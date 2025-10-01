Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz

„Pamatujete si, jak vám tahle vláda zvýšila daň z nemovitosti, takže vy za těžce vydělané peníze za léta placení hypotéky koupíte předražené bydlení a jako odměnu vám Fiala zvýšil daň z nemovitostí?“ připomněla Konečná s tím, že se přitom zcela ignoruje realita obyčejných lidí.
Za naprosto skandální označila fakt, že zatímco běžné domácnosti platí vyšší daně z bydlení, milionáři a miliardáři z prodeje firem nemusejí státu odvést ani korunu. „Multimilionář prodá firmu či podíl v ní za mnoho desítek milionů či dokonce miliard, ale zaplatit nemusí nic. A pro tuto do očí bijící nespravedlnost zvedli ruku poslanci Spolu, STANu, ale i ANO a SPD,“ udeřila do současných poslanců lídryně hnutí STAČILO!
„Řekněme politice, která okrádá lidi, ale dává bohatým, už jednou pro vždy STAČILO,“ vyzývá Konečná a připomíná, že 3. a 4. října mají občané jedinečnou příležitost tuto nespravedlnost napravit. Hnutí STAČILO! podle svých slov spojuje všechny levicové síly v zemi. Chce vrátit do sněmovny sociální citlivost, ochranu pracujících i férovou daňovou politiku.
Konečná uzavírá: „A Fiala, ale evidentně nejen on, by měl dostat 25.“
autor: Jan Procházka