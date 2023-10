Krach. Tisíce Kč od každého z vás. Lid vzal vidle na ministra

O 71 % plánuje zvýšit Energetický regulační úřad regulované ceny elektřiny. Od každého občana by tedy byly vybrány tisíce Kč ročně a průmyslu by hrozil krach, zaznělo. Zpráva viditelně zaskočila ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), který se právě chlubil posunem při dostavbě Dukovan. Lid na něj však místo pochvaly příslovečně bere vidle. Rukama lomí i jeho vlastní poradce Tomáš Prouza, který urgentně žádá schůzku s premiérem Fialou.

reklama

Síkela se na sociální síti X pochlubil, že „dnešek je významným dnem pro rozvoj naší energetiky“, protože se do další fáze posunula jednání o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tak prý budou mít české domácnosti a firmy energii za dostupné ceny.

„Dnešek je významným dnem pro rozvoj naší energetiky. Jádro je spolehlivý a výkonný zdroj a česká energetická bezpečnost se bez něj neobejde. To, že dnes investor obdržel nabídky od všech tří uchazečů o výstavbu nového bloku v Dukovanech, je tak dalším důležitým krokem pro rozvoj jaderné energetiky v České republice. Dostáváme se díky tomu do další fáze tendru. Naším úkolem nyní bude vybrat vhodného dodavatele a stanovit realistický plán, který nám umožní vyrábět dostatek elektřiny pro české domácnosti a firmy za dostupné ceny,“ napsal na sociální sítě nadšeně Síkela.

Dnešek je významným dnem pro rozvoj naší energetiky. Jádro je spolehlivý a výkonný zdroj a ???? energetická bezpečnost se bez něj neobejde.



To, že dnes investor obdržel nabídky od všech tří uchazečů o výstavbu nového bloku v Dukovanech, je tak dalším důležitým krokem pro rozvoj… pic.twitter.com/qOuSltSWYH — Jozef Síkela (@JozefSikela) October 31, 2023

Jenže v tu samou dobu se lidem roznesla zpráva, že energie příští rok naopak citelně podraží. Energetický regulační úřad totiž plánuje zvýšení regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) by tak vzrostla o více než 1 400 Kč.

Celková cena elektřiny se dělí na regulovanou a neregulovanou. Zatímco tu neregulovanou mají na starosti dodavatelé, kteří elektřinu momentálně zlevňují, regulovanou část stanoví ERÚ a její výše je platná vždy celý kalendářní rok.

Na příští rok ERÚ podle informací serveru Novinky.cz plánuje zvýšení platby za systémové služby, které by měly podražit dvojnásob z aktuálních 137 Kč/MWh na 313 Kč/MWh. Platba za obnovitelné zdroje energie (OZE), od které byli letos odběratelé kvůli vysokým cenám energií osvobozeni, se vrátí zpátky na 600 Kč/MWh. Celkově by měla regulovaná část ceny elektřiny zdražit v průměru z 1 984 Kč na 3 393 Kč/MWh. Jde o nárůst až o 71 %.

Síkela přitom ještě začátkem října sliboval, že pro příští rok očekává zdražení celkové ceny elektřiny maximálně do deseti procent. Podle ředitele strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michala Macenauera české občany doběhly snahy o dekarbonizovanou energetiku. Levnější elektřina prý už v budoucnu nebude.

„Návrhy cenových rozhodnutí ERÚ ruší mnoho subvencí a velmi hrubě řečeno připravují odběratelský sektor na novou epochu – epochu dekarbonizované energetiky. S tou budou spojeny vyšší náklady, než bylo zvykem v letech před krizí, která dočasně překryla vliv dekarbonizace,“ tvrdí Macenauer.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten varuje také před tím, že nové ceny elektřiny budou katastrofální pro český průmysl. „Návrh nových cen ze strany ERÚ může výrazně narušit až znemožnit konkurenceschopnost českého energeticky náročného průmyslu ve srovnání se zeměmi, které na úkor veřejných rozpočtů dále a výrazně subvencují energetiku, čímž katarzi neudržitelnosti příliš rychlé dekarbonizace oddalují,“ dodal Macenauer.

Lidé na sociálních sítích se proto bouří, a to zejména pod Síkelovým nadšeným příspěvkem o dobrém dni pro energetiku. „Mě teda spíš vyděsila ta zpráva ERÚ o zvýšení regulované složky o 70 %,“ upozornil Síkelu Karl von Bahnhof.

