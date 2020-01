Krize kolem ČT? Do situace vstoupil prezident Zeman. Nečekaným krokem

Resslovu výpověď jako nevěrohodnou a účelovou zpochybnil na Info.cz archivář Vojtěch Šustek. „Evžena Ressla ale nemůžeme brát jako věrohodného svědka, protože on sám Mikešovou gestapu předal, a měl tudíž mnoho důvodů, aby to na někoho sváděl,“ vysvětlil Šustek, proč není výpověď četníka věrohodná. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 17386 lidí

Poté, co reportáž vyšla, podali zbylí přeživší stížnost přímo na adresu České televize a také do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Marie Šupíková dále zdůvodňovala, proč je obvinění nepravdivé, v rozhovoru pro Deník.cz. „Paní redaktorko, já jsem bydlela s rodinou tady v Lidicích. Kdyby moje maminka udělala to, co říká pan Kyncl, myslíte, že by se nenašel nikdo, kdo by mi to dal najevo? Naše ženy v roce 1947, když byl souzen velitel kladenského gestapa Wiesmann, svědčily u soudu a všechno sledovaly. Kdyby moje maminka udala Židovku, myslíte, že by se tím souzení nacisti nepochlubili, že by to nevytáhli jako důkaz kolaborace místních lidí? To se nikdy nestalo. Pan Šustek přinesl důkazy, že maminka je nevinná a nikoho neudala. Pan Kyncl se spokojil s prohlášením četníka Ressla, které nebylo ani podepsané.“

„Oni tou reportáží podle mě nechtěli uctít památku Lidic, ale vzbudit senzaci. V té době už věděli, že maminka byla očištěna, a přesto to odvysílali. To beru jako nehoráznost a neúctu k lidickým obětem, které leží tady ve společném hrobě,“ vyjádřila se o reportáži Wollnerových Reportérů ČT.

Nyní tuto aféru v čase, kdy poslanci budou vybírat do rady ČT hned 6 nových členů, opět rozvířil prezident Zeman. Napsal Marii Šupíkové dopis, jehož text zveřejnil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Celý text dopisu prezidenta republiky:

Vážená paní Šupíková,

žijeme v době, která ztrácí úctu k předkům, jejich životům a utrpení spojeném s 20. stoletím. Pro ty, na které minulý rok dolehl svou nezměrnou krutostí, je velmi těžké unést pýchu a necitlivost lidí domnívajících se, že jsou vykladači jediné pravdy.

Vím, že takové těžké období prožíváte i Vy. A proto vás chci povzbudit tímto osobním dopisem. Prosím, nedejte se a nepodlehněte pocitu, že je vše ztraceno a nic nemá smysl. Není tomu tak! Většina občanů naší krásné země nezapomíná na utrpení Lidic, nezapomíná na nevinné oběti německých okupantů, nezapomíná na přeživší.

Věřte, že není žádného důvodu vnitřně se trápit kvůli několika lidem, kteří mají kamenná srdce. Nemohou vyhrát, ačkoliv se jim dostává velkého prostoru v některých médiích. Úspěch by jim přineslo jedině to, kdybychom jejich tlaku podlehli a vzdali život.

Chci, abyste věděla, že jsem s Vámi a myslím na Vás. Vím, že je ve věku seniorském, kdy chybí fyzické síly, složité čelit náporům zla, ale při památce nevinných obětí máme povinnost dál bojovat.

Přeji vám nejen mnoho vnitřní síly a pevné zdraví, ale zároveň vás chci ujistit, že nejste v tomto světě osamocena.

S úctou

Miloš Zeman

