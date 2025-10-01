Konečná ostře k prezidentovi: Ovlivňuje volby, odmítá dát lidem možnost rozhodnout o směřování Česka

Jdete k volbám?
Konečná však prezidentův projev označila za „snahu o ovlivnění volebních výsledků ve prospěch vládních stran“ a „přímý útok“ na hnutí STAČILO!, které podle jejích slov chce dát lidem možnost „rozhodnout si v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucího směřování České republiky“.
„Vyzýváme občany České republiky, aby se nenechali ovlivnit žádnou manipulativní snahou ani pokračováním útočné kampaně vládních stran, církví i různých politických neziskovek proti hnutí STAČILO!,“ uvedla Konečná ve veřejném prohlášení.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Ing. Kateřina Konečná
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Za tři dny řekneme společně STAČILO! asociální vládě Petra Fialy a jeho pohůnků,“ uzavřela své prohlášení Konečná.
Zatímco prezident hovoří o nutnosti zachovat směr, který podle něj zaručuje bezpečnost a prosperitu, Konečná a její hnutí vyzývají k referendu o zásadních otázkách, které se týkají mimo jiné právě členství v těchto mezinárodních strukturách.
autor: Jan Procházka