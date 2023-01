Kulka pro Babiše? Vyplavaly temné věci. Kalousek se přiznal. Topolánek měl být postřelen. A Černochová...

reklama

Babiš na sobotní tiskové konferenci, po které odmítl odpovídat na otázky novinářů, konstatoval, že on i jeho příznivci čelí odpůrcům, kteří na jeho akcích pískají a obecně se chovají nevhodně. A teď to zašlo ještě dál. Kdosi jeho rodině poslal ostrý náboj.

„A dnes nám doručili domů ostrý náboj. Proto chci vyzvat členy koaliční vlády i jejich prezidentského kandidáta, aby vyzvali své příznivce a voliče, aby nenapadali občany, kteří vyjadřují jiný názor,“ řekl Babiš před novináři. Své prohlášení uzavřel tvrzením, že volby mají být svátkem demokracie, nikoli agrese.

V rámci kampaně před druhým kolem prezidentských voleb se však objevují pochybnosti, zda z Babišovy strany nejde o taktizování. V politice se nejedná o nic nového, alespoň si v tom notovali Kalousek a jeho dobrý přítel Topolánek.

Kalousek přemítal o tom, zda se Babiš nesnaží vyvolat lítost, sám za svého ministrování výhrůžky dostával, avšak nikdy je nezveřejňoval: „Když jsem financministroval, chodily mi výhrůžky a nábojnice dost často. Policii jsem to dal jen jednou, chytili ho rychle. Nikdy jsem to ale nezveřejňoval z obavy, aby to nevypadalo, že jsem si to vymyslel, abych vzbudil lítost. Chová se tak každý, komu se to opravdu děje,“ uvedl.

Když jsem financministroval, chodily mi výhrůžky a nábojnice dost často. Policii jsem to dal jen jednou, chytili ho rychle. Nikdy jsem to ale nezveřejňoval z obavy, aby to nevypadalo, že jsem si to vymyslel, abych vzbudil lítost. Chová se tak každý, komu se to opravdu děje. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) January 21, 2023

Přitakala mu v tom v následně v diskusi i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Mirku, přesně tak, dělám to stejně.“

Topolánek také naznačil, že celá věc může byt udělána jen na oko s cílem vzbudit ve voličích emoce v prospěch Andreje Babiše, pokud by hrál touto cestou roli oběti. Zná to prý z vlastní zkušenosti: „Pro pobavení: před volbami 2006 mi jeden PR čaroděj 3. kategorie nabízel, že zinscenuje mé postřelení. A nepište mi, že je škoda, že to nevyšlo. Atentátník se neměl trefit,“ napsal ve svém tweetu.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 20232 lidí

Babišův protikandidát v prezidentské volbě Petr Pavel posílání kulek v obálkách odsoudil jako absolutně nevhodné. A zároveň Babiše vyzval, aby konečně začal vést slušnou kampaň. „Odsuzuji projevy nenávisti a výhrůžky A. Babišovi a jeho rodině. Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou AB vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň,“ napsal Pavel na twitteru.

Zatím průzkumy nahrávají generálu Petru Pavlovi. Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO) by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, zatím neví devět procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi.¨

První kolo volby prezidenta České republiky proběhlo 13. a 14. ledna 2023, zvítězil v něm těsně Petr Pavel (35,40 %) a společně s druhým umístěním Andrejem Babiše (34,99 %) postoupili do druhého kola, které je naplánováno na 27. a 28. ledna. Volební místnosti budou otevřeny opět v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Psali jsme: Konvička se neudržel: Voliči Pavla by zvolili i Stalina, kdyby se dožil a správná média by jim ho doporučila Jelínek: Pavel má podle průzkumů nyní větší podporu než Babiš. Za týden ale může být vše jinak Kulka pro Babiše? Zeman se do toho zásadně vložil: Někdo uvěřil Nerudové Pochyby nad lustračním osvědčením Pavla. A proč by Rusové nepřijeli Babišovi na summit? Bývalý zpravodajec dělá jasno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.