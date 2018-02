Koukám, že náš rozhovor povedeme v duchu prohlášení majitele novin Babiše! Chovanec se vytočil při interview s redaktorem

Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec má za to, že straně může jako předseda z krize pomoci jen on. Prohlásil to v rozhovoru pro páteční MF Dnes. Deník je toho času uložen ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) a Chovanec se v jednu chvíli rozzlobil na reportéra, že ho tlačí do odpovědí, které by vyhovovaly právě Babišovi.

Hned v úvodu rozhovoru vysvětloval, proč jako jediný z tria Sobotka–Zaorálek–Chovanec, které přivedlo stranu do propasti v podzimních volbách, hodlá zůstat v nejvyšších patrech ČSSD a kandiduje na předsedu strany. Trvá mimo jiné na tom, že tento debakl nebyl jen výsledkem politiky jich tří. Ve vedení strany tehdy byli i další „pánové na holení“. Třeba Jan Hamáček a Jan Birke. Sluší se dodat, že Hamáček se také hodlá ucházet o post šéfa ČSSD. V časech největší krize bylo podle Chovance snadné utéct. Ale on to neudělal.

„Zůstal jsem tam, protože bylo třeba řešit faktický chod strany. Po volebním neúspěchu bylo asi jednodušší hodit klíče na stůl a utéct. Ale já neutíkám,“ zdůraznil.

Když se ho reportér deníku zeptal, zda by přece jen neměl také přijmout odpovědnost za volební debakl, Chovanec se ohradil. „Koukám, že náš rozhovor dneska povedeme v duchu prohlášení majitele MF DNES Andreje Babiše, že mě nechce ve vedení ČSSD. Jestli si myslíte, že ve vedení je jen jeden člověk, tak nemáte pravdu. Těch lidí tam je víc, jsou tam lidé z vedení Senátu a Sněmovny a strana ideu má. Tou je volební program. Stačí, aby se ho poslanecký klub přidržel a začal přicházet s tématy,“ prohlásil Chovanec.

Strana se podle Chovance nesmí zabývat jen sama sebou a musí začít přinášet návrhy opatření ve prospěch občanů této země. Ale pokud jde o samotnou ČSSD, tak ta prý potřebuje krizového manažera. „Já u těch lidí, kteří se zatím hlásí, takové vlastnosti nevidím. Myslím, že já je mám,“ uvedl Chovanec.

Posléze se znovu vymezil proti Andreji Babišovi. „Mně se hlavně vůbec nelíbí, že Andrej Babiš diktuje, kdo by se mu líbil nebo nelíbil v čele sociální demokracie. Já si myslím, že naše strana musí zůstat samostatná,“ zdůraznil. Sociální demokraté si prý rozhodně nebudou vybírat předsedu podle toho, jak by vyhovoval, či nevyhovoval premiéru Babišovi v případné koalici. Jediný důvod, proč ČSSD uvažuje o angažmá ve vládě, je, že má obavy z toho, co Babiš dnes říká. „Dost mě děsí výroky Andreje Babiše a jeho hrozby vystoupení Česka z EU. Jediný důvod, proč máme ambici vyjednávat, je ten, že chci udržet proevropské směřování,“ řekl Chovanec.

To však neznamená, že by sociální demokraté chtěli být ve vládě za každou cenu. Za každou cenu chtějí prosazovat svůj program – podporovat mladé rodiny, výstavbu bytů pro ně a tak podobně. Chovancovi se zdá lepší podporovat české rodiny než přijímat uprchlíky, byť i migrační krizi musíme řešit.

„Migrace má dva parametry. Máme mezinárodní smlouvy o uprchlictví, takže se musíme postarat o uprchlíky. Nemyslím, že u nás je někdo, kdo by nechtěl krátkodobě pomoct ženě utíkající se třemi dětmi ze Sýrie. Pak ale máte ten bezpečnostní rozměr a tendenci Evropy silou přesvědčovat k věcem, které nám nejsou přirozené. To je levicové téma. Lidem nejde o nechuť pomoct s migrační krizí. Jde o to, aby migrace byla pod kontrolou státu a aby se dělila na uprchlictví a na ekonomickou migraci,“ řekl Chovanec.

Nakonec přidal pár slov také na adresu prezidenta Miloše Zemana. Považuje ho za levicového prezidenta. Vnímají ho tak i jeho voliči. Staronový prezident ostatně nejvíc uspěl v místech, kde dříve dominovala ČSSD. Jenže dnes tam lidé volí hnutí ANO. Chovanec to tak nehodlá nechat a hodlá levicové voliče nalákat zpět k ČSSD.

