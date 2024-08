Ladislav Větvička: Konec legrace. Toto Rusové udělali naposledy před druhou světovou

Ladiku, nedávno jsi řekl, že když v Německu říkají „připravte se na válku s Ruskem do 5 let“, může to přijít za pár týdnů. A že si „kdosi opět nepřeje“ spojení německých technologií a ruských zdrojů. A mě napadlo: Přece ti Němci mají pud sebezáchovy a alespoň nejsou v čele těch příprav. Tam jsou Poláci, Pobaltí, Britové a USA? Přece oni nejsou ti nejaktivnější v přípravách na válku?

Nu, co k tomu říci? Války mezi Německem a Ruskem přece neiniciovali jen Němci. Ta první velká válka před 110 lety vznikla tím, že jsme my (Rakousko-Uhersko) vyhlásili požadavky vůči Srbsku a poté, co jeden jediný z těch bodů Srbsko nesplnilo, jsme začali dunajskou flotilou bombardovat Bělehrad. Teprve pak nám (Rakousku-Uhersku) vyhlásilo Rusko válku a na základě ruské mobilizace mobilizovalo i Německo.

Druhá válka také nevznikla tím, že Německo zaútočilo na SSSR. Německo zaútočilo na Polsko a tři dny po začátku německo-polské války vyhlásily Německu válku Francie a Británie a ani po ukončení polské anabáze tento stav neukončily.

Takže máme tady Brity, kteří po dlouhá staletí preferovali, aby za ně v prvé řadě bojovaly jiné národy a oni pak přišli k hotovému jako mírotvůrci. A Američané se hlavnímu, tedy evropskému bojišti v obou válkách vyhýbali a vstoupili až do posledních dvou let bojů. Čímž nechci říci, že to pro oba národy nebyl krvavý boj, který nestál mnoho životů, chraň bůh!

Putin nedávno pronesl, aby si středoevropské země uvědomily, že mají husté osídlení. Tak mimochodem to řekl. Co tím asi myslel?

Nemám z toho dobrý pocit. Je to asi týden, kdy Putin ve svém dekretu nabídl lidem ze střední Evropy, že mohou přesídlit do Ruska bez jakýchkoliv administrativních, byrokratických komplikací. Zní to asi absurdně, proč by lidé z Ostravy nebo Budějic měli mít zájem o přesídlení do Ruska? Legrace přechází v okamžiku, kdy si uvědomíme, že podobný program nabídlo Rusko naposledy krátce před druhou světovou válkou, kdy se ze střední Evropy ven dostali lidé, kteří by jinak válečné časy ve svých zemích asi nepřečkali. Třeba takový Klement Gottwald a jeho skupina, kteří přesídlili do Moskvy čtvrt roku před okupací českých zemí.

Ale vraťme se spíše k normálním lidem. Třeba k Ukrajincům v Zakarpatí, které jsi teď znovu navštívil. Vím, žes říkal, že o politice a válce nemluví na rovinu, protože ve válečném stavu nemohou, ale co z nich padalo teď, třeba i v náznacích? Radují se z toho, že dostanou desítky stíhaček F-16?

Na Podkarpatské Rusi, neboli Zakarpatí, nejsou Ukrajinci. Jsou to Rusíni. Jen kyjevská vláda to neuznává. Je to podobné, jako by pražská vláda tvrdila, že na Jablunkovsku žijí Češi jen proto, že před sto lety Praha přejmenovala Těšín na Český Těšín. Není tomu tak.

Letos jsem byl na Podkarpatské Rusi čtyřikrát a mohu jen potvrdit, že válka jim je v podstatě ukradená, je to konflikt, který se odehrává tisíc kilometrů od nich. Jediné, co se jich dotýká, je samozřejmě ekonomický propad, inflace, arogance státní moci, která je buzeruje na ulicích a chce je mobilizovat. Nějaká letadla, Pavlovovy granáty nebo německé tanky, projíždějící na vlacích přes Čiernu při Čope, se jich zatím netýkají.

Pokud je samozřejmě nedostihne odvodní rozkaz.

Ukrajinci vstoupili do Kurské oblasti a na Donbase je Rusko stále více „masí“. Útok směrem na Kursk měl Ukrajincům dodat morálku, aby viděli, že Rusové jsou také zranitelní. Jak je to s tou morálkou?

No… kdo používá třeba google mapy a podívá se na ta obsazená území… tisíc čtverečních kilometrů zní dobře, ale uvědomují si lidé, že jde o čtverec 33x33 km? Tedy třeba jako oblast mezi Slaným a Litoměřicemi? O čem se tady bavíme?

Existují průzkumy, dle kterých menšina Ukrajinců žádá mír třeba i za územní ústupky. Menšina. Jenže ta menšina dramaticky roste. Jak je to rozloženo v ukrajinské společnosti? Kdo chce mír okamžitě a kdo by radši dál bojoval?

Jaké průzkumy? Kdo je dělal? Na jakém území? Jaká menšina? Kdo je Ukrajinec? Je člověk z Krymu Ukrajinec nebo Rus? Je člověk z Užhorodu Rusín nebo Maďar? Dělal se ten průzkum na Krymu? V Doněcku? V Oděse? Máme tady mnoho otázek, že?

Průzkumům dělaným ve válečném stavu bych nevěřil, je to jen součást propagandy.

Tys zavítal na jih Ruska, do Dagestánu a Čečenska. Já vím, že máš rád dobrodružství, ale tohle tedy... To jsem čuměl. Tak cos tam viděl? Byla cesta bez obtíží?

Jediné obtíže, které jsem zaznamenal, byly v souvislosti se strachem našeho režimu umožnit přímý styk s Ruskem. Proto jsem musel cestovat oklikou přes Emiráty. Cesta do Dagestánu, Čečenska a vůbec na severní Kavkaz žádným dobrodružstvím není. Lidé jsou přívětiví, policie a úřady vstřícné, my, obyvatelé Česko-Slovenska, jak nás nazývají, jsme pořád považováni za slovanské bratry, přestože se mnoho idiotů z našich vládních kruhů snaží tento stav změnit. Lidé na severním Kavkaze mnohokrát naznačili, že chápou rozdíl mezi státní propagandou a myšlením lidí.

Takže ještě jednou – jediným problémem jsou média a naše vláda. Do roku 2003 jsme měli s Ruskem bezvízový styk. Dnes musíme platit cca 4 tisíce korun za vízum, tedy blbou nálepku v pasu. Ještě před pár lety fungoval přímý letecký styk, my jsme jej zrušili, takže kdo se chce podívat do té „říše zla“, musí přes Gruzii, Turecko nebo Emiráty. Počet turistů z Ruské federace k nám klesl k nule, takže tím vznikly naší zemi, kde je turistika významným zdrojem příjmů, obrovské škody.

Víc k tomu nemám co dodat. Ale určitě brzy zpracuji celou mikrovýpravu do Deníku TO, Radia Universum nebo Parlamentních listů, protože aby člověk vystihl vše podstatné, musí to mít i rozměr fotografií a videa. Takže se čtenáři mají nač těšit.