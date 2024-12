Král levných letenek se pustil do Leyenové. Už byl sprostý

V rozhovoru pro Welt am Sonntag, který stejně jako Bild patří vydavatelství Axel Springer, šéf Ryanairu Michael O'Leary tvrdě vystoupil proti předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a končícímu německému kancléři Olafu Scholzovi. S vládou Olafa Scholze se prý původně pokoušel domluvit.

„Vy snížíte daně a poplatky, my do sedmi let zdvojnásobíme počet letů v Německu,“ nabízel prý O'Leary končící koalici sociálních demokratů, Zelených a liberálů z FDP.

Jenže na jeho návrh prý nikdo z vlády v Berlíně nereagoval.

Ale pokud některá příští vláda situaci změní, pokud opravdu sníží dně a poplatky, pak je prý klidně možné, že se společnost Ryanair do Německa opět vrátí s větší leteckou flotilou.

Server německého deníku Bild upozornil, že na poplach bije i německý letecký gigant Lufthansa. Společnost se v dopise obrátila na německého kancléře Scholze a na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Letecká společnost varuje, že evropská ekologická pravidla jsou až příliš svazující.

Podle aerolinek je obrovský problém v tom, že dramaticky klesá konkurenceschopnost evropského letectví, což bude mít důsledky v Německu i v celé EU. Důsledkem bude méně letů, zrušení celých tras, snižování počtu pracovních míst a žádné další investice. Tak to vidí Lufthansa., která tvrdí, že letový provoz v Evropě je poměrně drahý, hlavně kvůli ekologickým požadavkům, předpisům a vysokým daním.

Jinými slovy – dá se říci, že pro letecké společnosti v EU je problémem Green Deal.

Lufthansa proto v dopise vyjmenovala věci, které se musí změnit. Je prý nutno omezit byrokracii, revidovat klimatickou politiku, pozastavit dohodu o letecké dopravě mezi EU a Katarem a najít odpověď na důsledky uzavření vzdušného prostoru v důsledku ruské útočné války, protože evropské letecké společnosti nejsou vpouštěny do ruského leteckého prostoru. To je podle Lufthansy problém zejména u dálkových letů do Číny, Japonska a Jižní Koreje.

