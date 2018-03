Lamentace britského spisovatele po brexitu: Konzervativci škodí vždycky. Ale teď tam jsou úplně stejní šílenci, jako je Trump

Spisovatel William Davies se pořádně obul do konzervativních zastánců brexitu a do konzervatismu jako ideologie obecně. Davies se domnívá, že současná vláda je plná neseriózních lidí, kterým je lhostejné, co svým rozhodnutí napáchali. O konzervativcích obecně spisovatel na serveru London Review of Books tvrdí, že jejich hlavním cílem je škodit.

Přijde doba, tvrdí William Davies, ve které si budou historici lámat hlavu nad tím, proč se dnes vládnoucí britští konzervativci rozhodli popřít všechny hodnoty, které dosud zastávali – zájmy Londýna, velkokapitálu a britského království – a rozhodli se uvrhnout zemi do chaosu, v němž demolují britskou ekonomiku. Brexit podle spisovatele způsobí pokles životní úrovně v celé Briténii, ale nejvíc ve Skotsko a v Severním Irsku. Řeči nacionalistů o tom, že brexit národ posílí, jsou podle spisovatele zkrátka nesmysl.

Nejtvrdší zastánci brexitu prý chtějí obnovit slávu ostrovního království z doby, kdy nad impériem slunce nezapadalo. Jenže to se bavíme o době kvetoucího obchodu s otroky a s bavlnou. Někdejší ministr pro brexit David Jones se dovolával britského poválečného premiéra Winstona Churchilla, který říkával, že Británie se nikdy nevzdá, i kdyby měla stát osamocena jako jediný svobodný národ. Spisovatel Davies tuto tezi však považuje za nebezpečnou nostalgii, která je mimo realitu. Pokud se podobných idejí drží bulvární Daily Mail, lze to pochopit, ale profesionální politik by se podle spisovatele měl chovat jinak.

Bolest je pro lidi dobrá, věří podle spisovatele konzervativci

Postup britských konzervativců je pochopitelnější, když přijmeme myšlenku, že od 60. let 20. století konzervativci v anglicky mluvících zemích škodí. Tak to alespoň vidí spisovatel. Americké a britské konzervativce prý vyděsila představa silného sociálního státu, báli se, že lidé zpohodlní a nebude se jim chtít pracovat, tak se tito politici dali se sociálním státem do boje. Stačí se podívat na to, jak si počínala britská premiérka Margaret Thatcherová.

V novém tisíciletí přišli konzervativci s další škodlivou politikou, s politikou škrtů, které měly nastartovat ekonomiku, ale nestalo se tak. Pravdou je, že současná premiérka Mayová se nemusí potýkat s vysokou nezaměstnaností, jenže podle spisovatele je to jen proto, že utrpení přinutilo lidi přijímat i taková pracovní místa, která by za normálních okolností nevzali.

Stejně jako se konzervativci bojí sociálního státu, bojí se i dlužníků. Trvají na tom, že dluhy se mají platit, a tím ženou celou řadu domácností do obrovských problémů. Aby lidé své dluhy zvládli splácet, musí se vzdát např. rodinného života, musí pracovat i o sobotách a nedělích, ale podle konzervativců je to zřejmě v pořádku, protože způsobená bolest lidi přiměje něco ve svém životě změnit. A to je možná důvod, proč zastánci brexitu tolik tlačili na odchod ostrovního království z EU. Chtěli lidem způsobit bolest, která je donutí změnit se. Spisovatel uznává, že zhoršení životních podmínek může v lidech odkrýt rezervy, které dosud spaly, ale také k tomu nemusí dojít.

Cestou způsobování bolesti se prý rozhodl jít i Trump. Někdejší poradce 45. prezidenta USA Steve Bannon si podle spisovatele dokonce pohrával s myšlenkou, že je třeba rozpoutat válku, která v konečném důsledku americký národ posílí, ale zastánci brexitu naštěstí tak daleko nezašli. Britský ministr zahraničí Boris Johnson údajně občas fantazíruje stejně jako v USA Trump a svět musí na mnohdy nereálné fantazie nějak reagovat.

autor: mp