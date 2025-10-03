Konečná v poslední debatě zatočila s Hřibem: Jste bruselský kolaborant a dezinformátor

03.10.2025 10:03 | Monitoring

Debata lídrů pěti stran na TV Nova se zvrtla k osobním výpadům šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba vůči lídryni STAČILO! Kateřině Konečné. Ta ovšem stávajícímu pirátskému náměstkovi pro dopravu v Praze nenechala nic zadarmo a vyčetla mu, že je bruselský kolaborant, dezinformátor a neoprávněně pobíral odměny.

Foto: Repro TV Nova
Popisek: Střet Kateřiny Konečné se Zdeňkem Hřibem na TV Nova

Poslední diskuse lídrů SPD, STAČILO!, hnutí STAN, Pirátů a Motoristů sobě se odehrála na obrazovkách televize Nova ještě před finálním duelem Andreje Babiše a Petra Fialy. Divákům naservírovala útočícího pirátského šéfa Hřiba na vedle stojící Kateřinu Konečnou, která vede hnutí STAČILO!.

Hřib se pokoušel divákům sdělit, že je prý STAČILO! propojené s proruskou scénou a to evidentně neměl dělat. Výpady hned v počátku Kateřina Konečná odmítla s tím, že Hřib cituje nepravdivý článek založený na dezinformacích. A pokračovala dál.

„Přes paní Konečnou tady zaznívá hlas ruských propagandistických kanálů,“ vypálil Zdeněk Hřib na Konečnou při debatě o narušování vzdušného prostoru údajně ze strany Ruska. „Vždyť jste bruselský kolaborant,“ střelila po Hřibovi lídryně STAČILO!.

Na Hřiba také vytáhla kauzu s jeho neoprávněně čerpanými odměnami na pražském magistrátu, ale i další věci. Šéf Pirátů si musel vyslechnout zopakování případů, kdy jeho poslanci v poslaneckých bytech těžili kryptoměny a stát pak platil enormní odběry elektřiny, které si tato činnost vyžádá. 

„Velmi mě baví, když tu šíří dezinformace náměstek primátora, který neoprávněně bere odměny, jehož spolupracovníci mlátí sekretářky, jehož poslanci těží bitcoiny v poslaneckých ubytovnách. To všechno jde za vámi, takže pardon. Udělejte si nejdřív pořádek doma a pak někoho z něčeho obviňujte,“ vmetla mu do tváře Kateřina Konečná.

autor: Radim Panenka

