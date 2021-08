Konvička a tlumočníci: Překvapení

Před pár měsíci se Američané začali postupně stahovat z Afghánistánu. A jak počty zahraničních vojáků v zemi klesaly, teroristické hnutí Tálibán zyšovalo aktivitu. Teď už jsou bojovníci Tálibánu v hlavním městě Kábulu k jednání o poklidném předání moci. Dění ve vzdálené zemi neuniklo ani českým diskutérům na sociálních sítích, kteří si nebrali servítky. Od publicisty Tomáše Jirsy zaznělo, že nelze podceňovat schopnost amerického prezidenta Joea Bidena „věci pos*at“. A to byl teprve začátek.

To, co se teď děje v Afghánistánu, je z pohledu západu v podstatě katastrofa. Vojáci NATO v této zemi napřed bojovali, poté cvičili zdejší armádu, aby si dokázala sama poradit s teroristy z Tálibánu a po dvaceti letech se vojáci Aliance začali urychleně stahovat.

Jenže stejně rychle jako se vojáci NATO stahovali, ozbrojenci Tálibánu, které mají na seznamu teroristických organizací Rusové i Američané, začali rychle postupovat zemí a získávali pod svou kontrolu jedno město za druhým.

Ještě v pátek agentura Reuters informovala, že ozbrojenci sice postupují, ale podle odhadů americké administrativy se může hlavní město Kábul udržet ještě 90 dní.

Ve skutečnosti to byly 2 dny. Tálibán už je v Kábulu a jedná o poklidném převzetí moci.

„Publicista Tomáš Jirsa to klade za vinu stávajícímu americkému prezidentovi Joeu Bidenovi.

„Don't underestimate Joe's ability to fuck things up,“ napsal na sociální síti facebook, což by se dalo do češtiny přeložit jako „nepodceňuj Joeovu schopnost věcí po*rat“.

Lepidopterolog Martin Konvička, známý český odpůrce islámu, konstatoval, že na české debaty o tom, kterým Afgháncům spolupracujícím v minulosti s českými vojáky pomoct, je už pozdě. A kdyby nebylo pozdě, bylo by podle Konvičky třeba klást si otázky, které se ale Čechům, Moravanům a Slezanům klást nechtějí.

„Spolupracující personál mohl mít a jistě měl spoustu různých motivací: od finančních, přes skutečně sekulární založení a pifku na islamisty, až po třeba sympatie k naší zemi ještě z dob afgánského ‚socialismu‘. Tohle by racionálně se chovající země měla umět rozlišit, a následně pomáhat diferencovaně - jednomu dát kapesné na útěk třeba do Afghánistánu, jiného přivítat se skoro královskými poctami. Jenže to nehrozí, protože jsme si zakázali klást ty správné otázky. A taky, protože už je pozdě,“ konstatoval Konvička.

Někdejší člen ODS, Alternativy pro Česko, dnes podporovatel Uskupení Trikolóra, Soukromníci a Svobodní pro sněmovní volby a bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

Americký úprk z Afghánistánu je podle něj zcela srovnatelný s americkým úprkem z Vietnamu.

„Takřka v přímém přenosu sledujeme naprostý krach západní politiky, krach politiky vyvážení našeho způsobu života do kulturně, nábožensky a obecně společensky naprosto odlišných geografických oblastí, krach americké politiky, krach eurounijní politiky. Konec dvacetiletého afghánského dobrodružství se takřka v ničem neliší od amerického úprku z Vietnamu. Stejně jako před půl stoletím do jihovietnamského Saigonu i tentokrát přilétají do afghánského Kábulu vrtulníky, aby na poslední chvíli evakuovaly diplomaty z ambasád a jejich pomocníky z řad místního obyvatelstva. I tentokrát jsou ti, kterým se včas nepodaří uprchnout, odsouzeni k trpkému osudu, což v mnoha případech skončí smrtí,“ pravil Štěpánek taktéž na sociální síti facebook.

Američané sice dokážou vyhrávat bitvy, ale nedokážou v islámských zemích udržet mír. Štěpánek má za to, že je to dáno povahou islámu. Islám a demokracie jsou podle něj z podstaty věci neslučitelné. Jenže euroatlantická civilizace je v tomto směru nepoučitelná.

Tálibán teď bude jen silnější, protože bude těžit z peněz, které Západ, včetně Česka, do této země investoval.

Europoslanec za ODS Jan Zahradil přidal další důvod, proč Američané a jejich Spojenci v Afghánistánu ztroskotali.

„Jeden americký voják kdysi psal: Přijeli jsme do odlehlé vesnice, abychom navázali kontakt s místními. Zjistili jsme nejen, že nevědí, co to je Amerika, ale že ani nevědí, že žijí v nějaké zemi jménem Afghánistán. A bylo jim to dost jedno,“ uzavřel Zahradil.

