Konflikt u Barbory Tachecí. Muž, kterého Zeman odmítl jmenovat profesorem, chtěl dokonce odejít ze studia

Politolog Jan Eichler se bohužel z rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nestal profesorem. Dnes pracuje jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a přednáší také na Vysoké škole ekonomické. Rozhovor s ním přinesl pořad Osobnost Plus Barbory Tachecí na Českém rozhlase Plus.

Moderátorka úvodem řekla, že Eichler nejprve podal kvůli nejmenování profesorem žalobu na prezidenta Miloše Zemana, poté ji však stáhl. „Já jsem tu žalobu nepodal, tu podala Vysoká škola ekonomická. Pak, když to mělo jít do druhého kola, přesvědčil jsem rektorku, že se soudit nebudu,“ poznamenal Eichler. „Soud má dva významy. Za prvé je to budova soudu a za druhé je to výsledek uvažování. Soudit se můžete pouze se soudným člověkem, s nesoudným člověkem je zbytečné se soudit,“ podotkl Eichler.

Eichlera nechtěl jmenovat Zeman profesorem kvůli tomu, že měl působit v propagandistických útvarech armády. To však Eichler popírá. „Nikde neexistoval žádný propagandistický útvar. To je další projev pravdomluvnosti Hradu. Existovali političtí pracovníci, takzvaní politruci a já jsem tuto funkci zastával po dobu jednoho roku,“ popsal Eichler.

„Nevidím důvod, proč bych kvůli tomuto neměl mít profesuru,“ poznamenal Eichler. A řekl také to, jak dostal ke svým padesátým narozeninám francouzské vědecké vyznamenání. „Prezidentovi Jacquesovi Chiracovi moje minulost nevadila,“ podotkl Eichler a více nechtěl celou věc rozvádět, dokonce moderátorku napomenul, že se jej na dané téma ptá dlouho. V jednu chvíli chtěl i ze studia odejít.

Dále se pak Eichler věnoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. „Byl velice talentovaný, nadějný, ale od počátku bylo jasné, že do politiky vstoupil jako výsadkář. Navíc je to člověk, kterému do Elysejského paláce pomohli vaši francouzští kolegové,“ řekl moderátorce Báře Tachecí Eichler. Novináři podle jeho slov zásadně ovlivnili politiku své země. „Také grilovali Francoise Fillona jako vy teď mě,“ zmínil Eichler. Tachecí oponovala, že odhalovat tyto věci je úloha novinářů. „Myslíte si, že se takto choval Karel Čapek?“ zeptal se zostra Eichler.

„Macronova popularita prudce klesla. Má obrovský handicap, že nikdy nebyl starostou Paříže,“ zmínil Eichler. Le Penovou však podle jeho slov do Elysejského paláce Francouzi nepustí. Macron dle jeho slov zapůsobil jako pověstný krysař. „Vyluxoval socialistickou stranu i klasickou pravici,“ zmínil Eichler. „Je otázka, jestli se povede Macronovi pobláznit Francii podruhé. Já nepředpokládám, že by prošel. Otázkou je, kdo najde silného protikandidáta,“ poznamenal.

autor: vef