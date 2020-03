Koronavirus: Zastavit vlaky! Shromáždit cizince, padlo. Pak naštvaný Babiš vyzval občany...

Česko má první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Všichni jsou v současné době v Nemocnici Na Bulovce. Jeden pacient tam byl převezen z Ústí nad Labem. Ke koronaviru se na svém facebookovém profilu vyjádřili advokátka Monika Čírtková a aktivista docent Martin Konvička. Ve vysílání ČT24 vystoupil také premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér Babiš aktuálně ke koronaviru

Moderátorka Světlana Witowská se premiéra zeptala na plánovaná opatření a výhled akcí do budoucna. Andrej Babiš uvedl, že plánuje navrhnout více jednotlivých opatření, například zastavení letů z Milána a z Benátek, kde nákaza koronavirem bují. „Ten nárůst je dramatický, celý problém je v Itálii,“ uvedl Babiš a vytáhl čísla: Za jediný den počet nakažených v Itálii vzrostl o 566 případů.

„Chci vyzvat všechny hoteliéry, ubytovny, Airbnb, aby skutečně prověřovali, kdo u nich bydlí. Ten případ té studentky, ona byla Airbnb a také se vydala sama do nemocnice, a to určitě my nechceme. Proto zítra v 11 zasednou pod náměstkem ministra zdravotnictví prof. Prymulou zástupci veškerých záchranek a krajských hygienických stanice, aby skutečně jsme dělali ty odběry na místě, kde je ten pacient. To znamená, že v hotelích nechť zůstanou na pokoji, pokud naši lidi mají takové příznaky, maji volat lékaři. Lékař volá na dané číslo a my chceme, abychom chodili za nimi, aby zkrátka nedošlo k dalšímu kontaktu. Zítra jdou děti do školy. Bylo by dobré, aby se učitelé zeptali, nebo spolužáci, jestli někdo ze spolužáků nebyl, i když u dětí samozřejmě ten výskyt není, ale v každém případě aby se zeptali, jestli nebyli na prázdninách v těch oblastech, které jsou vlastně nakaženy, a samozřejmě ten virus se šíří z Itálie. V Itálii to nezvládli, podle mého názoru, a my zkrátka musíme udělat tato opatření. A je potřeba si říct, jestli my také nezakážeme ty nějaké akce většího rozsahu,“ sdělil Babiš.

Babiš poté zopakoval, že plánuje učinit taková opatření, aby se u nás dál koronavirus nešířil. Ve vysílání zopakoval, že vyzývá lidi, ať necestují do Itálie, a že nejde o peníze, nýbrž o zdraví. „Zítra to Bezpečnostní rada státu bude řešit a já budu navrhovat zastavení letů, budu navrhovat, aby se změnil systém odběru vzorků, aby hlavně hygienici zjistili už dopředu, odkud přišel ten člověk, možná, že se ukáže, že je to negativní, ale abychom nečekali delší čas na to a zjišťovali, kde vlastně ten člověk byl. Takže toto hygienici musí vlastně, i ty nemocnice, zjistit dopředu a my musíme i na základě těch dnešních zkušeností... Všichni říkali, že to k nám přijde, bohužel je to tady, pozitivní zpráva je, že nejde o těžké případy, ale musíme zabránit tomu, aby to k nám nepřicházelo jinými kanály,“ ukončil svůj živý vstup Andrej Babiš.

Advokátka Čírtková o nemoci Covid-19 způsobené koronavirem