Mě teda spíš vyděsila ta zpráva ERU o zvýšení regulované složky o 70% https://t.co/CPTl9IznvL — Karl von Bahnhof ?? (@KvBahnhof) October 31, 2023

„Hlavně že se zdraží energie, to vám jde. Jádro mělo být už roky vybráno, ale to by se 10 let nesmělo hádat o to, kdo se může a nemůže přihlásit,“ přidal se další.

Hlavně, že se zdaží energie, to vám jde. Jádro mělo být už roky vybráno, ale to by se 10 let nesmělo hádat o to, kdo se může a nemůže přihlásit. — Petr Charvát (@charvy83) October 31, 2023

Podle jiných je Síkela k smíchu. „Ano, více elektřiny pro Německo. Bravo. Na lidi v ČR kašlete. A co to navýšení o téměř 70 % Jozef? Jsi k smíchu, ale tvé schopnosti spíše k pláči,“ napsal další komentující.

Ano, více elektřiny pro Německo. Bravo.

Na lidi v ČR kašlete. A co to navýšení o téměř 70% Jozef?

Jsi k smíchu, ale tvé schopnosti spíše k pláči. — Hrubý Slovník (@HrubySlovnik) October 31, 2023

Síkelu také mnozí označují za lháře. „Žádné malé zvýšení. Regulovaná část ceny elektřiny má vzrůst o 70 procent. Diletant a lhář Jozef Síkela,“ píše jiný diskutér.

Žádné malé zvýšení. Regulovaná část ceny elektřiny má vzrůst o 70 procent



Diletant a lhář @JozefSikela...https://t.co/1kntITOzvU — Vladan Vyhnálek ?? #V4 #CZExit (@vladan_vyhnalek) October 31, 2023

„Zdražení regulované části elektřiny o 70 procent? Bravo. Vaše vláda už ani nemusí přemýšlet nad tím, jestli se po volbách nedostane k moci ANO a SPD. Už jste pro to udělali vše. Nebo máte ještě něco v záloze? Je to vůbec možné? Vy chcete, aby měli ústavní většinu, že?“ uvádí další, že Fialova vláda to má dávno spočítané.

Zdražení regulované části elektřiny o 70 procent? Bravo. Vaše vláda už ani nemusí přemýšlet nad tím, jestli se po volbách nedostane k moci ANO a SPD. Už jste pro to udělali vše. Nebo máte ještě něco v záloze? je to vůbec možné? Vy chcete, aby měli ústavní většinu, že??? — Radek Fiala (@RadekFiala10) October 31, 2023

A mnozí šli v projevech svého naštvání ještě dále a Síkelu častovali nevybíravými nadávkami. „K tomuhle se nevyjádříš, ty arogantní a neschopný grázle?!“ ptá se jeden.

K tomuhle se nevyjádříš, ty arogantní a neschopný grázle?! https://t.co/ZclJorEIF6 — Millmill ???? (@Millmill123123) October 31, 2023

„Diplomacie už jde stranou. Co tohle, ty kurvo jedna,“ přidává další.

diplomacie už jde stranou

co tohle ty kurvo jednahttps://t.co/hLFcAJHI7b — zdeno001 (@zdeno001) October 31, 2023

Nad návrhem ERÚ se pozastavil dokonce i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a poradce Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Prouza.

„Energetický regulační úřad právě zničil snahu vlády snižovat v Česku ceny a krotit inflaci. Dnešní návrh ERÚ znamená výrazné zdražení energií pro domácnosti i firmy, zejména z energeticky náročných částí průmyslu, kam patří mimo jiné i potravinářství,“ varuje Prouza s tím, že s ERÚ je potřeba ještě jednat, aby se ceny zmenšily.

Energetický regulační úřad právě zničil snahu vlády snižovat v Česku ceny a krotit inflaci. Dnešní návrh ERÚ znamená výrazné zdražení energií pro domácnosti i firmy, zejména z energeticky náročných částí průmyslu, kam patří mimo jiné i potravinářství. https://t.co/qLgUTR6qqj — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) October 31, 2023

Psali jsme: Ministr Síkela: Ministerstvo vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky Dukovan Zdražení elektřiny? Stanjura tvrdí, že nebude. Plošná opatření by šla, ale byla by moc nákladná Elektřina zdraží, řekl u Moravce natvrdo Síkela. Ale jen o deset procent, víc ne Loni 60 tisíc Kč za plyn, letos 122 tisíc. „Úspora“ odhalena

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE