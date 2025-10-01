Konečná ostře k prezidentovi: Ovlivňuje volby, odmítá dát lidem možnost rozhodnout o směřování Česka

01.10.2025 11:43 | Monitoring

Prezident Petr Pavel v úterním projevu před volbami do Poslanecké sněmovny varoval před možnou změnou geopolitického směřování České republiky a apeloval na potřebu silné vlády „ukotvené v EU a NATO“. Jeho slova však vyvolala ostrou reakci lídryně hnutí STAČILO! Kateřiny Konečné.

Konečná ostře k prezidentovi: Ovlivňuje volby, odmítá dát lidem možnost rozhodnout o směřování Česka
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 11197 lidí
„Potřebujeme vládu, která naší zemi zajistí i nadále bezpečnost. Tu dnes máme díky našemu pevnému ukotvení v Evropské unii a především nejsilnější obranné alianci ve světě, v NATO,“ prohlásil prezident Pavel. V projevu dále dodal, že případné opuštění tohoto směřování by mohlo mít „zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu“.

Konečná však prezidentův projev označila za „snahu o ovlivnění volebních výsledků ve prospěch vládních stran“ a „přímý útok“ na hnutí STAČILO!, které podle jejích slov chce dát lidem možnost „rozhodnout si v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucího směřování České republiky“.

„Vyzýváme občany České republiky, aby se nenechali ovlivnit žádnou manipulativní snahou ani pokračováním útočné kampaně vládních stran, církví i různých politických neziskovek proti hnutí STAČILO!,“ uvedla Konečná ve veřejném prohlášení.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 16160 lidí
Zejména pasáž o potřebě vlády, která by „ochránila naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechala nás napospas Rusku“, podle STAČILO! sugeruje, že každý názor mimo současný vládní konsenzus je nebezpečný.

„Za tři dny řekneme společně STAČILO! asociální vládě Petra Fialy a jeho pohůnků,“ uzavřela své prohlášení Konečná.

Zatímco prezident hovoří o nutnosti zachovat směr, který podle něj zaručuje bezpečnost a prosperitu, Konečná a její hnutí vyzývají k referendu o zásadních otázkách, které se týkají mimo jiné právě členství v těchto mezinárodních strukturách.

Psali jsme:

Úniky informací od policie? Lídr Stačilo! navrhl razantní opatření
Potvrdí prezident Pavel, že je šestou stranou pětikoalice? ptá se Konečná
„Tak toto je naprostý skandál,“ říká Konečná. Vládě vytýká pokrytectví i podezřelé finance z Východu
Kolář (TOP 09): Konečná a známka kolaborace. Vědomě si vybrala druhou stranu


 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokracie , EU , Konečná , NATO , prezident , referendum , volby , Prezident Pavel , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Kateřina Konečná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Ing. Michael Canov byl položen dotaz

ČT

Dobrý den, jste upřímný politik. Můžete mi upřímně říci, jestli si myslíte, že je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

11:34 Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

Tyto volby zaslouženě ukončí vládu Petra Fialy, která je podle Ivana Hoffmana ale jenom součástí naš…