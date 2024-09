Kuba, Grolich, Havlíček. Lidé to vyjádřili kroužkem

Jako druhý získal nejvíce preferenčních hlasů jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) s přibližně 38,5 tisíci hlasy. Třetí byla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), které dalo preferenční hlas kolem 18,3 tisíc voličů.

Výrazný skok zaznamenal Karel Havlíček, místopředseda opozičního hnutí ANO. Z posledního 70. místa na kandidátce ve Středočeském kraji se díky 12.164 preferenčním hlasům posunul až na první pozici, informuje server iDNES.cz.

Havlíček ke svému úspěchu podotkl, že svou roli nevidí v krajské politice, protože kandidátní listina byla zaměřena na úspěšné lidi z mikroregionů. Dodal, že jeho úloha není v krajské politice; chtěl by být spojkou kraje do nejvyšší politiky.

Karla Havlíčka vychválil i jeho stranický šéf Andrej Babiš. „Karel je bůh. To, co udělal ve Středočeském kraji, je neuvěřitelné. On to odmakal, hospoda po hospodě, já jsem tomu nevěřil, a on to dal,“ řekl potěšeně Andrej Babiš po uzavření volebních místností.

V krajských volbách na podzim 2020 získal nejvíc preferenčních hlasů tehdejší lídr středočeské kandidátky ODS Martin Kupka, obdržel jich 13.434. Následovali tehdejší dvojka na kandidátce STAN ve Středočeském kraji Vít Rakušan a tehdejší jednička KDU-ČSL jihomoravské kandidátky Jan Grolich; oba před čtyřmi lety získali přes 12 tisíc preferenčních hlasů.

