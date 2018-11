Královéhradecký hejtman napsal Babišovi: Pane premiére, situace je kritická

Hejtman předal otevřený dopis adresovaný předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Podle Babiše vláda problém řeší, přidá sestrám ve směnném provozu od ledna 5000 korun měsíčně.

„V Královéhradeckém kraji aktuálně chybí minimálně sto zdravotních sester. Toto číslo bude i nadále růst. Na několika místech je situace již teď kritická, na Rychnovsku například schází dvě desítky sester. Pro region se spádovou oblastí 80 tisíc obyvatel a nedalekou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, kam denně směřují tisíce lidí, je to obrovské riziko,“ uvedl v dopise Štěpán.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že nejde jen o problém Kralovéhradeckého kraje, ale celé ČR. Jednu z příčin spatřuje ve stárnutí personálu nemocnic. „Jen v rychnovské nemocnici je teď 63 sester z celkového počtu 256 nad hranicí 51 let. V celém kraji je pak více jak 200 sester za hranicí 56 let,“ uvedl hejtman v dokumentu.

Řešení vidí také v přijímání více absolventů středních zdravotnických škol, kteří hlavně kvůli nedostatečnému ohodnocení odcházejí pracovat do jiného oboru nebo do soukromých zařízení, dále v náboru zahraničního personálu a v zastavení odchodu sester z krajských nemocnic. „Vláda ČR i kraje musí společně vytvořit systém benefitů, který zajistí jejich setrvání. Nejde jen o náborové příspěvky či různé formy sociální podpory. Musíme zvýšit platy zdravotních sester tak, aby neodcházely do soukromého sektoru, jak se tomu v současnosti děje,“ uvedl Štěpán.

Královéhradecký kraj letos vyhradil na stipendia pro budoucí nelékařský personál ve svých nemocnicích téměř sedm milionů korun. Finanční podporu v této výši by měli ve školním roce 2018/2019 dostat studenti škol v oborech všeobecná sestra, dětská sestra za příslib, že po ukončení studia nastoupí do příslušné oblastní nemocnice. Kraj tím chce řešit nedostatek nelékařského zdravotnického personálu ve svých nemocnicích.

Královéhradecký kraj má čtyři nemocnice, v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem, jejichž akcie vlastní holding.

Personální situace patří mezi priority Ministerstva zdravotnictví, uvedla jeho mluvčí Gabriela Štěpanyová. „Ministr Adam Vojtěch ustanovil pracovní skupinu pro personální stabilizaci, složenou ze zástupců ministerstva, zaměstnavatelů, odborů, nemocnic a sester, která hledá systémová i krátkodobá řešení a motivační prvky,“ sdělila ČTK v reakci na dopis hejtmana. Diskutovalo se už například o výsluhách po odpracovaných letech, podobně jako mají policisté nebo vojáci, o dřívějších odchodech do důchodu nebo o příspěvku na bydlení.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nedostatek zdravotních sester je celostátní problém. Ve zdravotnictví jich pracuje asi 80.000, nemocnicím jich kolem 3000 chybí. Nemocnice podle odborů nemohou konkurovat platům ve výrobní sféře nebo obchodním řetězcům, kde je nástupní plat i kolem 29.000 korun. Někteří odborníci se domnívají, že zvýšit plat sestrám nestačí, měly by mít také víc kompetencí.

Průměrný výdělek zdravotníka zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu. Průměrný hrubý plat sester byl loni podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28.500 Kč. Ve státní nemocnici měly sestry průměrně 30.866 korun, v nestátní 25.434 Kč. Platy sester rostly podle ministerstva za poslední čtyři roky téměř o třetinu. Další příspěvek 5000 korun za práci na směny dostanou od příštího roku.

Odbory namítají, že sestry v městských, krajských a soukromých nemocnicích dostávají méně a příplatky nařízené vládou pro přímo řízené organizace se k nim mnohdy nedostanou. Vedení těchto nemocnic tvrdí, že přidat musí, jinak by jim sestry odešly do státních.

Psali jsme: Jak to bylo se smrtí Zemanova lékaře během cesty do Číny. Dvě svědectví z místa, vyvracející spekulace médií Senátor Valenta: Nedopusťme zhoršení zdravotní péče ve Zlíně Premiér Babiš: Navýšili jsme platy o 7 miliard korun Policisté přestali vyšetřovat kauzu šarlatánů, kteří radili „vykadit“ rakovinu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp