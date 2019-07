Lepší to už nebude. Vysoce postavený člověk ze Škody promluvil

Hostem středečních Dvaceti minut Radiožurnálu byl člen představenstva Škody Auto a prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Na rozhlasových vlnách prozradil, zda už automobilovému průmyslu v Česku nedochází dech a co s ním může udělat předpokládaný rozsáhlý přechod na elektromobily.

Růst automobilového průmyslu narazil podle Wojnara na svůj strop. Na trhu chybí pracovní síly, evropské trhy ovlivnil brexit i často nekompromisní výroky 45. prezidenta USA Donalda Trumpa. To sice neznamená, že se snad automobilový průmysl blíží k recesi, ale lze říct, že další rekordy v produkci a prodeji aut se podaří překonat jen těžko.

Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 3109 lidí

V průběhu vysílání se pokoušel vyvrátit jednu často používanou větu, že jsme zemí nejvíce závislou na automobilovém průmyslu.

„My nejsme zemí, která je nejvíce závislá na automobilovém průmyslu. Ale i tato závislost má řadu výhod. Automobilový průmysl může přitáhnout investice s vyšší přidanou hodnotou. A když se podíváme na to, co odvádí automobilový průmysl na daních z příjmu a na dalších odvodech, tak odhadem je to téměř 70 miliard korun,“ prozradil host s tím, že tomuto faktu je třeba přizpůsobit plánované změny v tomto odvětví.

Věří, že strategie představená v plánech na digitální Česko je správná. „Data jsou ropou a olejem automobilového průmyslu a budou víc a víc,“ podotkl host. Bolavým místem Česka je podle něj nedostatek dobíjecích míst pro elektromobily. Wojnar apeloval na vládu, aby to změnila a do budování stanic vložila miliardy korun.

Současně s tím však podle Wojnara musíme počítat s tím, že až sto profesí může dříve i později zaniknout. Nahradí je profese jiné. „Pokud bych měl někomu poradit, tak bych firmám radil, aby se připravovaly na profese, které budeme potřebovat za čtyři až pět let,“ poznamenal Wojnar.

Kdo se takto přizpůsobí, přežije a dokáže najít nové příležitosti k růstu firmy.

Psali jsme: Chtěli sejmout Babiše, šlápli do vlastního... Nepříjemný trapas českého serveru Konvoj historické vojenské techniky dnes připomene výročí konce války Brusel plánuje. Auto vám nedovolí překročit povolenou rychlost. Senátor Valenta přidává mrazivé varování, jak to může dopadnout To je velmi nebezpečné, co padlo z úst Maláčové, varoval ekonom v ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp