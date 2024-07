Koupit nábytek IKEA? V Čechách špatný nápad. Peněženka zapláče

Kdo chce třímístnou sedačku HYLTARP, zaplatí za ni v českých pobočkách IKEA 17 990 Kč. V bílém a bleděmodrém potahu pak o tisícovku méně, tedy 16 990 Kč. V Německu je v IKEA ta samá sedačka k dostání za 699 euro, tedy za 17 600 Kč, v levnější variantě s bílým nebo bleděmodrým potahem ale jen za 599 euro, to je 15 077 Kč. U levnější varianty tak Němec zaplatí skoro o 2 tisíce korun méně. Čecha ale více naštvou ceny v Polsku. Šedohnědá varianta Gransel je tam k dostání za pouhých 2 599 zlotých, v přepočtu jen 15 125 korun. Levnější barevné varianty pak vyjdou na 2 399 zlotých, to je 13 955 korun. U dražší varianty tedy Polák ušetří necelé tři tisíce, u té levnější jsou to skoro na korunu tři tisíce.

U legendárního křesla POÄNG je situace obdobná. V Česku se jeho nejlevnější varianta s potahem Knisa prodává za 1 990 korun, nejdražší varianta s potahem Gunnared vyjde na 3 490 korun. V Německu vyjde nejlevnější varianta na 69 euro, ta nejdražší na 129 euro. To je v přepočtu 1 737, respektive 3 247 korun. Němec tak proti Čechovi ušetří vždy asi 250 korun. Poláci si to samé křeslo mohou domů odnést v nejdražší variantě za 499 zlotých a v té nejlevnější za 349 zlotých, to znamená 2 903 korun za nejlepší a 2 030 korun za nejlevnější model. U dražší tak ušetří skoro 600 korun, za tu levnější zaplatí o 40 korun více než Češi.

Velmi oblíbené je v Česku i křeslo STRANDMON, které se kromě domácností objevuje i v mnoha čekárnách a konferenčních místnostech. V základních barvách, kterými jsou šedá NORDVALLA a žlutá SKIFTEBO, stojí v české pobočce švédského řetězce 5 490 korun. Němec ale za šedé zaplatí jen 179 euro, tedy 4 500 korun a opět tak ušetří tisícovku. U žluté verze z nějakého důvodu zaplatí o 20 euro víc a cena se tak v přepočtu vyšplhá na 5 013 korun. Pořád je ale mnohem levnější než v Česku. Nejdražší zelené a béžové potahy vyjdou v Česku na 7 490 korun, Němec dá za béžový 229 euro, tedy 5 769 korun a ušetří oproti Čechovi přes 1 700 korun. Zelené křeslo ho vyjde na 249 euro, a tedy 6 272 korun. Úspora pořád více než 1 200 korun. Polák dá za nejlevnější varianty křesla 799 zlotých, tedy 4 648 korun, za béžovou 899 zlotých (5 230 korun) a za zelenou 999 zlotých (5 812 korun). U nejlevnějšího potahu tedy zaplatí asi o osm stovek méně než Čech, u béžové ušetří 2 260 korun a u zelené 1 678 korun.

Pojďme k vybavení ložnice. Jednou z nejprodávanějších postelí v sortimentu IKEA je postel MALM s úložným prostorem v rozměru 160x200. V Česku stojí v základní bílé barvě 12 990 korun. V Německu ten úplně stejný kus dostanete za 449 euro, v přepočtu za 11 300 korun. Ušetříte tak 1 690 korun. V Polsku po vás IKEA bude za bílou postel MALM chtít jen 1 749 zlotých, což je 10 179 korun. To je skoro o 3 tisíce levněji než v Česku.

Podobné to je i v případě, že se rozhodnete do své nově zařízené domácnosti v řetězci IKEA zakoupit některé spotřebiče. Pračka TVÄTTAD stojí v Česku 15 990 korun. V Německu je ten stejný kus k mání za 599 euro, v korunách to dělá 15 068 a úsporu skoro jeden tisíc. Poláci to mají opět úplně nejlevnější. Cenovku 2 399 zlotých lze přeložit jako 13 957 korun. Polákovi tak v peněžence zůstanou tisícovky hned dvě.

Je ale potřeba dodat, že na jiných spotřebičích může zákazník v české pobočce IKEA naopak ušetřit. Jedná se například o digestoře, trouby a v menší míře i lednice. Pokud se chystáte kupovat například sedací soupravy, křesla a jiné podobné zařízení domácnosti, můžete při cestě do zahraničí ušetřit nemalé peníze. Polská IKEA má pobočky na okrajích Wroclawi, Katowic i Krakowa, tedy tří velkých měst v dojezdové vzdálenosti od českých hranic. Má ale také několik strategicky umístěných odběrných míst jen pár kilometrů za hranicemi, například v městě Jastrzębie-Zdrój. Stejná situace je i v Německu. Mezi prodejny blízké Česku patří ta v Dráždanech, v Řeznu nebo v Saské Kamenici.