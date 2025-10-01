Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz

Lídryně hnutí STAČILO! Kateřina Konečná tvrdě zkritizovala současnou politickou reprezentaci za přehlížení základních principů sociální spravedlnosti. Ve svém videu poukázala na nesouměrnost daňové zátěže, kterou podle ní nesou zejména obyčejní lidé, zatímco velký kapitál zůstává bez zásahu.

Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

„Pamatujete si, jak vám tahle vláda zvýšila daň z nemovitosti, takže vy za těžce vydělané peníze za léta placení hypotéky koupíte předražené bydlení a jako odměnu vám Fiala zvýšil daň z nemovitostí?“ připomněla Konečná s tím, že se přitom zcela ignoruje realita obyčejných lidí.

Za naprosto skandální označila fakt, že zatímco běžné domácnosti platí vyšší daně z bydlení, milionáři a miliardáři z prodeje firem nemusejí státu odvést ani korunu. „Multimilionář prodá firmu či podíl v ní za mnoho desítek milionů či dokonce miliard, ale zaplatit nemusí nic. A pro tuto do očí bijící nespravedlnost zvedli ruku poslanci Spolu, STANu, ale i ANO a SPD,“ udeřila do současných poslanců lídryně hnutí STAČILO!

Podle Konečné právě tento příklad jasně dokazuje, že ve sněmovně zcela chybí skutečný zástupce levice – hlas lidí, kteří nejsou slyšet a kteří nesou největší náklady současné politiky.

„Řekněme politice, která okrádá lidi, ale dává bohatým, už jednou pro vždy STAČILO,“ vyzývá Konečná a připomíná, že 3. a 4. října mají občané jedinečnou příležitost tuto nespravedlnost napravit. Hnutí STAČILO! podle svých slov spojuje všechny levicové síly v zemi. Chce vrátit do sněmovny sociální citlivost, ochranu pracujících i férovou daňovou politiku.

Konečná uzavírá: „A Fiala, ale evidentně nejen on, by měl dostat 25.“

