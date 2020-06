Kraje chtějí víc peněz. Ve sněmovně to tlačí Rakušan

reklama

"Všechna tři krajská zastupitelstva, mnozí z vás jsou také členy krrajských zastupitelstev, se tímto tématem zabývala ještě před koronavirovou krizí, která nás potkala. Všechna tři zastupitelstva odsouhlasila takový návrh, který má pomoci s deformací systému, jak se krajům v České republice rozdělují finanční prostředky. Parametry byly určeny v roce 2000 netransparentním způsobem a dodnes krajské reprezentace nezávisle na politické příslušnosti vlastně neví, jak se parametry pro rozpočtová určení daní tehdy určovaly," poznamenal Rakušan u řečnického pultíku.

Zlé jazyky podle něj tvrdí, že hejtmani si tou dobou prosadili ty parametry, které se tomu jednotlivému kraji tou dobou hodily. "Ale co se ukazuje jednoznačně, za dvacet let fungování krajů v České republice už jsou tyto parametry dávno, ale dávno překonané. Kraje, a to především ty velké kraje v České republice, jsou jednoznačně kráceny. Týká se to především mnohokrát zmiňovaných rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd, mimochodem těchto silnic je v České republice v rámci silniční sítě 92 procent. 92 procent silnic je v majetku krajů a kraje se o ně musí starat. Historicky jim bylo přislibováno, krajům v České republice, že na tu péči o silnice druhých a třetích tříd dostanou i dostatečné finanční prostředky. Nikdy se tak nestalo. Realita vypadá v současné době tak, že hejtmané přicházejí za panem premiérem, za panem ministrem dopravy, za paní ministryní financí a prosí je o to, aby se ve státním rozpočtu našly nějaké finanční prostředky na to, aby se silnice druhých a třetích tříd vůbec daly udržovat," popisoval Rakušan.

Tři návrhy krajských zastupitelstev, za které Rakušan prosí, podle jeho slov napravují nespravdlnost, aby kraje musely žádat o finanční prostředky na opravy silnic. "Ty by byly poskytovány podle počtu obyvatel v daném kraji a rovněž také podle délky silniční sítě v daném kraji. Což by znamenalo, že by se celkem dostalo do rozpočtového určení kraje na silnice II. a III. tříd až osm miliard korun," uvedl Rakušan.

"Zároveň jsme všichni zažili tu koronakrizi a velkou debatu o tom, že obcím, městům a krajům v Česku se nedostávají finanční prostředky, že přijdou o značnou část příjmů," sdělil Rakušan. "Tyto návrhy zákonů, které předkládám a o jejichž zařazení prosím, mohou sloužit zároveň jako velmi dobrý nosič další debaty o tom, aby se do regionů, do krajů, měst a obcí vrátily finanční prostředky. A to nejenom finanční prostředky, které umožní krajům a městům investice," dodal. Vyjádřil také obavy z toho, že v současné době budou mnohá města a obce omezeny na provozu škol, školek, sekání trávy a dalších. "Tady můžeme otevřít celkovou debatu v rámci tohoto zákona, který se primárně věnuje rozpočtovému určení daní pro kraje. Uvědomme si prosím, že peníze pro kraje jsou rozdělovány nespravedlivě, dvacet let stejně," podotkl.

Na 18. hodinu, o kterou Rakušan pro zařazení bodu žádá, se podle jeho slov vydal do Poslanecké sněmovny i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), ve Sněmovně je pak přítomen i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). "Osobně chtějí prezentovat zákonodárnou iniciativu svých krajských zastupitelstev," uzavřel Rakušan. Poslanci následně jeho prosbu schválili a bod na jednání schůze zařadili.

