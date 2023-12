Korunní svědek chtěl za peníze změnit výpověď. Policie ho ale zadržela den předtím, než měla spadnout klec

Bylo to jako scéna z akčního filmu. Malá vesnička Prakšice poblíž Uherského Brodu byla ještě zahalena tmou, když začátkem prosince roku 2021 vtrhlo policejní komando do domu podnikatele Pavla Buráně, který za velkého povyku skončil v poutech a byl převezen do policejní cely. Tam se se dozvěděl, že se měl před lety obohacovat z peněz, které hazardní firmy odváděly na veřejně prospěšné účely.

Právě firma Auto Games, kterou Buráň spoluvlastnil s Jaroslavem Novotným, policie z těchto praktik již v minulosti několikrát prověřovala. Klec spadla ale až v okamžiku, kdy detektivové získali svědectví Jiřího Klanici, který měl být tím, kdo měl pouze Buráňovi pomáhat vyvádět z peněz pro charitu desítky milionů korun zpět do vlastní kapsy.

Jenže případ, který již několikrát plnil stránky novin, má velmi překvapivý vývoj, který navíc vrhá velký stín pochybností na celé policejní vyšetřování i dosavadní rozhodování soudů. Pavel Buráň dokonce mluví o justiční mafii a za vším vidí mnoho let chystanou mstu svého bývalého společníka Jaroslava Novotného, který ho měl podle svých vlastních slov dokonce nechat v minulosti unést, aby tak získal stovky milionů korun. Jenže soud nakonec rozhodl v Buráňův neprospěch a Novotného s jeho manželkou zprostil viny. ParlamentníListy.cz o kauze v minulosti již informovaly.

To však podle Buráně jeho bývalý společník potřeboval. Navíc jeho cílem mělo údajně být vytvořit na Buráně „kauzu“, kterou budou řešit právě policejní i justiční složky v Olomouci. Ty měly podle jeho slov za všech okolností „pohlídat“, že skončí za mřížemi. Své tvrzením přitom podnikatel Buráň, který podnikání v hazardu opustil v roce 2012 a v posledních letech buduje úspěšnou firmu, která na Moravě dominuje v oblasti prodeje aut, opírá o velké množství dokumentů, nahrávek, odposlechů a dalších informací, které má naše redakce k dispozici a se kterými se měla možnost detailně seznámit.

Ale vraťme se pro tuto chvíli k Jiřímu Klanicovi, který měl být tím, jehož svědectví vehnalo před dvěma lety policejní zásahovku do domu Pavla Buráně a který byl začátkem září 2023 podmínečně propuštěn z vězení. Tam si odpykával trest za podvody s penězi, které hazard posílal na veřejně prospěšné účely. Ve vězení měl pak policejním vyšetřovatelům přiznat to, co však před lety u soudu popíral, tedy že pro firmu Auto Games ve skutečnosti pral peníze, za což si údajně kasíroval 10 % z celkové částky.

Nejdříve ještě z vězení, ale hlavně pak poté, co ukončil výkon trestu, měl údajně Klanica pomocí prostředníka kontaktovat Pavla Buráně s tím, že je připravený za úplatu změnit svoji původní výpověď, o kterou policie opírá Buráňovo stíhání. A nejen to. Měl dokonce i přiznat, že ho k této výpovědi přiměli právě detektivové z Národní centrály organizovaného zločinu a olomouckého Vrchního státního zastupitelství. „Od počátku jsem byl přesvědčen, že toto nabídka je jednak podvodem ze strany dlouhodobě nevěrohodného svědka Klanici a že by navíc mohlo jít o cílenou policejní provokaci k diskreditaci mojí osoby. Proto jsem se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIPS) s tím, že jsem připravený pomoci zdokumentovat trestnou činnost Jiřího Klanici, příp. tuto policejní provokaci. Jenže k mému velkému údivu GIPS postoupil celou věc Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, tedy do rukou státních zástupců, kteří měli Klanicu přimět ke křivému svědectví proti mé osobě,“ uvedl podnikatel Pavel Buráň, který proto neváhal a v polovině září zamířil také na zlínské krajské ředitelství policie, kde znovu zopakoval své pochybnosti vůči olomoucké prokuratuře a NCOZ a požádal o policejní krytí.

Jenže Buráňovi nepomohli ani policisté ve Zlíně. Protože prý šlo o závažnou věc, museli jí postoupit nadřízené složce. A tak jeho trestní oznámení skončilo opět na stole Národní centrály organizovaného zločinu (NCOZ) a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Mezi tím však měl Jiří Klanica stupňovat nátlak a pomocí prostředníka zkonkretizoval svůj požadavek. Za 20 milionů korun uvede svoji výpověď na pravou míru, dosvědčí, že byla učiněna pod nátlakem detektivů a státních zástupců, o všem sepíše notářský zápis a poskytne otevřený rozhovor v televizi XTV.

Přestože měl stále pochybnosti, o všem Pavel Buráň okamžitě informoval detektivy z olomoucké expozitury NCOZ, pobočky v Holešově, kterým byl případ přidělen. Policistům zároveň předal nejen pořízené nahrávky ze schůzky s Klanicovým prostředníkem, ale také náhled notářského zápisu, který Jiří Klanica sepsal 11. října 2023 v notářské kanceláři v Uherském Hradišti a který má obsahovat jeho plné doznání i detailní popis nátlaku policejních orgánů.

Pavel Buráň tušil, že každý den prodlení může celou věc ohrozit. Proto vytrvale apeloval na holešovskou NCOZ, aby se policisté postarali o detailní zdokumentování údajné trestné činnosti Klanici a jeho prostředníka. Nakonec dosáhl svého a celá akce byla naplánována na 19. října 2023, a to za utajeného dohledu policistů, s policejní nahrávací technikou i policejními penězi sloužícími jako záloha odměny za Klanicovo doznání. Na stejný den byl domluvený také rozhovor v televizi XTV, kde měl Jiří Klanica před novinářem Lubošem Xaverem Veselým vše veřejně vysvětlit.

Jenže k ničemu z toho nedošlo. Den předtím byl Jiří Klanica a jeho prostředník policií zadržen a obviněn „pouze“ z křivého obvinění olomouckých detektivů a státních zástupců. „Je nadevše jasné, že jejich chování směřovalo k dokonání trestního činu, ke kterému však nedošlo jen kvůli zásahu policejního orgánu, který dokonání záměrně zmařil a znemožnil. Navíc záměrně podhodnocená právní kvalifikace svádí k tomu, že policejní orgán nechce trestní stíhání Jiřího Klanici vést pro zvlášť závažný zločin, ale pro „pouhý“ zločin, aby bylo možné trestní stíhání ukončit nějak „alternativně“. „Toto všechno jsem schopný doložit, protože jsem si ty schůzky monitoroval,“ nevěřícně kroutí hlavou Pavel Buráň, který to považuje za „neskutečnou lumpárnu“ ze strany policejních orgánů.

Trestní stíhání Pavla Buráně za „tunelování“ peněz z hazardu určené na veřejně prospěšné účely tak trvá a stále se i přes události posledních měsíců opírá o svědectví Jiřího Klanici. Toho si totiž obratem policisté předvolali k opětovnému výslechu jako korunního svědka, a to jen pět dnů po jeho zadržení. Jak tvrdí Buráň, ve výpovědi, kterou si tentokrát detektivové nahrávali na kameru, Klanica jakékoliv nátlaky detektivů či státních zástupců odmítl a omluvil se jim za to s tím, že vše, co uvedl ve svém notářském zápisu, není pravda. „No uznejte, není to fraška? Myslím, že na tohle by šlo napasovat pár trestných činů. … Napadá mě třeba zneužití pravomocí veřejného činitele,“ zlobí se Buráň.

Případ údajného vydírání Pavla Buráně ze strany korunního svědka Jiřího Klanici tak vrhá jen další stín pochybností, které se vznášejí nad jeho kauzami a postupem policejních orgánů či justice a které stojí za to, aby se jim naše redakce i nadále věnovala.

