidí
V závěru přidává Konečná důraz na posílení přímé demokracie. „Já si myslím, že referendum není sprosté slovo a že referendum je něco, co tady 32 let máme v Ústavě a žádná vláda nebyla schopná tento zákon o všeobecném referendu naplnit.“
Hnutí STAČILO! chce, aby občané mohli rozhodovat i o klíčových otázkách: „Například i o euru, o pěti procentech na zbrojení nebo o setrvání v EU. Pokud se občané budou chtít ptát, mají mít právo to udělat.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Procházka