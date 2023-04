Kyjev ve válce s mnichy. Rozbíjejí národní jednotu, vysvětluje Zelenskyj

reklama

Kyjevské úřady se snaží vyhnat pravoslavné mnichy z téměř tisíc let starého kláštera Kyjevskopečerská lávra, jenž je považován za nejposvátnější místo ukrajinských pravoslavných křesťanů. Komplex budov je ve vlastnictví ukrajinského státu, který letos v březnu vypověděl Ukrajinské pravoslavné církvi nájemní smlouvu. Její platnost tak vypršela tuto středu 29. března. Představený kláštera, metropolita Pavel, však prohlásil, že mniši nikam neodejdou, dokud o věci pravomocně nerozhodne soud. V průběhu týdne pak pravoslavní mniši v klášteře sloužili bohoslužbu, jíž se venku zúčastnili zástupy věřících.

Yesterday, police and SBU arrived in Kiev-Pecharska Lavra with long pipes.

However, the people were not afraid and remained to defend the sanctuary.

Ukrajinská pravoslavná církev, která byla dříve autonomní součástí Ruské pravoslavné církve, se od Moskevského patriarchátu odpoutala po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Kyjevské úřady ji však nadále podezírají z napojení na Rusko, což bylo také motivem pro vypovězení nájemní smlouvy ke komplexu budov v Kyjevskopečerské lávře. Představitelé církve však tato nařčení odmítají jako neprokázaná a nepodložená. Církev se podle svých webových stránek podílí na materiální podpoře Ozbrojených sil Ukrajiny i na humanitární pomoci civilistům zasaženým válkou.

Volodymyr Zelenskyj se však nechal slyšet, že zákroky proti pravoslavným věřícím jsou součástí kampaně „za posílení duchovní nezávislosti“ Ukrajiny. „Naše slzy nepadnou na zem. Budou padat na vaši hlavu,“ vzkázal metropolita Pavel ukrajinskému prezidentovi s tím, že Bůh mu pokus o vyhnání mnichů neodpustí. Ministra kultury Tkačenka, který represi iniciuje, představeného kláštera označil za „posedlého ďáblem“. V médiích se dnes objevila zpráva, že byl metropolita předvolán k výslechu SBU.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem loňského prosince vydal dekret, kterým zakázal několik náboženských organizací pro jejich údajné napojení na Rusko. Ozbrojení příslušníci Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU), policie a Národní gardy tehdy provedli razie v 350 kostelech a v několika klášterech včetně Kyjevskopečerské lávry. SBU tvrdí, že během prohledávání církevních prostorů nalezla „proruskou literaturu“. 50 lidí bylo po raziích podrobeno výslechu. V ukrajinském parlamentu nyní leží návrh zákona, který má Ukrajinskou pravoslavnou církev zcela zakázat jako podvratný element rozbíjející „národní jednotu Ukrajiny.“ Vedle Ukrajinské pravoslavné církve v zemi působí rovněž „národní“ Pravoslavná církev Ukrajiny.

Náboženského pnutí na Ukrajině si všímají i západní média, kde padají slova o státní perzekuci pravoslavných křesťanů pro jejich vyznání. „Zelenského snaha zakázat pravoslavné církve, které se hlásí k Ruské pravoslavné církvi, by měla rozptýlit jakoukoli představu, že Američané v této válce podporují západní hodnoty svobody,“ píše americký novinář Jonathan Tobin pro časopis Newsweek.

Americký televizní moderátor a politický komentátor televize Fox News Tucker Carlson dění kolem Ukrajinské pravoslavné církve okomentoval slovy: „Zelenského tajná policie provedla razie v klášterech po celé Ukrajině, a dokonce i v klášteře plném jeptišek, a zatkla desítky kněží bez jakýchkoli ospravedlnitelných důvodů a v jasném rozporu s ukrajinskou ústavou, na které už nezáleží. A tváří v tvář tomu Bidenova administrativa neřekla nic. Ani slovo. Místo toho nadále prosazují, aby Zelenskému posílali další dolary z daní.“

Pravoslavní kněží na Ukrajině kromě sporů se státem také čelí sílícím útokům, někdy i fyzickému teroru, nepřátelsky naladěných obyvatel. 2. ledna vtrhl muž do pravoslavného kostela ve městě Vinnycja, převrátil krucifix, rozbil posvátné ikony a nakonec podřízl břitvou kněze. O několik dní dříve ve městě Čornomorsk farníci pravoslavného kostela až na poslední chvíli odzbrojili muže, který se chystal pobodat místního kněze nožem. Ve vesnici Čečelnyk muž v maskáčích brutálně zbil duchovního přímo na ulici. K těmto násilným incidentům došlo poté, co stand-up komici ze studia Kvartal 95, které kdysi založil sám Volodymyr Zelenskyj, na internetu zveřejnili video, v němž vulgárně nadávali pravoslavným kněžím a přáli jim smrt.

Někteří ukrajinští nacionalisté považují za podvratnou i ruskou kulturu. Loni v létě ukrajinský parlament přijal zákony zakazující přehrávání ruské hudby na veřejnosti, jakož i tisk, import a distribuci ruských literárních děl (až na některé výjimky). Od té doby bylo z knihoven staženo 19 milionů převážně ruskojazyčných knih v rámci tzv. „derusifikace“ ukrajinské kultury. Podle sociologické studie z roku 2001, 30 % ukrajinského obyvatelstva uvádí ruštinu jako svůj hlavní rodný jazyk.

Dále monitorujeme vyvíjející se situaci na frontě rusko-ukrajinského konfliktu. Předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Mark Milley přiznal, že je nepravděpodobné, že by se Ukrajině letos podařilo vytlačit ruská vojska z jimi nyní ovládaného území. „Zelenskyj mnohokrát veřejně prohlásil, že ukrajinským cílem je vykopnout každého Rusa z Ruskem okupované Ukrajiny. A to je významný vojenský úkol. Velmi, velmi obtížný vojenský úkol… Neříkám, že to nejde. Jen říkám, že je to velmi obtížný úkol. Ale je to jejich cíl. Určitě na to mají právo, je to jejich země. A oni zde mají morální převahu,“ prohlásil nejvýše postavený americký generál. Spojené státy prý zatím nebudou Ukrajině dodávat balistické střely ATACMS, neboť jich samy mají málo.

